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РИА Наука
РИА Наука

Химики из России выяснили, как создать сверхэффективные антиоксиданты

15:0126.06.2018
03090
© Пресс-служба Университета ИТМОТак художник представил себе антиоксиданты внутри металл-органических каркасовТак художник представил себе антиоксиданты внутри металл-органических каркасов
© Пресс-служба Университета ИТМО
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Химики из Санкт-Петербурга выяснили, как можно создать идеальные антиоксиданты, "точечно" подавляющие воспаления, изучая свойства одного из "материалов будущего", металл-органических каркасов. Их выводы были опубликованы в журнале Physical Chemistry Chemical Physics.

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© Fotolia / AbstractUniverse
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"При воспалении в клетках образуются активные формы кислорода. Мы смоделировали, как простейшие из них, сам кислород и перекись водорода, взаимодействуют с металлическим центром каркаса", ‒ рассказывает Елена Храменкова из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге.

Металл-органические каркасы (МОК) представляют собой сложные полимерные материалы, похожие по структуре на пчелиные соты и обладающие очень высокой пористостью и прочностью. Сегодня МОК используются для создания фильтров, способных улавливать углекислоту или водород и удерживать в себе огромные количества этих газов.

Размеры сот в подобных структурах, как давно заметили, могут сильно меняться, если эти каркасы сжимаются или растягиваются, или же при изменениях в температуре и давлении окружающей среды, что заметным образом поменяет то, какие молекулы и атомы они могут поглощать и удерживать в себе.

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© Университет ИТМО
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Храменкова и ее коллеги нашли неожиданное применение для подобного свойства МОК, пытаясь оценить устойчивость подобных конструкций при попадании внутрь организма человека. Ученых интересовало то, насколько стабильными остаются МОК из марганца и ароматических углеводородов в тех случаях, если их "носитель" заболевает или внутри его органов резко меняется кислотность.

Как показали расчеты ученых, подобные конструкции сохраняют стабильность в тех случаях, если они находятся внутри "нормальных" тканей и клеток или в нейтральной водной среде. При этом они начинают распадаться в тех случаях, если в их окрестностях присутствует большое количество так называемых "активных форм кислорода" – агрессивных окислителей, возникающих в организме, к примеру, при развитии воспалений или рака.

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© РИА Новости / Павел Лисицын
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Это, в свою очередь, натолкнуло Храменкову и ее команду на мысль, что подобные МОК можно использовать в качестве средства доставки концентрированных доз антиоксидантов в те точки организма, в которых они больше всего нуждаются. Подобные "нанопилюли" будут оставаться закрытыми до попадания в опухоль или в область воспаления, что защитит остальные части тела от их действия, и обеспечит максимально высокий КПД их действия.

В ближайшее время, как отмечают авторы статьи, они намерены полностью просчитать поведение МОК в нейтральной и кислотной среде, и приступить к подбору оптимальной версии подобных каркасов для их наполнения уже существующими антиоксидантами.

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