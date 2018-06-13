Сеанс с разоблачением: великие маги, обман которых раскрыли обычные ученые

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Они собирали на свои шоу стадионы, сколотили состояния. Некоторые смогли заинтересовать ученых и какое-то время водить их за нос. О самых известных экстрасенсах, не прошедших проверку экспериментом, — в материале РИА Новости.

Талантливый телепат-фокусник

Иллюзионист Вольф Мессинг прославился благодаря трюкам по чтению мыслей. Он выступал с агитбригадами и в цирке, потом перешел к частной практике, гастролировал по стране. Считался телепатом и медиумом.

Вскоре после Великой Отечественной войны одно из его выступлений посетил физиолог Дмитрий Бирюков и пригласил иллюзиониста к себе в институт. Там быстро выяснилось, что никакими сверхспособностями Мессинг не обладает, его фокусы основаны на мнемотехнике и идиомоторике, подробно описанных в научной литературе еще с позапрошлого века.

Мнемотехника подразумевает помощника на сцене или в зале, с которым иллюзионист общается посредством кодовых слов, фраз, жестов. Идиомоторика — это чтение мыслей по лицу, по бессознательным движениям мышц. Это особенно легко, когда человек волнуется. Позже Мессинг сам раскрыл секрет своих трюков в интервью.

Его популярность во многом держалась на слухах о контактах с разведкой, КГБ, Сталиным и Берией. Впоследствии ничего из этого не подтвердилось.

"Все это чушь… Как всякий актер, Мессинг любил напустить пыль в глаза, придумывать; существуют несколько взаимоисключающих друг друга биографий Мессинга; нет ни одного заслуживающего доверия свидетеля каких-то необыкновенных пророчеств артиста, все "пророчества" Мессинга известны только с его слов", — писал психотерапевт Михаил Буянов, наблюдавший иллюзиониста как пациента.

"Я тучи разгоню руками"

В конце 1950-х в мире заговорили о филиппинских хилерах, делавших хирургические операции голыми руками, безо всяких инструментов. За рубежом их называют "психическими хирургами". Наблюдавшие работу хилеров рассказывали, что они раздвигают пальцами кожу, вынимают органы, извлекают, например, камни из почек, после чего человек встает и уходит совершенно здоровый. Шрамов не остается, несмотря на обильное кровотечение во время "операции".

Онколог Михаил Гершанович, прибыв на Филиппины как лечащий врач шахматиста Анатолия Карпова (в филиппинском Багио в 1978-м проходил матч на звание чемпиона мира), попросил хилера удалить ему доброкачественную опухоль над глазом и варикозный узел на ноге. Целитель долго и сильно мял больные места, но ничего не добился. Врачу потом пришлось лечить и то и другое. По его свидетельствам, никаких сверхспособностей у хилеров нет — все их манипуляции представляют собой искусный трюк.

Как он проделывается, показал в 1991 году в одной из передач на аргентинском телевидении фокусник и председатель общества по опровержению лженауки Энрике Маркес. Зажав в полотенце мягкий шарик с красной краской, он незаметно раздавил его на пациенте, создав иллюзию операции. Через несколько лет Маркес повторил фокус на телеэкране, чтобы разоблачить набиравшего популярность хилера Алекса Орбито.

Загадки телекинеза

В советское время большой интерес вызвал феномен жительницы Ленинграда Нинель Кулагиной, которая двигала предметы, не прикасаясь к ним, исключительно силой мысли. Это называют телекинезом. В 1969 году на киностудии научно-документальных фильмов о Кулагиной сняли фильм, чем немало способствовали популярности "экстрасенса".

В 1977-м ее принялись изучать в Институте точной механики и оптики. Ученые провели множество опытов, пытаясь понять физическую природу воздействия мыслей на материальные объекты. На деревянный стол ставили крышку от спичечного коробка, плоские металлические цилиндры и другие легкие предметы весом несколько граммов. Кулагина делала пассы руками, предметы двигались рывками. Она воздействовала на чашку весов, отклоняла стрелку компаса и луч лазера, вызывала ожог, прикасаясь к чьей-либо руке. Ее объявили уникумом, "К-феноменом".

Трюк Кулагиной раскрылся, когда на эксперименты с ее участием пришли ученые из Института метрологии. Они принесли с собой высокочувствительные феррозонды и обнаружили, что женщина скрывает на бедре магнит. Нейрофизиологи также заметили на ней капроновые нити с узелками, которые она пропускала через платье и колготы.

Потом провели опыты в Институте радиотехники и электроники АН СССР в Москве. По словам академика Юрия Гуляева, руководившего исследованием, с точки зрения физики ничего сверхъестественного в действиях Кулагиной нет. Однако он допускал, что у нее есть некоторые физиологические особенности, которыми можно объяснить притягивание предметов (создание отрицательного заряда на ладонях из-за пота).

Кулагину изучали в ЭЭГ-лаборатории на кафедре физиологии Института физической культуры имени П. Ф. Лесгафта. Вот как описывают это в статье сотрудники института: "Однажды при большом стечении физиологов, психологов, инженеров и журналистов были проведены обследования известного экстрасенса Нинель Кулагиной. Одновременно регистрировался большой комплекс различных показателей организма. Однако продемонстрировать перемещение каких-либо предметов с помощью мысли она не смогла. Единственным при этом значимым сдвигом в функциональных показателях был мгновенный (за одну-две секунды) взлет частоты сердечных сокращений до 180 ударов в минуту".

Штатный целитель



Евгения Давиташвили, известная как Джуна, приобрела славу целительницы в 1980-е. Ее метод заключался в пассах руками над больным местом человека, после чего тому становилось лучше. Она уверяла, что может чувствовать проблемное место и воздействовать на живые клетки.

В 1989 году Джуне выдали авторское свидетельство на нетрадиционный способ бесконтактного массажа. Ходили упорные слухи, что она лечила руководителя страны Леонида Брежнева, но подтверждений этому нет.

Джуну изучали в Институте радиотехники и электроники, где с одобрения Госкомитета по науке и технике и президиума Академии наук открыли лабораторию физических полей биологических объектов. Целительницу даже приняли в штат на должность старшего научного сотрудника и платили ей зарплату, пишет в книге "От имени науки. О суевериях XX века" журналист Олег Мороз.

Через много лет академик Гуляев в интервью рассказал, что Давиташили умела изменять температуру своих рук и что на это способен любой человек после аутотренинга. По его мнению, благодаря тренировке она могла чувствовать руками более горячие участки на теле человека (зоны Захарьина — Геда), которые свидетельствовали о внутреннем заболевании. Каких-либо особых отличий от обычных людей исследователи не обнаружили.