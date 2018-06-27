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Фейки в науке: ученые идут на подлог ради идеалов и славы

08:0027.06.2018
(обновлено: 08:11 27.06.2018)
07251
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / coolfonk, Depositphotos / ArturVerkhovetskiyПо оценкам журнала Nature, примерно треть исследователей могут быть замешаны в плагиате и фальсификации данныхПо оценкам журнала Nature, примерно треть исследователей могут быть замешаны в плагиате и фальсификации данных
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / coolfonk, Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 27 июня — РИА Новости, Альфия Еникеева. Авторов Стэнфордского тюремного эксперимента заподозрили в постановке. Это грозит отменой результатов исследования, считающегося каноническим у психологов всего мира. История науки знает немало фальсификаций. РИА Новости вспоминает самые громкие академические скандалы и разбирается, почему ученые идут на обман.

Ученые работают в лаборатории
© Fotolia / Alexander Raths
Женщины-ученые оказались честнее мужчин, показало исследование
По оценкам журнала Nature, примерно треть исследователей замешаны в плагиате и фальсификации данных. Из опрошенных журналом семи тысяч ученых 33 процента признались в нарушении научной этики. Причем чем старше научный работник, тем чаще он готов пойти на искажение данных или подгонку результатов. Среди респондентов в возрасте — 38 процентов тех, кто в последние три года оказался причастен, по крайней мере, к одному такому случаю. Среди их молодых коллег — 28 процентов.

Психологический спектакль

Часто фальсификация данных связана с тем, что ученый закрывает глаза на несовершенство методики и игнорирует требования, предъявляемые к экспериментам с людьми, отмечает Nature. Например, испытуемые, если речь идет о психологическом исследовании, не должны получать четких инструкций, как действовать в той или иной ситуации, ученым нельзя вмешиваться.

Профессор психологии Стэнфордского университета Филипп Зимбардо в кампусе Стэнфордского университета в Пало-Альто, Калифорния. 7 марта 2007 года
© AP Photo / Paul Sakuma
В США утверждают, что Стэндфордский тюремный эксперимент был инсценировкой
Именно на этом споткнулся Филип Зимбардо, автор одного из самых известных психологических опытов ХХ века — Стэнфордского тюремного эксперимента. Он доказывал, что получившие власть люди будут доминировать над подчиненными и обращаться с ними жестоко, даже если этого не требуется.

В 1971 году исследователь отобрал 18 студентов, разделив их на две группы: охранников и заключенных. В течение двух недель испытуемые должны были имитировать тюремную жизнь. Однако уже на шестой день эксперимент пришлось прекратить: охранники стали проявлять садистские наклонности, а у одного из арестантов развился психоз.

Зимбардо утверждал, что он и его команда никаких указаний испытуемым не давали. В недавно опубликованной статье американского писателя и исследователя Бена Блюма сообщается, что это не так. Он нашел в архивах Стэнфордского университета запись беседы помощников Зимбардо с одним из "тюремщиков": ему объясняют, как надо вести себя с "заключенными". Кроме того, Блюм поговорил с несколькими участниками эксперимента, и те признались, что симулировали жестокость, а также психоз и подавленное состояние.

© AP Photo / Paul SakumaАмериканский психолог Филип Зимбардо
© AP Photo / Paul Sakuma
Американский психолог Филип Зимбардо

Ученые высказали разочарование действиями Зимбардо и поспешили изъять описание Стэнфордского тюремного эксперимента из учебников. На защиту опального психолога никто не встал.

Фальшивые стволовые клетки

Пробирки. Архивное фото
© Fotolia / motorlka
Японский НИИ: STAP-клетки созданы с помощью обычных стволовых клеток
Если в случае c Зимбардо речь идет скорее о неверной интерпретации полученных результатов (частный случай распространили на всю человеческую популяцию) и игнорировании ошибок в методологии, то японский биолог Харуко Обоката подделала сами результаты.

Сотрудник Гарвардского университета (США) и научного института RIKEN (Япония) Харуко Обоката в январе 2014 года опубликовала в Nature сенсационную статью о том, что обычные клетки можно превратить в стволовые без вмешательства в их генетический код, просто подвергая воздействию кислоты. Японка утверждала, что получила стволовые клетки мыши из клеток лимфы.

Исследование было прорывным, потому что открывало перспективу создания искусственных органов и тканей с низким риском отторжения. Ведь стволовые клетки могут превращаться в любые типы клеток, из которых состоит организм.

Но уже в феврале скептики обратили внимание на несовпадения в иллюстрациях и тексте статьи. Кроме того, ученые, попытавшиеся повторить эксперимент Обокаты, потерпели неудачу.

© AFP 2018 / Jiji PressДоктор Харуко Обоката
© AFP 2018 / Jiji Press
Доктор Харуко Обоката

Весной исследовательница призналась в подделке некоторых данных, но продолжала настаивать, что получала стволовые клетки по своему методу более двухсот раз. Ее попросили повторить эксперимент в лаборатории под круглосуточным видеонаблюдением. Обоката 48 раз пыталась создать стволовые клетки безуспешно.

