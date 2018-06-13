Древнейшие баобабы Африки начали массово умирать, заявляют ученые

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Девять из тринадцати самых древних баобабов Африки загадочным образом умерли, и многие другие деревья-долгожители сейчас находятся в критическом состоянии, причина чего пока неясна, заявляют экологи в статье, опубликованной в журнале Nature Plants.

"Мы предполагаем, что эта "эпидемия" смертей связана с тем, что баобабы могут быть не настолько стойкими к засухам, как мы считали раньше. С другой стороны, подобные проблемы должны были затронуть все деревья, а не только самые большие и древние баобабы", — комментирует открытие Сара Вентер (Sarah Venter) из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге (ЮАР).

Баобабы считаются одними из самых долгоживущих и живучих растений Земли. По словам очевидцев, гиганты саванн часто выживают после набегов слонов, выедающих их мягкую и богатую водой сердцевину, а также ударов молний, засух и прочих природных катаклизмов.

В отличие от других деревьев, у баобаба нет годичных колец, из-за чего их возраст определить почти невозможно при помощи традиционных методов, за исключением радиоуглеродного анализа. По примерным оценкам ученых, самые толстые и большие баобабы, чей диаметр приближается к пяти метрам, прожили около двух тысяч лет.

Как рассказывает Карл фон Реден (Karl von Reden), эколог из Института океанографии в Вудс-Хоуле (США), его команда раскрыла загадочную эпидемию смертей среди древних баобабов фактически случайно. Изначально ученые решали прямо противоположную задачу — пытались узнать секреты долгожительства и выживания этих деревьев, изучая их колонии в разных регионах Африки.

Начиная с 2005 года фон Реден и его команда совершили несколько десятков поездок в ЮАР и другие засушливые регионы Африки, где растут баобабы. Посещая эти саванны, ученые просили местных жителей показать им самые большие и старые деревья, собирали кусочки их древесины и вычисляли их возраст по долям изотопов углерода, используя масс-спектрометр.

В общей сложности ученые вычислили возраст свыше шести десятков деревьев, растущих на Юге Африки, на Мадагаскаре и в восточной части континента, проведя своеобразную перепись древнейших баобабов.

Как отмечает фон Реден, ученым удалось раскрыть один из главных секретов живучести баобабов: когда старый ствол дерева умирает, его корни выращивают новый побег рядом со старым, что в конечном итоге приводит к формированию большого полого ствола, характерного для этих растений.

Получив ответ на этот вопрос, ученые натолкнулись на новую загадку — за 12 лет наблюдений за этими баобабами девять из 13 древнейших деревьев, чей возраст превышал 1,3-2 тысячи лет, и пять из шести крупнейших баобабов погибли по пока непонятным причинам. Как правило, их гибель начиналась с того, что самый древний ствол дерева внезапно падал и отмирал, а за ним следовали и все остальные части баобаба.

Многие из этих растений, по словам экологов, считались священными деревьями среди местных жителей, и поэтому крайне маловероятно, что люди могли уничтожить их или как-то негативно повлиять на жизнь баобабов. Причины гибели пока баобабов не совсем ясны, однако экологи считают, что их могло погубить изменение климата, усилившее засухи в Южной Африке.