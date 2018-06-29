Москва юрского периода: ученые рассказали о жизни ископаемых "москвичей"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. На месте Москвы 150 миллионов лет назад было море. Зубастые рептилии охотились за головоногими моллюсками, морские крокодилы гонялись за гигантскими осьминогами, а на немногочисленных островах бродили динозавры. РИА Новости рассказывает о самых интересных палеонтологических находках в мегаполисе.

На самом дне

"Москва стоит на дне юрского моря. На геологической карте города и окрестностей хорошо видно, что почти половину территории покрывают отложения юрского периода. В то время — 200-145 миллионов лет назад — уровень Мирового океана на сто метров превышал нынешний", — объясняет Андрей Журавлев, профессор кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

В холодных морях юрского периода, насыщенных растворенными фосфатом и кислородом, расплодились мелкие одноклеточные организмы. Их поедали рачки (в основном двустворчатые остракоды), рачками питались головоногие моллюски — аммониты, белемниты, похожие на осьминогов десятиметровые вампироморфы и двадцатиметровые кальмары с огромными крючьями на щупальцах. Вся эта армия моллюсков, в свою очередь, кормила морских ящеров — плиозавров, плезиозавров и ихтиозавров. Пищевая цепочка работала бесперебойно.

Море-море

"Море образовалось на месте Москвы ближе к середине юрского периода. В начале юры здесь была суша, с реками, болотами и озерами — на востоке Подмосковья мы находим останки болотных черепах возрастом до 165 миллионов лет. Потом из-за прогибания земной коры суша опустилась, и с юго-востока пришли водные массы. Москва стала частью большого Среднерусского моря", — рассказывает Василий Митта, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН.

Ученый демонстрирует последнюю версию геохронологической шкалы — золотого стандарта в палеонтологии и геологии. Специалисты, для которых геологическое время и хронология событий далекого прошлого — непосредственные объекты изучения, редко называют точные даты. Для них важнее, что окаменелости относятся, например, к батскому или титонскому ярусу, а не их возраст в миллионах лет.

Митта шутит, что на геохронологической шкале умещается вся история Земли: сменяющие друг друга эпохи, возникающие и вымирающие виды животных, и Москва, то скрывающаяся под толщей воды, то вновь появляющаяся на поверхности.

© РИА Новости / Альфия Еникеева Аммониты напоминали осьминогов и обитали в спирально закрученных раковинах © РИА Новости / Альфия Еникеева Аммониты напоминали осьминогов и обитали в спирально закрученных раковинах

"Море пришло сюда около 160 миллионов лет назад, и сначала было неглубоким — несколько десятков метров. На дне отлагались преимущественно песчаные осадки. Позже глубины увеличились — отложения сменились на более глинистые. В водоемах у тех же аммонитов может быть как минимум три экологические ниши: планктон у поверхности, нектон в серединке и эпибентос у дна. Разнообразие экологических ниш определяет и разнообразие видов. А если море неглубокое прибрежное, то экологические ниши сближаются и сокращаются, потому и животные не сильно отличаются друг от друга. К концу юры в Среднерусском море обитало сравнительно немного видов аммонитов и белемнитов, отложения опять преимущественно песчаные, следовательно, море было неглубокое", — уточняет палеонтолог.

Падальщики и каннибалы

Аммониты и белемниты — наиболее частые находки юрского периода в Москве и Подмосковье. Белемниты походили на кальмаров, но у них был мощный внутренний скелет. Его ростр в народе называют "чертовым пальцем".

© CC BY 2.0 / James St. John За своеобразную форму белемниты называют "чертовыми пальцами" © CC BY 2.0 / James St. John За своеобразную форму белемниты называют "чертовыми пальцами"

Аммониты больше напоминали осьминогов (некоторые исследователи считают их дальними родственниками) и жили в спирально закрученных раковинах. Эти головоногие моллюски были падальщиками и каннибалами — при случае могли полакомиться и собственной молодью.

"Аммониты очень разные. Есть маленькие — по пять-десять сантиметров в диаметре, а иногда мы находим настоящие полуметровые "колеса", — продолжает Василий Митта.

