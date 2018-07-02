РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

"Описания непрофессиональные". Астроном объяснил, как нужно наблюдать НЛО

(обновлено: 08:10 02.07.2018)
0570
© Depositphotos / FergregoryПохищение инопланетянамиПохищение инопланетянами
© Depositphotos / Fergregory
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Охота за инопланетянами идет на спад, но информации об НЛО в СМИ и соцсетях по-прежнему много. В Международный день наблюдений за НЛО РИА Новости попросило рассказать о том, что известно о "пришельцах", Владимира Сурдина, кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, члена Комиссии по борьбе со лженаукой при президиуме РАН.

Ракета Falcon
Инопланетное вторжение: американцы приняли свечение от ракеты SpaceX за НЛО

— Владимир Георгиевич, тема НЛО действительно неактуальна? Кажется, государство совсем потеряло к этому интерес.

— Никто за государственный счет этим не занимается, да и не занимались почти. В истории Советского Союза был короткий период, когда военные заинтересовались НЛО: вдруг это какие-то вражеские аппараты. Ненадолго создали комиссию по расследованию, быстро убедились, что никакой опасности нет. Американцы сделали это лет на двадцать раньше. И, насколько я знаю, больше государство к этой проблеме не обращалось. 

Энтузиасты-уфологи, конечно, были, и сейчас есть несколько неформальных организаций. Но в последнее время их деятельность все менее заметна, поскольку есть другие, более значимые события.

В какой-то степени наша просветительская работа снизила интерес к НЛО. Я и мои коллеги рассказываем, какие на самом деле редкие явления в атмосфере Земли и космосе принимают за космические корабли пришельцев. Публика постепенно успокаивается, ажиотаж слабеет. Интернет помогает выяснить, что к чему.

Опубликовано новое видео перехвата НЛО американскими истребителями
Опубликовано новое видео перехвата НЛО американскими истребителями

— Занимается ли Комиссия по борьбе со лженаукой НЛО? Вам поступают просьбы от граждан расследовать какие-нибудь загадочные случаи?

— Нет. Потому что комиссия другую миссию выполняет. Она была создана при академии, чтобы сохранить средства от безрассудного финансирования заведомо ложных проектов. Часто речь идет о больших деньгах. Мы должны развенчать инициативы, требующие государственной поддержки, но не имеющие под собой научного основания. Не всегда это легко.

Так художник представил себе миссию Deep Impact у кометы Temple 1
© JPL/NASA
Синдром мгновенной смерти: как Земля готовится к отражению атаки из космоса

Иногда даже частные деньги удается сберечь. Последние два с половиной года комиссия в основном была занята разъяснением обществу полной неэффективности гомеопатии. Люди тратят большие деньги на "пустышки". Это далеко не безобидная деятельность для комиссии, потому что мы таким образом подрываем финансовое благополучие тех, кто выпускает эти препараты. Например, руководитель комиссии академик Александров участвует в судебных разбирательствах, поскольку спущен многомиллионный иск за "подрыв деловой репутации" фирм, занимающихся гомеопатией. И далеко не просто выйти из подобной ситуации. Кстати, комиссия никогда не финансировалась ни со стороны академии, ни со стороны государства. Это общественная работа. 

— Общественная нагрузка?

— Никто нас не нагружал. Ученые сами организовали комиссию. Они не могут проходить мимо, если видят обман. На то и наука, чтобы истину устанавливать в любом деле.

— Со стороны уфологов были попытки получить гранты?

— Уфология — самая безобидная из всех лженаук. Она никогда не требовала финансирования ни у частных лиц, ни у государства. Просто на любительском уровне люди интересовались тем, что им было непонятно на небе. Они не сильно стремились повысить свой образовательный уровень и все-таки разобраться, что там на самом деле происходит. У них была априорная установка: ждем пришельцев, пришельцы тут, необъяснимый факт желательно интерпретировать как визит инопланетян. Уфология — это увлеченность начитавшихся фантастики и не слишком образованных в науках. Безобидная вещь, хобби.

Поиск метеоритов в пустыне. Архивное фото
© Фото : предоставлено Евгением Захарчуком
"Увидел страшное диво". Почему никто не смог найти Тунгусский метеорит

— Скажите, а история с Тунгусским событием закрыта?

