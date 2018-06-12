Путин вручил госпремии за фундаментальные открытия российских ученых

Президент РФ Владимир Путин и главный научный сотрудник Центра фотохимии научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» РАН Александр Чибисов. 12 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и главный научный сотрудник Центра фотохимии научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» РАН Александр Чибисов. 12 июня 2018

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Найденные научные решения в сфере супрамолекулярной химии российских академиков Михаила Алфимова, Сергея Громова, Александра Чибисова — это фундаментальные открытия, которые найдут свое применение во многих сферах, от медицины до экологии, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госпремий.

© РИА Новости Перейти в фотобанк Руководитель научного направления Центра фотохимии научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» РАН Михаил Алфимов на церемонии вручения Государственных премий 2017 года. 12 июня 2018 © РИА Новости Перейти в фотобанк Руководитель научного направления Центра фотохимии научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» РАН Михаил Алфимов на церемонии вручения Государственных премий 2017 года. 12 июня 2018

Глава государства отметил, что успехи отечественных научных коллективов во многом определяют векторы современной науки.

"Михаил Владимирович Алфимов, Сергей Пантелеймонович Громов, Александр Константинович Чибисов первыми в мире нашли решения, позволяющие на молекулярном уровне конструировать и создавать материалы, которые меняют свои свойства под воздействием света. Это фундаментальное открытие, безусловно, найдет свое широкое применение в практике, в области информационных технологий — для максимально эффективного хранения и передачи данных, в здравоохранении — для контроля за здоровьем человека, в экологии — для точного мониторинга состояния окружающей среды, будет востребовано и в других важнейших сферах", — сказал Путин.

Торжественная церемония вручения государственных премий за достижения в гуманитарных и научных областях проходит в День России в Кремле. Путин вручает государственные премии за 2017 года в гуманитарной области, в области литературы и искусств, а также в области науки и технологий.