Он один из крупнейших в мире специалистов по аммонитам юрского периода. Тесные комнаты его лаборатории в Палеонтологическом институте сплошь заставлены огромными шкафами, и в каждом — тысячи древних окаменелостей.

"Тут не все наши находки. Большая часть — в Палеонтологическом музее и в главном здании института на Профсоюзной. Кстати, видите вот этот прекрасно сохранившийся аммонит?— Митта протягивает коробочку с замысловато закрученной раковиной. — Его раскопали в Москве. Вообще, одна из особенностей столичного региона — здесь много окаменелостей в относительно хорошем состоянии".

В Москве и области палеонтологи часто обнаруживают разновидности древних организмов, которые обитали только здесь.

"Примерно 140 миллионов лет назад Среднерусское море утратило связь с южными и западными морями, обмелело, и в нем стала развиваться специфическая эндемичная фауна. Поэтому сейчас мы испытываем трудности с сопоставлением наших позднеюрских находок с окаменелостями, обнаруженными в других местах. Скажем, верхняя часть волжского яруса практически не соотносится с титонским ярусом западноевропейской шкалы. В результате у нас много разных гипотез, которые мы не можем пока доказать", — добавляет Митта.

Хищные рептилии и наземные животные

Когда аммониты откапывают, их перламутровые раковины блестят и переливаются. Потом блеск исчезает, и окаменелости приобретают привычный вид, знакомый всем по школьным учебникам биологии.

"Перламутр раковин аммонитов — один из самых прочных и одновременно легких природных композитов. Эти моллюски могли быстро плавать и не бояться, что их съест первый же встреченный хищник. Лишь гигантские морские рептилии могли прокусить или раздавить такую раковину большими крепкими зубами", — говорит Андрей Журавлев.

© Julian Kiely Новорожденный ихтиозавр, поймавший кальмара © Julian Kiely Новорожденный ихтиозавр, поймавший кальмара

Самыми крупными хищниками в "московском" море были длинношеие плезиозавры, длинномордые плиозавры, морские крокодилы и рыбоящеры — ихтиозавры, достигавшие подчас пятнадцатиметровой длины. Они прекрасно плавали благодаря мощным широким ластам и упругой коже, погружались на большие глубины.

Над юрским морем летали крылатые ящеры, а на небольших архипелагах жили динозавры и древние млекопитающие.

"Юрские наземные отложения Подмосковья сохранились в очень необычных условиях: они заполняют карстовые полости в известняках каменноугольного возраста. Скопившиеся там окаменелости весьма разнообразны: встречаются зубы небольших хищных динозавров и мелких древних трехбугорчатых млекопитающих, названных так по характерной форме зубов", — уточняет профессор.

Когда-то эти животные бродили среди островных зарослей из гингко и древовидных папоротников. В пресных озерах на островах водились панцирные земноводные, саламандры, черепахи, двоякодышащие рыбы, химеры и древние акулы. В отличие от современных, акулы юрского периода не выдерживали конкуренции в морях с вездесущими хищными рептилиями.

Где искать древние окаменелости

"Рабочие инструменты палеонтолога — лопата, кирка и молоток. С их помощью мы достаем окаменелости из коренных отложений. Очищаем от лишней породы в специальных боксах. Раньше за такими находками далеко ходить не надо было. На берегу Москвы-реки хватало обнажений с останками доисторических животных. Сейчас таких мест в разы меньше, но они все-таки есть", — рассказывает Василий Митта.

По его словам, охотники за раковинами аммонитов и позвонками ихтиозавров могут попытать удачи по береговому склону в районах Фили и Кунцево. Древние окаменелости попадаются в Коломенском, недалеко от музея-заповедника, и в Сабурово. Одно из самых богатых на находки мест сейчас в котлованах строящегося делового центра "Москва-Сити", но чтобы пройти туда, понадобится специальное разрешение.

"В прошлом году около станции "Ломоносовский проспект" люди буквально на земле находили раковины аммонитов и белемнитов. Теперь неспециалисту проще всего обнаружить следы ископаемых животных на отвалах метро. Вся порода, которая вынимается при строительстве новых станций, вывозится на разные городские газоны", — заключает исследователь.