Ее уволили из института, статью отозвали из Nature. Один из соавторов работы — Есики Сасаи, руководивший лабораторией, где проводились описанные в статье эксперименты, — покончил с собой.

Клоны, которых не существовало

Клонирование
© Depositphotos / katalinks
От Долли к копии человека: неизбежная атака клонов
Южнокорейский биолог Хван Ву Сук (Hwang Woo Suk) прославился как ученый, впервые в мире клонировавший человеческие стволовые клетки и собаку, традиционно трудный объект для копирования.

В статьях, опубликованных в Science и Nature, он утверждал, что создал культуру эмбриональных стволовых клеток (в подобных опытах получают не отдельные клетки, а целые клеточные поколения — линии) из клеток взрослых людей. Кроме того, на одиннадцать клеточных линий он истратил всего 185 яйцеклеток. Это совсем немного. Для сравнения — на клонирование овечки Долли ушло 236 яйцеклеток.

Некоторые ученые отказывались сотрудничать с Хван Ву Суком, указывая на нарушения, допущенные им при получении яйцеклеток. Сеульский университет, где биолог работал, инициировал независимую проверку всех его исследований.

© AFP 2018 / Jung Yeon-JeЮжнокорейский ветеринар и исследователь Хван Ву Сук
© AFP 2018 / Jung Yeon-Je
Южнокорейский ветеринар и исследователь Хван Ву Сук

В итоге, помимо этических нарушений в приобретении яйцеклеток (их давали студентки и сотрудницы университета), выяснилось, что все результаты, кроме клонирования собаки, сфальсифицированы. Из одиннадцати клеточных линий в девяти ДНК была идентичной, то есть они — потомки одной клетки.

Science опубликовал опровержение. На родине ученого приговорили к двум годам условно за растрату государственных средств и запретили заниматься исследованиями стволовых клеток.

Выдуманные эксперименты

Сборка микрочипов для модуля биполярного транзистора с изолированным затвором IGBT в опытно-экспериментальном цехе по производству мощных диодов и теристеров Саранского завода Электровыпрямитель
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Ученые поняли, как управлять свойствами электроники будущего
Немецкий физик Хендрик Шен, специалист по микроэлектронике, просто выдумывал эксперименты, а потом описывал результаты опытов в соответствии со своими предположениями. Эта стратегия отлично работала много лет, и ученого даже считали кандидатом на Нобелевскую премию.

За три года (с 1998-го по 2001-й) Шен продемонстрировал в органических материалах чуть ли не все электронные феномены, необходимые индустрии высоких технологий, — от сверхпроводимости до одномолекулярного транзистора. Каждые восемь дней выходила новая публикация.

Другим ученым никак не удавалось воспроизвести его эксперименты. А в 2002-м выяснилось, что в нескольких его работах использовалась одна и та же диаграмма, но с разными подписями. В лаборатории Bell Labs (США), где работал Шен, начали внутреннее расследование. Выводы оказались неутешительными: все опыты Шен проводил один, лабораторных записей не вел, а образцы материалов уничтожал.

Научные работы физика признали сфальсифицированными. Его уволили и лишили докторской степени.

Познакомил Достоевского и Диккенса

Один из самых громких научных скандалов случился в литературоведении. Британский исследователь Арнольд Харви на протяжении 35 лет писал научные статьи под различными псевдонимами (известно, по крайней мере, семь его альтер эго), цитировал сам себя и выдумывал исторические факты.

В частности, в 2002 году он описал встречу Диккенса и Достоевского, когда английский писатель якобы пожаловался русскому коллеге на психическое нездоровье: "Во мне уживаются две личности". На что Достоевский ответил: "Только две?" — и подмигнул.

© Public DomainПочти десять лет литературоведы верили, что Достоевский был лично знаком с Диккенсом
© Public Domain
Почти десять лет литературоведы верили, что Достоевский был лично знаком с Диккенсом

Эта псевдовстреча, о которой потом упоминали все диккенсоведы, положила начало целой череде разоблачений. Американский славист из Калифорнийского университета в Беркли Эрик Нейман усомнился в достоверности приведенных сведений и попытался найти автора публикации, где впервые упоминалось о разговоре знаменитых писателей.

Стефани Харви, написавшая ту статью, ссылалась на "Ведомости Академии наук Казахской ССР", но этого журнала найти не удалось. Зато исследовательницу активно цитировали и даже критиковали другие ученые, следов существования которых Нейман тоже не обнаружил. После почти детективного расследования выяснилось: все это псевдонимы Арнольда Харви.

Уволить его за нарушение научной этики было нельзя, он к тому времени нигде не работал. Сам историк доволен тем, сколько шума наделала его мистификация. В одном из интервью он сказал, что хотел продемонстрировать предвзятость редакторов научных журналов, которые несколько лет отказывались публиковать работы, подписанные его реальным именем.

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