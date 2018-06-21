РАН рекомендовала перенести запуск посадочной станции к Луне

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. РАН все же рекомендовала Роскосмосу перенести запуск первой за более чем 40 лет российской межпланетной станции к Луне, говорится в решении Совета РАН по космосу, утвержденном президентом РАН Александром Сергеевым. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Совет РАН по космосу в мае рассмотрел вопрос о переносе запуска миссии "Луна-25" с 2019 на 2021 год. Однако решение об обращении к Роскосмосу для изменения сроков проекта так и не было принято.

"Рекомендовать госкорпорации "Роскосмос" при планировании работ в рамках миссии Луна-25 учесть результаты анализа, проведенного специалистами Института космических исследований РАН и НПО Лавочкина, по определению наиболее благоприятных баллистических условий вывода космического аппарата на окололунную орбиту и посадки в намеченный район в окрестности Южного полюса в период июнь-октябрь 2021 года", — говорится в документе.

В Роскосмосе РИА Новости сообщили, что изучат рекомендации Совета РАН.

Ранее научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый сообщил, что причина переноса запуска кроется в баллистических условиях совершения посадки в южном приполярном районе Луны, а не технических проблемах с изготовлением самой станции "Луна-25".

Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли пояснил, что хорошие баллистические условия, несмотря на близость Луны к Земле, нужны по той причине, что изначально "Луна-25" проектировалась под запуск на индийской ракете в рамках совместного проекта. Тогда же были спроектированы топливные баки для системы посадки. Их небольшой объем лимитирует сроки запуска, а разработка новых и пересмотр всего проекта под них отложат запуск еще дальше.

Однако есть и технические причины, которые, в том числе, влияют на массу посадочной станции. Ранее российские ученые раскритиковали европейских специалистов, которые должны были изготовить грунтозаборное устройство и систему навигации для посадки "Луны-25". Европейцы превысили отведенный им лимит по массе устройств. В связи с этим понадобилась разработка российских аналогов.

Как сообщалось, что из-за сдвига запуска "Луны-25" на более отдаленную перспективу могут уйти миссии "Луна-26" и "Луна-27". Они могут состояться в 2022–2023 годах. Ранее запуск "Луны-26" намечался на 2021 год, "Луны-27" — на 2022 год.

За пределами действующей Федеральной космической программы, рассчитанной до 2025 года, рассматривается возможность запуска к Луне миссии "Луна-28" для взятия криогенных проб грунта, а затем миссии "Луна-29" с отправкой тяжёлого лунохода.