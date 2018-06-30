РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Синдром мгновенной смерти: как Земля готовится к отражению атаки из космоса

04690
© JPL/NASAТак художник представил себе миссию Deep Impact у кометы Temple 1Так художник представил себе миссию Deep Impact у кометы Temple 1
© JPL/NASA
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ровно сто десять лет назад в Сибири упал Тунгусский метеорит, уничтожив участок леса размером с Гонконг. РИА Новости рассказывает, насколько человечество приблизилось к созданию глобальных систем планетарной обороны и приручению гостей из космоса.

Астероид над Землей. Архивное фото
© Fotolia / 3000ad
Крупнейший в истории астероид пролетел мимо Земли
Сегодня День астероида — неофициальный праздник, посвященный той опасности, которую несут "небесные камни" для Земли. Именно 30 июня в 1908 году упал Тунгусский метеорит. Идея праздника принадлежит режиссеру Григорию Рихтерсу и Брайану Мэю, британскому астрофизику и гитаристу группы Queen.

Эта годовщина тунгусской катастрофы особенно интересна. Во-первых, в 2018-м — пятилетие падения Челябинского метеорита.

Во-вторых, на этой неделе японский зонд "Хаябуса-2" прибыл к астероиду Рюгю. Его изучение, как надеются ученые, поможет прояснить происхождение Солнечной системы и то, как в ней образовались крупные и небольшие астероиды.

Магия малых чисел

Астрономы занимаются околоземными астероидами и той опасностью, которая с ними связана, уже несколько десятилетий, однако публика и политики заинтересовались этой проблемой лишь в феврале 2013-го, после космического фейерверка на Урале. 

Челябинский метеорит наглядно показал, к чему может привести падение даже относительно небольших небесных тел, которые, как раньше считали планетологи, должны всегда полностью сгорать в атмосфере и не представлять никакой угрозы жизни людей и экономической инфраструктуре.

Хотя гость из космоса не столкнулся с поверхностью Земли, взорвавшись еще в воздухе, и, к счастью, обошлось без человеческих жертв, экономический ущерб, по оценкам властей Челябинской области, превысил миллиард рублей. Если бы метеорит был на несколько метров больше, сумма выросла бы в десятки или сотни раз. 

Восход солнца в космосе
© Fotolia / sdecoret
Ученые из России рассказали о новых сценариях "астероидного апокалипсиса"

Земляне отделались лишь легким испугом, но законодателям и чиновникам по обе стороны океана пришлось предпринять некоторые меры. Бюджет астероидного подразделения НАСА увеличили в три раза, а российские власти пообещали разработать систему раннего предупреждения астероидной опасности к началу 2020-х.

Слабый интерес к этой проблеме в прошлые десятилетия объясняется, с одной стороны, нехваткой достоверных данных о том, сколько астероидов находится в околоземном пространстве и каковы шансы их столкновения с Землей, с другой — недостаточным пониманием того, какие с ними связаны угрозы. 

© Фото : ESAТак художник представил себе европейскую миссию AIM у астероида Дидим
© Фото : ESA
Так художник представил себе европейскую миссию AIM у астероида Дидим

"НАСА и наши партнеры открыли более 95% астероидов, чье падение на Землю вызовет катастрофу глобальных масштабов. Ни одно из этих небесных тел не представляет угрозы для нашей планеты в этом и следующем столетии. Тем не менее астероиды постоянно падают на Землю, и нам нужно быть к этому готовыми", — пояснил Аарон Майлс (Aaron Miles), заместитель главы Управления по науке и технике при президенте США, выступая на встрече с журналистами в штаб-квартире НАСА.

В недавно опубликованной Национальной стратегии по подготовке США к борьбе с астероидной угрозой были подведены промежуточные итоги этих исследований и определены планы на будущее.

"С мая 1998 года мы охотимся за объектами, которые могут быть опасными для людей и всей земной жизни в целом. В 2010-м мы успешно достигли первой цели — выявили почти все астероиды (около 98%) диаметром порядка километра и больше. Остается лишь примерно 40 неизвестных нам объектов", — добавляет Линдли Джонсон (Lindley Johnson), руководитель департамента планетарной обороны в НАСА.

Александр Родин, планетолог и директор Физтех-школы аэрокосмических технологий Московского физико-технического института
© Фото : пресс-служба МФТИ
Астроном: человек может научиться управлять орбитами астероидов

Только два астероида из этого перечня, включающего в себя около двух тысяч объектов, считались относительно опасными для жизни на Земле — Апофис (2004 MN4) и Бенну (1999 RQ36), открытые в 2004 и 1999 году.

