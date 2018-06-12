Япония провела успешный запуск ракеты со спутником-шпионом

ТОКИО, 12 июн — РИА Новости. Японское космическое агентство JAXA успешно осуществило запуск ракеты-носителя Н2-А с космодрома в префектуре Кагосима с новым разведывательным спутником, трансляция ведется в прямом эфире на сайте агентства.

Старт ракеты-носителя с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии состоялся в 13.20 по местному времени (07.20 мск).

Ракета должна вывести на орбиту новый разведывательный спутник IGS-Radar 6 производства компании Mitsubishi Electric. Спутник является частью японской государственной программы запуска разведывательных спутников Information Gathering Satellite (IGS), главная цель которой обеспечить независимость страны в получении спутниковой информации.

Япония тратит в год до 60 миллиардов иен (около 500 миллионов долларов) на создание и разработку спутников-шпионов. Сейчас на орбите находятся также три действующих оптических разведывательных спутника и три действующих радарных спутника. Оптические спутники ведут съемку Земли, в том числе военных объектов, днем, а радарные следят за земной поверхностью ночью или в условиях плохой видимости.