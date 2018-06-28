Ученые раскрыли главную причину загадочного вымирания пчел

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Перегрев ульев, связанный с глобальным потеплением, станет главной причиной массовой гибели пчел на всех континентах Земли уже в ближайшие годы, заявляют экологи в статье, опубликованной в журнале Functional Ecology.

"Если температуры на Земле вырастут так сильно, как это предсказывают климатологи, то пчелы окажутся на грани вымирания из-за того, что они упрутся в свои физиологические пределы. Пчелы полностью исчезнут в более теплых регионах своего ареала обитания. Подобная перспектива отрезвляет и пугает нас", — заявил Пол Карадонна (Paul Caradonna) из Северо-Западного университета в Эванстоне (США).

В последние годы ученые начали фиксировать стремительное сокращение в численности домашних и диких пчел на всех континентах мира, кроме Антарктиды, где их просто не существует. За последние 5-10 лет популяции всех диких пчел сократились на 25-30%, а численность их домашних сородичей в США только за 2015 год уменьшилась вдвое.

На роль главных "убийц" опылителей претендует сразу несколько сильных конкурентов – глобальное потепление, паразитические клещи из рода Varroa, распространяющие вирусы, деформирующие крылья насекомых, пестициды и загадочный "синдром коллапса колоний", при развитии которого рабочие пчелы внезапно бросают матку и покидают улей.

Карадонна и его коллеги попытались узнать, какую роль во всех этих процессах может играть климат. Для этого они выточили из деревянных брусков несколько "мини-ульев" и установили их в одном из засушливых горных районов на территории штата Аризона, где сегодня исчезают последние колонии диких пчел-осмий (Osmia ribifloris), главных опылителей голубики.

Эти насекомые, в отличие от их домашних "кузин", ведут одиночный образ жизни и редко встречаются с другими особями. Они строят свои гнездах внутри пней, раковин улиток, трещин в скалах и в других природных укромных уголках, где они создают небольшие запасы пищи и откладывают яйца.

Экологи решили проверить, что произойдет, если температура внутри таких "инкубаторов" повысится или понизится в то время, когда личинки начинают расти. Для этого они выкрасили третью часть ульев в черный цвет, повысив температуру в них на несколько градусов, а другие оставили бесцветными или покрыли белой краской, что "вернуло" их в те климатические условия, которые царили в Аризоне в середине прошлого века.

Эти "декоративные" изменения, как обнаружили исследователи, крайне сильно повлияли на жизнь пчел в последующие два года. Насекомые, жившие в черных ульях, практически полностью вымерли – за первый год умерло 35% пчел, а за второй – свыше 70%. С другой стороны, осмии, жившие в обычных или белых ульях, продолжали процветать и лишь 1-2% из них умерли до того, как они успели продолжить род.

Причиной массовой гибели пчел, как считает Карадонна, было то, что повышенные температуры внутри улья "обманывают" организм насекомых и не позволяют им полностью погрузиться в спячку. В результате этого они быстро сжигают запасы жира и просыпаются весной в очень ослабленном состоянии.

Пока этот феномен почти не влияет на жизнь пчел в природных ульях, однако ситуация может стать катастрофической в ближайшие годы, когда температуры "черного" улья будут нормой для всей планеты. В таком случае многие виды пчел могут исчезнуть из всех теплых регионов планеты, где раньше господствовал умеренный климат, заключают ученые.