Вероятность их падения в 2029 году и во второй половине следующего века оценивалась в 2,3% и 0,07% — достаточно много по меркам астрономии. Это на порядки превосходит уровень опасности всех остальных околоземных объектов. После уточнения орбит, размеров и формы эти астероиды перестали выделяться и утратили статус потенциальных убийц цивилизации.

Падение "черного лебедя"

"Еще в 2005 году, задолго до Челябинского метеорита, конгресс США официально попросил НАСА приступить к поискам и "переписи" менее крупных объектов, диаметром от 140 до 1000 метров. На текущий момент в нашем каталоге значатся 19 410 астероидов, примерно половина которых приходится на этот опасный для нас диапазон. Ни один из них не угрожает Земле, однако треть астероидов еще нам не известна", — продолжает Джонсон.

Ученые продолжают наблюдать за небесными телами, а НАСА, "Роскосмос" и ЕКА вкладывают все больше усилий и средств в разработку наземных и космических телескопов, систем раннего предупреждения и даже отправляют миссии к астероидам.

Готовность и властей, и ученых заниматься этой проблемой, как отмечал известный российский планетолог Александр Родин в интервью РИА Новости, связана с философской концепцией, которую он называет "черным лебедем", а любители компьютерных игр — "синдромом мгновенной смерти".

Так художник представил астероидный пояс в Солнечной системе
© AFP 2018 / NASA
НАСА предупредит об астероидном апокалипсисе за пять дней до конца света

В самом общем виде под этим понимают некое очень маловероятное событие, но с чрезвычайно серьезными, катастрофическими последствиями. Столкновение Земли с крупным астероидом — именно "черный лебедь".

Тунгусский метеорит и его челябинский "кузен" в данном случае служат плохими примерами, создающими ложное чувство безопасности. По счастливой случайности они нанесли минимальный ущерб планете и человечеству.

© NASA / NASA’s Goddard Space Flight Center/Conceptual Image LabАмериканский зонд OSIRIS-REx
© NASA / NASA’s Goddard Space Flight Center/Conceptual Image Lab
Американский зонд OSIRIS-REx

Другое похожее событие, которое произошло всего 13 тысяч лет назад — а это мгновения по меркам геологии и астрономии, — привело к началу нового ледникового периода и пожарам, охватившим десять процентов планеты.

Следы виновника этой катастрофы, так называемой Дриасовой кометы, недавно нашли на дне одного из пересохших древних озер в Мексике и во льдах Гренландии, а также на всех других континентах Земли.  

Из-за пожаров и похолодания климата, как сегодня считают ученые, вымерли гигантские ленивцы, мастодонты и другие представители мегафауны Америки, а также первые индейцы Нового Света, народы кловисовской культуры. И Земле еще повезло — комета распалась на части при входе атмосферу, причем не все ее фрагменты достигли поверхности.

Конфигурация орбиты «троянского спутника» Земли – астероида 2010TK7
© Фото : Paul Wiegert, The University of Western Ontario
НАСА пообещало найти тайные спутники Земли на пути к астероиду апокалипсиса

Ученые пока могут только очень приблизительно предсказывать последствия подобных катастроф по одной простой причине — нет полного понимания того, из чего состоят гости из космоса и как  взаимодействуют друг с другом.

"Юбилей Тунгусского метеорита продолжится в августе, когда зонд OSIRIS-REx достигнет астероида Бенну. Те образцы, что он доставит на Землю, помогут нам понять, как устроены подобные объекты. Аналогичные задачи уже сейчас решает японская миссия "Хаябуса-2", в которой мы тоже участвуем", — отмечает Джонсон.

Тягач, Маляр и Камикадзе

Помимо научного поиска и изучения астероидов, НАСА и другие космические агентства создают и системы раннего предупреждения, позволяющие обнаруживать еще не известные малые небесные тела в тот момент, когда они начинают сближаться с Землей.

Разработка подобной системы, как говорил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, остается одним из трех главных космических приоритетов для России. Первая такая система, "Дозор", может отправиться в космос после 2019 года.

Схожий проект НАСА, система Scout, действует с ноября 2016-го. Сейчас она способна выявлять относительно небольшие астероиды, диаметром в 30 метров, за несколько дней до их сближения с Землей, используя автоматизированные телескопы сети PAN-STARRS.

Схема работы и сфера применения орбитальной платформы DE-STAR
© Philip M. Lubin
Ученые предлагают испарять астероиды при помощи фазированного лазера

Но этим ее возможности не ограничиваются. Метровый астероид 2018 LA, сгоревший в небе над Африкой в начале июня, показал, что при удачном стечении обстоятельств эта система обнаружит даже очень небольшие малые небесные тела еще до их сближения с Луной и Землей. 