— Полностью нет, потому что очень много лет прошло между взрывом, который случился в 1908 году, и первой экспедицией туда в конце 1920-х годов. Мало удалось найти на месте. Если что и было, погрязло в болотах. До сих пор туда ездят экспедиции. Пока есть только более-менее правдоподобные гипотезы. Скорее всего, это была маленькая комета, мы знаем ее приблизительный размер: метров 65-70 в диаметре. Она взорвалась в атмосфере, как это часто бывает. Челябинский метеорит точно так же распался. От взрыва произошел вывал леса, но материальных следов самого тела так и не найдено.

— И это оставляет какие-то лазейки для интерпретаций.

— Для визита пришельцев это не оставляет никаких шансов. Можно о деталях спорить — например, какая это была комета, ее состав. Скорее всего, ледяная. Траектория довольно точно известна. Это все еще на уровне гипотезы, но для НЛО там места нет.

— Всегда ли находится рациональное объяснение необычным атмосферным явлениям?

— Не всегда. Когда получаешь исчерпывающее, детальное описание того, что увидел человек, то обычно удается понять: это облака, летательные аппараты, космические феномены, полярное сияние и так далее. Но, как правило, описания непрофессиональные, из них трудно извлечь нужную информацию.

Вид на ночное небо в Московской области. Архивное фото
© AFP 2018 / Maxim Marmur
Астрономы спрогнозировали летний звездопад в конце июля

Профессионал знает, с какой стороны горизонта появился, куда летел объект, сколько длился феномен, какая яркость по сравнению, например, с Луной, цвет, длительность полета, угловой размер. Что такое угловой размер? В школе этому вообще не учат. А для астронома, наблюдателя не существует физического размера тела. Мы же не знаем, на каком оно от нас расстоянии. Мы только углы можем мерить того объекта, что видим на небе. Луну все видят постоянно. Но спроси у любого, даже инженера, какого она углового размера. Скажет, с пятак, с апельсин.

— Попробую ответить. Пять-шесть градусов?

— Полградуса ровно.

— Неужели! Почему я так ошиблась?

— Это психический механизм: важные, интересные для нас вещи мы интерпретируем как большие. Хороший механизм, который позволяет, например, сконцентрироваться на опасности. Луна, Солнце нам кажутся большими. Вот почему трудно разобраться, что же видел человек, когда он не может квалифицированно это описать.

— Расскажите о самых интересных НЛО из вашей практики.

— Несколько десятков случаев я описал в книжечке "НЛО: записки астронома" (издана в 2006 году. — Прим. ред.). Особенно запомнилась история про мальчика — любителя астрономии, который очень грамотно описал, что видел на небе три шара, каждый размером чуть больше Луны. Он попросил объяснить, что это такое. Я долго не мог. Пока спустя какое-то время из другого города не получил точно такое же описание — три шара над горизонтом, наблюдавшиеся в то же время. И вот случайно на моем рабочем столе встретились два описания, что было крайне маловероятно, ведь в советское время, без интернета, люди обычными письмами обменивались. Это позволило мне объяснить, что было в атмосфере над космодромом Капустин Яр.

Метеорит. архивное фото
© Fotolia / trahko
Эксперт рассказал о пролетевшем над Екатеринбургом болиде

Вчера вечером на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге я наблюдал очень яркий болид — метеор. Вместе со мной там были человек шесть ребят. Все они по-разному описали, что видели: куда, как долго он летел, какого цвета, яркости. У всех были собственные представления о том, что это было. Это говорит, насколько наша психика вмешивается в то, что мы на самом деле наблюдаем. У астрономов менее искажается восприятие, потому что мы привыкли смотреть на небо. Человек чаще смотрит в землю, его восприятие искажается сильнее, и описание  того, что он увидел, неадекватное. По этой причине расследовать подобные случаи трудно. Хотя теперь легче стало — у всех фотоаппараты, видеорегистраторы.

— В прошлом году вы читали публичную лекцию об НЛО. Продолжаете следить за темой?

— Я как-то постепенно теряю к этому интерес. Даже перестал собирать материалы для большой книжки, потому что вижу: людей тянет в другие области.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1(3)
Испания
1(4)
Россия
Матч окончен
1(3)
Хорватия
1(2)
Дания
02 июля 17:00
-
Бразилия
-
Мексика
02 июля 21:00
-
Бельгия
-
Япония
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1(3)
Испания
1(4)
Россия
Матч окончен
1(3)
Хорватия
1(2)
Дания
02 июля 17:00
-
Бразилия
-
Мексика
02 июля 21:00
-
Бельгия
-
Япония
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена