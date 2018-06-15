Ученые подготовили идеальные туристические маршруты для болельщиков

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Математики из Университета ИТМО создали программу, которая поможет болельщикам, прилетевших в Россию на Чемпионат мира по футболу, увидеть максимальное число достопримечательностей, сообщает пресс-служба вуза.

"Маршруты, построенные нашей системой, являются общими и хорошо подходят для первоначального знакомства с любым из 11 футбольных городов. Однако создание тематических маршрутов – это отдельная задача, в которой автоматические алгоритмы пока проигрывают экспертам. Думаю, что в ближайшем будущем эта сфера будет активно развиваться, и мы увидим много прорывных решений в области смарт-туризма", – заявила Ксения Мухина, одна из создательниц туристических "карт болельщика".

Как отмечает Мухина, схожие маршруты для посещения главных достопримечательностей России один из разработчиков этих маршрутов, были подготовлены и ФИФА. Они, однако, не учитывают того, что многие из этих памятников культуры и искусства находятся не в самих "футбольных городах", а в прилегающей к нему области, что сделает их посещение сложным для фанатов.

Математики из Санкт-Петербурга исправили этот недочет, разработав оптимальные маршруты для посещения всех главных достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов, где проходят игры чемпионата, а также самых популярных и интересных уголков этих городов по мнениям их жителей. Все эти турпоездки, по словам ученых, укладываются в один день и не требуют длительных разъездов по городу или области.

© Университет ИТМО Туристический маршрут, подготовленные программой ученых из Санкт-Петербурга © Университет ИТМО Туристический маршрут, подготовленные программой ученых из Санкт-Петербурга

Подобные карты были составлены не человеком, а компьютерной системой, опирающейся на информацию о главных достопримечательностях "футбольных столиц", опубликованную в "Википедии", на TripAdvisor, а также в социальных сетях. В своей работе она учитывает не только "энциклопедические" данные, но и то, что пишут жители этих городов в Twitter, Instagram и Facebook.

"Типовые" версии этих карт, а также сама программа были опубликованы на сайте университета, и любой человек может скачать их или самостоятельно подготовить новые версии подобных маршрутов, которые будут учитывать интересующие его темы в истории города.

К примеру, фанаты, поддерживающие свои команды в Санкт-Петербурге, могут "скомпилировать" маршруты, посвященные Пушкину, Достоевскому или истории России, а болельщики в Волгограде могут ознакомиться с историей Сталинградской битвы и других эпизодов Великой Отечественной войны.

Все эти достопримечательности, как отмечают ученые, выбираются не произвольным образом, а при помощи алгоритма, который минимизирует то время, которое турист будет тратить на переход или переезд из одной точки маршрута в другую. Благодаря этому болельщики смогут посетить максимальное число достопримечательностей за один день или любое другое произвольное время.

Опрос, проведенный учеными, показал, что маршруты, созданные с помощью алгоритма, были более привлекательными для местных жителей и туристов, чем подготовленные профессиональными тургидами. По словам математиков, до 84% опрошенных предпочитали автоматические маршруты.