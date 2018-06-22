Ученые из России нашли мощное лекарство от рака в древнеегипетских зельях

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российские молекулярные биологи открыли вещество, способное "отключать" белки, мешающие химиотерапии убивать раковые клетки, и успешно проверили его работу на культурах рака прямой кишки. "Рецепт" по сборке его молекул был опубликован в журнале Oncotarget.

Оборона опухоли

"Химиотерапия, которая используются лечащими врачами в наши дни, вызывает значительные побочные эффекты и тяжело переносится пациентами. Применение веществ, подавляющих систему защиты клеток, в том числе CL-43, позволит значительно снизить дозы противоопухолевых препаратов без потери их эффективности", — заявила Ирина Гужова из Института цитологии РАН, чьи слова приводит пресс-служба Российского научного фонда.

Молекулярные биологи из Москвы, Черноголовки и Санкт-Петербурга под руководством Гужовой уже несколько лет работают над созданием препаратов, которые бы повышали эффективность работы химиотерапии, блокируя действие особых ферментов, защищающих белки раковых клеток от дальнейших повреждений.

В нормальных клетках эти молекулы, так называемые шапероны или белки теплового шока, помогают им защищаться от различных неблагоприятных факторов среды. Мощные импульсы тепла, ионизирующего излучения или просто агрессивные окислители разрушают большое число важных молекул при попадании в клетку, и шапероны помогают ей исправить эти повреждения и заставить "сломанные" белки принять правильную форму.

Когда те же самые клетки "бунтуют" и превращаются в родоначальников опухолей, шапероны начинают защищать их от действия химиотерапии и радиации, при помощи которых медики пытаются уничтожить рак. Так как уровень активности подобных защитных белков в раковых клетках значительно выше, чем в их "нормальных" соседях, их уничтожение становится нетривиальной задачей.

Ученые, как отмечает Гужова, давно пытаются решить эту задачу, создавая вещества, которые блокируют синтез шаперонов или разрушают их молекулы внутри раковых клеток. Проблема заключается в том, что все существующие соединения такого рода опасны не только для рака, но и для всех остальных клеток, что не позволяет применять их для подавления "неуязвимости" опухолей.

Сила молочая

Российские биологи смогли решить эту проблему, модифицировав ДНК раковых клеток таким образом, что они начинали светиться при активации белков теплового шока. Это позволило им быстро проверить, какие из примерно тысячи уже существующих лекарств мешают работе шаперонов, и найти самые эффективные и безопасные из них, наблюдая за потускнением клеток.

Эти поиски вывели Гужову и ее команду на вещество CL-158, природный стероид, аналоги которого содержатся в молочае и в организме некоторых насекомых. Данный препарат хорошо подавлял работу шаперонов, но он разлагался при попадании в воду, что сделало его непригодным для медицинских целей.

Изучив его структуру, биологи выделили ключевую часть CL-158 и создали пять дюжин новых версий этого вещества, более стойких к действию воды. Только одно из них, CL-43, оказалось достаточно устойчивым, эффективным и при этом безопасным для обычных клеток.

Его работу российские исследователи проверили на культурах клеток рака прямой кишки, которых они пытались уничтожить при помощи популярных противораковых лекарств, таких как доксирубицин. Добавление небольших количеств CL-43 в питательную среду повысило КПД химиотерапии в 1,5-2 раза и ускорило гибель раковых клеток, что подтвердило выводы ученых.

Как надеются ученые, этот препарат или его более эффективные версии сделают химиотерапию менее неприятной и более безопасной для пациентов уже в ближайшие годы. Надежду на это дает то, что аналоги CL-43 давно используются в медицине для лечения болезней сердца, а древние египтяне использовали экстракты молочая и прочих растений, содержащих подобные вещества, в качестве детоксикантов и стимуляторов кровотока.