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Зубы кабана и огрызки груш помогли узнать возраст памятника на Кавказе

12:3515.06.2018
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© Фото : Государственный ЭрмитажНавес Мешоко, где были найдены артефакты древних людей, зубы свиньи и огрызки грушНавес Мешоко, где были найдены артефакты древних людей, зубы свиньи и огрызки груш
© Фото : Государственный Эрмитаж
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Физики из Новосибирска помогли археологам из Эрмитажа определить возраст стоянки древних людей, найденной в Адыгее еще в середине прошлого века, проанализировав доли изотопов в огрызках груши и в зубах кабана, сообщает пресс-служба Института ядерной физики СО РАН.

Установка ускорительной масс-спектрометрии
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Хорошо, что нам удалось напрямую измерить возраст груши – в третьем слое мы нашли несколько десятков этих плодов. Это важно, как для характеристики образа жизни людей, живших у ручья Мешоко, так и для понимания особенностей древнего климата и растительности", — пояснил Сергей Осташинский, археолог из Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Все органические останки, в том числе костяные орудия труда и многие другие археологические артефакты, содержат в себе два типа атомов углерода – стабильный углерод-12 и нестабильный углерод-14, постепенно превращающийся в азот-14. Еще в середине 20 века физики обнаружили. что сравнение долей этих изотопов позволяет достаточно точно вычислять возраст относительно свежих окаменелостей и человеческих артефактов, имеющих органическое происхождение.

В последние годы точность радиоуглеродной датировки резко выросла благодаря тому, что физики начали использовать ускорительные масс-спектрометры, способные находить даже самые незаметные следы углерода-14 в образцах органической материи, для вычисления возраста артефактов. Единственный российский ускоритель такого типа был создан в Новосибирске в 2012 году в центре коллективного пользования СО РАН "Геохронология кайнозоя".

Рис Инь и Ян
© Fotolia / alex9500
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Эта установка, как передает пресс-служба ИЯФ СО РАН, недавно помогла российским археологам раскрыть одну из тайн стоянки древних людей, найденной советскими учеными в пещере у адыгейского ручья Мешоко еще в начале 1960 годов.

Недавно в этом навесе, как называют подобные стоянки антропологи, начались раскопки, которые проводятся археологами из Государственного Эрмитажа. Осташинскому и его команде удалось найти в третьем слое стоянки несколько артефактов биологического происхождения – несколько десятков огрызков диких груш, а также зуб кабана.

© Фото : Сергей ОсташинскийЗубы кабана, найденные на стоянке древних людей в Адыгее
© Фото : Сергей Осташинский
Зубы кабана, найденные на стоянке древних людей в Адыгее

Эти "объедки", как объясняет исследователь, стали большой удачей для ученых. Их органическая природа позволила археологам вычислить возраст каменных артефактов и других следов пребывания людей, найденных в этом же слое отложений на дне пещеры, и понять, к какой культуре они принадлежали. 

Для этого участники экспедиции обратились за помощью к физикам из Новосибирска, чья установка УМС обладает столь высокой чувствительностью, что она может буквально "поштучно" подсчитать число атомов углерода-14 даже в самых древних находках и точно вычислить их возраст.

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"Календарный возраст плода груши-дички попадает в диапазон от 3632 до 3364 лет до нашей эры. Полученные результаты датирования подтвердили принадлежность слоя к майкопской культуре, которую мы предполагали на основе анализа керамики, и что самое важное — подтвердили большую древность органических остатков, обнаруженных в этом слое", — продолжает Осташинский.

Эти датировки и изучение других образцов органики из навеса Мешоко, как надеются археологи, помогут нам понять, в каких условиях жили люди на Кавказе в конце каменного и начале бронзового века, и узнать, отличался ли климат той эпохи от современных условий.

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Саудовская Аравия
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