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РИА Наука
РИА Наука

РАН рекомендовала перенести запуск посадочной станции к Луне

14:2821.06.2018
44733
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. РАН все же рекомендовала Роскосмосу перенести запуск первой за более чем 40 лет российской межпланетной станции к Луне, говорится в решении Совета РАН по космосу, утвержденном президентом РАН Александром Сергеевым. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Луна. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
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Ранее сообщалось, что Совет РАН по космосу в мае рассмотрел вопрос о переносе запуска миссии "Луна-25" с 2019 на 2021 год. Однако решение об обращении к Роскосмосу для изменения сроков проекта так и не было принято.

"Рекомендовать госкорпорации "Роскосмос" при планировании работ в рамках миссии Луна-25 учесть результаты анализа, проведенного специалистами Института космических исследований РАН и НПО Лавочкина, по определению наиболее благоприятных баллистических условий вывода космического аппарата на окололунную орбиту и посадки в намеченный район в окрестности Южного полюса в период июнь-октябрь 2021 года", — говорится в документе.

В Роскосмосе РИА Новости сообщили, что изучат рекомендации Совета РАН.

Луна. Архивное фото
© AP Photo / Nick Ut
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Ранее научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый сообщил, что причина переноса запуска кроется в баллистических условиях совершения посадки в южном приполярном районе Луны, а не технических проблемах с изготовлением самой станции "Луна-25".

Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли пояснил, что хорошие баллистические условия, несмотря на близость Луны к Земле, нужны по той причине, что изначально "Луна-25" проектировалась под запуск на индийской ракете в рамках совместного проекта. Тогда же были спроектированы топливные баки для системы посадки. Их небольшой объем лимитирует сроки запуска, а разработка новых и пересмотр всего проекта под них отложат запуск еще дальше.

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© NASA / Jack Fischer
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Однако есть и технические причины, которые, в том числе, влияют на массу посадочной станции. Ранее российские ученые раскритиковали европейских специалистов, которые должны были изготовить грунтозаборное устройство и систему навигации для посадки "Луны-25". Европейцы превысили отведенный им лимит по массе устройств. В связи с этим понадобилась разработка российских аналогов.

Как сообщалось, что из-за сдвига запуска "Луны-25" на более отдаленную перспективу могут уйти миссии "Луна-26" и "Луна-27". Они могут состояться в 2022–2023 годах. Ранее запуск "Луны-26" намечался на 2021 год, "Луны-27" — на 2022 год.

За пределами действующей Федеральной космической программы, рассчитанной до 2025 года, рассматривается возможность запуска к Луне миссии "Луна-28" для взятия криогенных проб грунта, а затем миссии "Луна-29" с отправкой тяжёлого лунохода.

Возьмут ли меня в космонавты?
© Инфографика
Возьмут ли меня в космонавты?
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РИА Наука
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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26909
А зачем нам это надо? Выкинуть кучу денег
15:14
21.06.2018
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radiozaboy
Я не знаю, как будет лучше, но возникают в моей голове мысли, что рано или поздно нам придётся бороться за Луну как за стратегический объект, на котором можно будет разместить оборудование военного назначения. Ведь было уже: приграничные страны (ракеты на Кубе, ПРО в Польше), Арктика, теперь вот назревает околоземная орбита (СОИ-3).
14:41
21.06.2018
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Александр Груца
Нужно как-нибудь организовать космический туризм к Луне или вокруг Луны, но так чтобы этот туризм был делом прибыльным!
14:39
21.06.2018
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p.bocharov
Денег нет , нео вы держитесь! Поэтому , если на планы денег нет , то носятся с идеями.
14:38
21.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
1
Дания
1
Австралия
21 июня 18:00
-
Франция
-
Перу
21 июня 21:00
-
Аргентина
-
Хорватия
22 июня 15:00
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