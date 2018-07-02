"Описания непрофессиональные". Астроном объяснил, как нужно наблюдать НЛО

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Охота за инопланетянами идет на спад, но информации об НЛО в СМИ и соцсетях по-прежнему много. В Международный день наблюдений за НЛО РИА Новости попросило рассказать о том, что известно о "пришельцах", Владимира Сурдина, кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, члена Комиссии по борьбе со лженаукой при президиуме РАН.

— Владимир Георгиевич, тема НЛО действительно неактуальна? Кажется, государство совсем потеряло к этому интерес.

— Никто за государственный счет этим не занимается, да и не занимались почти. В истории Советского Союза был короткий период, когда военные заинтересовались НЛО: вдруг это какие-то вражеские аппараты. Ненадолго создали комиссию по расследованию, быстро убедились, что никакой опасности нет. Американцы сделали это лет на двадцать раньше. И, насколько я знаю, больше государство к этой проблеме не обращалось.

Энтузиасты-уфологи, конечно, были, и сейчас есть несколько неформальных организаций. Но в последнее время их деятельность все менее заметна, поскольку есть другие, более значимые события.

В какой-то степени наша просветительская работа снизила интерес к НЛО. Я и мои коллеги рассказываем, какие на самом деле редкие явления в атмосфере Земли и космосе принимают за космические корабли пришельцев. Публика постепенно успокаивается, ажиотаж слабеет. Интернет помогает выяснить, что к чему.

— Занимается ли Комиссия по борьбе со лженаукой НЛО? Вам поступают просьбы от граждан расследовать какие-нибудь загадочные случаи?

— Нет. Потому что комиссия другую миссию выполняет. Она была создана при академии, чтобы сохранить средства от безрассудного финансирования заведомо ложных проектов. Часто речь идет о больших деньгах. Мы должны развенчать инициативы, требующие государственной поддержки, но не имеющие под собой научного основания. Не всегда это легко.

Иногда даже частные деньги удается сберечь. Последние два с половиной года комиссия в основном была занята разъяснением обществу полной неэффективности гомеопатии. Люди тратят большие деньги на "пустышки". Это далеко не безобидная деятельность для комиссии, потому что мы таким образом подрываем финансовое благополучие тех, кто выпускает эти препараты. Например, руководитель комиссии академик Александров участвует в судебных разбирательствах, поскольку спущен многомиллионный иск за "подрыв деловой репутации" фирм, занимающихся гомеопатией. И далеко не просто выйти из подобной ситуации. Кстати, комиссия никогда не финансировалась ни со стороны академии, ни со стороны государства. Это общественная работа.

— Общественная нагрузка?

— Никто нас не нагружал. Ученые сами организовали комиссию. Они не могут проходить мимо, если видят обман. На то и наука, чтобы истину устанавливать в любом деле.

— Со стороны уфологов были попытки получить гранты?

— Уфология — самая безобидная из всех лженаук. Она никогда не требовала финансирования ни у частных лиц, ни у государства. Просто на любительском уровне люди интересовались тем, что им было непонятно на небе. Они не сильно стремились повысить свой образовательный уровень и все-таки разобраться, что там на самом деле происходит. У них была априорная установка: ждем пришельцев, пришельцы тут, необъяснимый факт желательно интерпретировать как визит инопланетян. Уфология — это увлеченность начитавшихся фантастики и не слишком образованных в науках. Безобидная вещь, хобби.

— Скажите, а история с Тунгусским событием закрыта?

— Полностью нет, потому что очень много лет прошло между взрывом, который случился в 1908 году, и первой экспедицией туда в конце 1920-х годов. Мало удалось найти на месте. Если что и было, погрязло в болотах. До сих пор туда ездят экспедиции. Пока есть только более-менее правдоподобные гипотезы. Скорее всего, это была маленькая комета, мы знаем ее приблизительный размер: метров 65-70 в диаметре. Она взорвалась в атмосфере, как это часто бывает. Челябинский метеорит точно так же распался. От взрыва произошел вывал леса, но материальных следов самого тела так и не найдено.

— И это оставляет какие-то лазейки для интерпретаций.

— Для визита пришельцев это не оставляет никаких шансов. Можно о деталях спорить — например, какая это была комета, ее состав. Скорее всего, ледяная. Траектория довольно точно известна. Это все еще на уровне гипотезы, но для НЛО там места нет.

— Всегда ли находится рациональное объяснение необычным атмосферным явлениям?

— Не всегда. Когда получаешь исчерпывающее, детальное описание того, что увидел человек, то обычно удается понять: это облака, летательные аппараты, космические феномены, полярное сияние и так далее. Но, как правило, описания непрофессиональные, из них трудно извлечь нужную информацию.

Профессионал знает, с какой стороны горизонта появился, куда летел объект, сколько длился феномен, какая яркость по сравнению, например, с Луной, цвет, длительность полета, угловой размер. Что такое угловой размер? В школе этому вообще не учат. А для астронома, наблюдателя не существует физического размера тела. Мы же не знаем, на каком оно от нас расстоянии. Мы только углы можем мерить того объекта, что видим на небе. Луну все видят постоянно. Но спроси у любого, даже инженера, какого она углового размера. Скажет, с пятак, с апельсин.

— Попробую ответить. Пять-шесть градусов?

— Полградуса ровно.

— Неужели! Почему я так ошиблась?

— Это психический механизм: важные, интересные для нас вещи мы интерпретируем как большие. Хороший механизм, который позволяет, например, сконцентрироваться на опасности. Луна, Солнце нам кажутся большими. Вот почему трудно разобраться, что же видел человек, когда он не может квалифицированно это описать.

— Расскажите о самых интересных НЛО из вашей практики.

— Несколько десятков случаев я описал в книжечке "НЛО: записки астронома" (издана в 2006 году. — Прим. ред.). Особенно запомнилась история про мальчика — любителя астрономии, который очень грамотно описал, что видел на небе три шара, каждый размером чуть больше Луны. Он попросил объяснить, что это такое. Я долго не мог. Пока спустя какое-то время из другого города не получил точно такое же описание — три шара над горизонтом, наблюдавшиеся в то же время. И вот случайно на моем рабочем столе встретились два описания, что было крайне маловероятно, ведь в советское время, без интернета, люди обычными письмами обменивались. Это позволило мне объяснить, что было в атмосфере над космодромом Капустин Яр.

Вчера вечером на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге я наблюдал очень яркий болид — метеор. Вместе со мной там были человек шесть ребят. Все они по-разному описали, что видели: куда, как долго он летел, какого цвета, яркости. У всех были собственные представления о том, что это было. Это говорит, насколько наша психика вмешивается в то, что мы на самом деле наблюдаем. У астрономов менее искажается восприятие, потому что мы привыкли смотреть на небо. Человек чаще смотрит в землю, его восприятие искажается сильнее, и описание того, что он увидел, неадекватное. По этой причине расследовать подобные случаи трудно. Хотя теперь легче стало — у всех фотоаппараты, видеорегистраторы.

— В прошлом году вы читали публичную лекцию об НЛО. Продолжаете следить за темой?

— Я как-то постепенно теряю к этому интерес. Даже перестал собирать материалы для большой книжки, потому что вижу: людей тянет в другие области.