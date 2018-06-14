Ученые рассказали об опасности слишком долгого сна

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Переизбыток сна может вызывать такие же негативные изменения в организме человека, как и его нехватка. Соответствующее исследование опубликовано в журнале BMC Public Health.

Специалисты Сеульского университета проанализировали данные более 133,5 тысячи человек обоего пола в возрасте от 40 до 69 лет за период с 2004 по 2013 год. При этом учитывалась информация о заболеваниях, образе жизни, диете, физических нагрузках.

У 29% мужчин и 24,5% женщин был выявлен метаболический синдром, который проявляется в виде гипертонии, высокого уровня триглицеридов и сахара, низкого уровня "хорошего" холестерина.

Ученые отмечают, что больше всего страдающих метаболическим синдромом оказалось среди тех, кто спал меньше шести и больше десяти часов в сутки. Кроме того, специалисты определили, что для мужчин наиболее вредным становится слишком короткий сон, а для женщин — слишком длинный.