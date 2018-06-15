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РИА Наука
РИА Наука

Ученые подготовили идеальные туристические маршруты для болельщиков

11:3615.06.2018
15961
© Университет ИТМОТуристический маршрут, подготовленные программой ученых из Санкт-ПетербургаТуристический маршрут, подготовленные программой ученых из Санкт-Петербурга
© Университет ИТМО
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Математики из Университета ИТМО создали программу, которая поможет болельщикам, прилетевших в Россию на Чемпионат мира по футболу, увидеть максимальное число достопримечательностей, сообщает пресс-служба вуза.

Ставки на футбол
© Иллюстрация РИА Новости . Григорий Соколов / Depositphotos
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"Маршруты, построенные нашей системой, являются общими и хорошо подходят для первоначального знакомства с любым из 11 футбольных городов. Однако создание тематических маршрутов – это отдельная задача, в которой автоматические алгоритмы пока проигрывают экспертам. Думаю, что в ближайшем будущем эта сфера будет активно развиваться, и мы увидим много прорывных решений в области смарт-туризма", – заявила Ксения Мухина, одна из создательниц туристических "карт болельщика".

Как отмечает Мухина, схожие маршруты для посещения главных достопримечательностей России один из разработчиков этих маршрутов, были подготовлены и ФИФА. Они, однако, не учитывают того, что многие из этих памятников культуры и искусства находятся не в самих "футбольных городах", а в прилегающей к нему области, что сделает их посещение сложным для фанатов.

Математики из Санкт-Петербурга исправили этот недочет, разработав оптимальные маршруты для посещения всех главных достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов, где проходят игры чемпионата, а также самых популярных и интересных уголков этих городов по мнениям их жителей. Все эти турпоездки, по словам ученых, укладываются в один день и не требуют длительных разъездов по городу или области.

© Университет ИТМОТуристический маршрут, подготовленные программой ученых из Санкт-Петербурга
© Университет ИТМО
Туристический маршрут, подготовленные программой ученых из Санкт-Петербурга

Подобные карты были составлены не человеком, а компьютерной системой, опирающейся на информацию о главных достопримечательностях "футбольных столиц", опубликованную в "Википедии", на TripAdvisor, а также в социальных сетях. В своей работе она учитывает не только "энциклопедические" данные, но и то, что пишут жители этих городов в Twitter, Instagram и Facebook.

"Типовые" версии этих карт, а также сама программа были опубликованы на сайте университета, и любой человек может скачать их или самостоятельно подготовить новые версии подобных маршрутов, которые будут учитывать интересующие его темы в истории города.

К примеру, фанаты, поддерживающие свои команды в Санкт-Петербурге, могут "скомпилировать" маршруты, посвященные Пушкину, Достоевскому или истории России, а болельщики в Волгограде могут ознакомиться с историей Сталинградской битвы и других эпизодов Великой Отечественной войны.

Футбол. Чемпионат мира - 2014. Матч Бразилия - Хорватия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Все эти достопримечательности, как отмечают ученые, выбираются не произвольным образом, а при помощи алгоритма, который минимизирует то время, которое турист будет тратить на переход или переезд из одной точки маршрута в другую. Благодаря этому болельщики смогут посетить максимальное число достопримечательностей за один день или любое другое произвольное время.

Опрос, проведенный учеными, показал, что маршруты, созданные с помощью алгоритма, были более привлекательными для местных жителей и туристов, чем подготовленные профессиональными тургидами. По словам математиков, до 84% опрошенных предпочитали автоматические маршруты.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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comissarkattani
Сайты региональных управлений МВД за несколько дней до чемпионата мира по футболу перестали публиковать на своих сайтах «негативные» новости.
11:41
15.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
15 июня 15:00
-
Египет
-
Уругвай
15 июня 18:00
-
Марокко
-
Иран
15 июня 21:00
-
Португалия
-
Испания
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
15 июня 15:00
-
Египет
-
Уругвай
15 июня 18:00
-
Марокко
-
Иран
15 июня 21:00
-
Португалия
-
Испания
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