Это сохраняет надежду на то, что спасательные службы успеют подготовиться к падению астероида, а системы космической защиты и космические войска попытаются сбить его с траектории.

© Фото : JAXA, University of Tokyo & collaboratorsАстероид Рюгю и необычная гора на его поверхности
© Фото : JAXA, University of Tokyo & collaborators
Астероид Рюгю и необычная гора на его поверхности

"Сегодня мы серьезно разрабатываем проекты трех систем защиты планеты, рассчитанных на разные ситуации. К примеру, при непосредственной угрозе для Земли мы можем отправить к астероиду тяжелый зонд и врезаться в него на высокой скорости, что заставит небесное тело поменять орбиту", — рассказывает Джонсон.

И это, как подчеркнул астроном, уже не фантастика. Недавно руководство НАСА одобрило планы по постройке зонда DART, который отправится к астероиду Дидим в декабре 2020 года и столкнется с одной из его половинок в октябре 2022-го. Удар металлической "болванки" массой 500 килограммов, как рассчитали ученые, снизит скорость астероида на 0,4 миллиметра в секунду.

В результате изменится и положение луны Дидима, и характер движения и того и другого объекта по орбите. Результаты этого эксперимента, надеются Джонсон и его коллеги, помогут оценить, насколько тяжелыми должны быть подобные зонды-"камикадзе" и стоит ли оснащать их ядерным оружием, как предлагает Брент Барби (Brent Barby) из НАСА — один из авторов проекта HAMMER.

Комета около Земли. Архив
© Fotolia / Paul Fleet
Что делать, если к твоей планете направляется астероид

"Если же до столкновения у нас есть несколько десятилетий, тогда можно использовать менее радикальные методы — к примеру, отправить к астероиду специальный "зонд-тягач". Гравитационное взаимодействие между ними ускорит или замедлит небесное тело, и его орбита изменится", — говорит Джонсон.

Ту же роль способен сыграть зонд-"маляр", раскрашивающий астероид узорами белого или черного цвета. Такая перекраска, объясняет ученый, усилит или ослабит нагрев небесного тела солнечными лучами, что изменит его скорость и предотвратит катастрофу.

"Дело всей Земли"

Ученые и политики все больше осознают, что для защиты планеты требуется сотрудничество всех стран. Первый проект такого рода, международная сеть по предупреждению астероидной опасности IAWN была создана в 2013 году Комитетом ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

Помимо НАСА и его подразделений, в сеть входит Европейское космическое агентство, Национальное космическое управление Китая, Европейская южная обсерватория и ряд российских академических учреждений — Институт астрономии, Специальная астрофизическая обсерватория, Институт солнечно-земной физики РАН, а также Уральский федеральный университет.

Главная задача IAWN — объединение усилий для круглосуточного наблюдения за околоземным пространством. Практически все астероиды, открытые в последние пять лет, обнаружены в рамках этой глобальной программы.

Пока львиная доля этих находок приходится на сотрудников и телескопы НАСА, однако роль международных партнеров в этом "деле всей Земли", как подчеркнул ученый, постоянно усиливается. 

Зонд Dawn на орбите вокруг астероида Веста
© NASA / JPL-Caltech
Зонд Dawn раскрыл секрет "вечной молодости" астероида Веста - ученые

К примеру, в наблюдениях сейчас постоянно участвуют метровые и двухметровые телескопы Крымской и Специальной астрофизической обсерватории в Нижнем Архызе. Их большие размеры и чувствительность позволяют выявлять относительно небольшие и тусклые объекты, которые не могут увидеть менее крупные телескопы сети PAN-STARRS и других участников IAWN.

"Опыт с NEOWISE показал, что запуск космического инфракрасного телескопа, способного следить даже за самыми тусклыми астероидами, очень помог бы в обнаружении остальных астероидов средних размеров и в поисках бесчисленного множества объектов, похожих размерами на Челябинский метеорит. Сейчас мы обсуждаем такие планы с нашими международными партнерами", — пояснил Джонсон.

Как отметил ученый в беседе с РИА Новости, он не исключает участия России и других космических держав в миссиях, подобных DART, если у них появятся финансовые возможности и политическое желание присоединиться к текущим планам НАСА. 

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
30 июня 17:00
-
Франция
-
Аргентина
30 июня 21:00
-
Уругвай
-
Португалия
01 июля 17:00
-
Испания
-
Россия
01 июля 21:00
-
Хорватия
-
Дания
Чемпионат мира по футболу 2018
30 июня 17:00
-
Франция
-
Аргентина
30 июня 21:00
-
Уругвай
-
Португалия
01 июля 17:00
-
Испания
-
Россия
01 июля 21:00
-
Хорватия
-
Дания
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена