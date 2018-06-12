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Кислородные шалости: кто и как дышит под водой без легких и жабр

08:0012.06.2018
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© CC BY-SA 2.0 / NOAAМорской паукМорской паук
© CC BY-SA 2.0 / NOAA
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МОСКВА, 12 июня — РИА Новости, Альфия Еникеева. У некоторых морских животных, особенно обитающих на большой глубине, нет ни жабр, ни легких. Кислород в организм поступает через щупальца, кожу и даже ноги. РИА Новости рассказывает о самых невероятных органах дыхания, сформированных эволюцией.

Вдох всем телом

Русская Арктика
© РИА Новости / Вера Костамо
МГУ: рачки-дафнии оказались настоящими "гиперборейцами"
В природе есть существа, умеющие дышать всем телом. На суше — кольчатые черви, под водой — некоторые виды низших рачков. Например, веслоногие ракообразные, или копеподы (Copepoda), встречающиеся практически во всех водоемах планеты.

Благодаря небольшим размерам, обилию выростов на теле (усиков и антенн) и тонкому хитиновому покрову копеподы способны поглощать растворенный в воде кислород всей поверхностью тела.

У веслоногих рачков нет сердца и сосудов, зато чуть ли не у единственных из всех беcпозвоночных есть миелиновые оболочки аксонов, отвечающие за скорость проведения нервных импульсов. Благодаря этому, едва завидев хищников (а рачки — любимая еда многих рыб), копеподы мгновенно пускаются наутек. И развивают в воде огромные для своих размеров скорость (до 80 сантиметров в секунду) и ускорение (200 метров в секунду).

© CC BY 2.0 / bathyporeiaКопеподы славятся сложным половым поведением: перед спариванием самка выделяет половые феромоны, которые воспринимаются самцами при помощи хемосенсорных щетинок первых антенн
© CC BY 2.0 / bathyporeia
Копеподы славятся сложным половым поведением: перед спариванием самка выделяет половые феромоны, которые воспринимаются самцами при помощи хемосенсорных щетинок первых антенн

Кроме того, эти членистоногие умеют летать. По данным ученых из Института морских исследований Техасского университета, спасаясь от рыб, копепода выпрыгивает из воды и преодолевает по воздуху в среднем восемь сантиметров.

Есть и дышать

Если размеры тела не позволяют клеткам напрямую получать кислород из окружающей среды (как это происходит у копипод), а легкие или жабры в процессе эволюции не сформировались, для дыхания сгодятся и щупальца. Как, например, у трубчатого многощетинкового червя Spirobranchus giganteus, обитающего в Индийском и Тихом океанах. Пару его ярких перистых щупальцев, свернутых в спираль, часто замечают на поверхности кораллов, в которых любит селиться это животное.

© CC BY-SA 3.0 / NhobgoodSpirobranchus giganteus очень не любит перемещаться. Обнаружив хорошее место на живом известковом коралле, он роет в нем отверстие и может провести там большую часть своей жизни
© CC BY-SA 3.0 / Nhobgood
Spirobranchus giganteus очень не любит перемещаться. Обнаружив хорошее место на живом известковом коралле, он роет в нем отверстие и может провести там большую часть своей жизни

Реснички щупальцев, или по-научному радиолы, связаны с позвоночником червя. Ими животное и дышит, и питается, щупальца цепляют из воды мелкие частички органических веществ.

Орган двойного назначения

Туманность Тарантула в галактике Большое Магелланово облако
© Фото : ESO
Ученые поймали "морского конька" в самых беспокойных "звездных яслях"
У офиуры (Ophiuroidea), прозванной за несоразмерно длинные ноги змеехвосткой, органы дыхания служат еще и органами размножения. Кислород из воды попадает в организм через небольшие щелевидные отверстия в нижней части туловища. Они соединяются с так называемыми бурсами — специальными мешками, которыми животное дышит. В этих же мешках развиваются яйца, из которых впоследствии выходит потомство.

© Public Domain / NOAAСвое русское название "змеехвостки" офиуры получили за необычный способ передвижения: когда они ползут по дну, их конечности извиваются подобно змеям
© Public Domain / NOAA
Свое русское название "змеехвостки" офиуры получили за необычный способ передвижения: когда они ползут по дну, их конечности извиваются подобно змеям

Офиура живет на огромной глубине, глаз у нее нет, зато щупальца очень чувствительные. Именно благодаря им животное находит пропитание на морском дне. Если же нападает хищник, офиура откидывает захваченную им конечность и быстро убегает. Жизнь важнее щупальца, тем более что потом вырастет новое.

Через одно место

Интересно поступает со своими дыхательными органами, так называемыми водными легкими, голотурия, или морской огурец (Holothuroidea). В случае потенциальной опасности животное выбрасывает их вместе с задней частью кишки через анальное отверстие. Враги пугаются и спешно ретируются, а утраченные органы быстро восстанавливаются.

© CC BY 2.0 / Richard LingГолотурий можно встретить в почти любой части океана &mdash; от прибрежной полосы до глубоководных впадин
© CC BY 2.0 / Richard Ling
Голотурий можно встретить в почти любой части океана — от прибрежной полосы до глубоководных впадин

Анальное отверстие используется не только для устрашения хищников, но и для дыхания. Морской огурец втягивает через него воду, насыщенную кислородом, и она попадает в водные легкие — мешковидные, богатые сосудами органы. В отличие от жабр, они не омываются водой, жидкость оказывается в них примерно так же, как воздух в легких сухопутных животных.

Само собой, голотурия применяет анальное отверстие и по прямому назначению, опорожняя кишечник от продуктов пищеварения.

Чреводыхатель

Морской паук, чей кишечник исполняет роль сердца
© Фото : Timothy R. Dwyer (PolarTREC 2016), Courtesy of ARCUS
Ученые открыли пауков, прокачивающих кровь при помощи желудка
Очень необычная дыхательная система у огромных морских пауков (Pentanymphon antarcticum), обитающих в Антарктике.

У этих животных очень длинные ноги и несоразмерно маленькое тело. В нем едва умещается половина жизненно важных внутренних органов. Поэтому от некоторых, включая органы дыхания, пришлось отказаться, а другие разместились в конечностях, в том числе половая и пищеварительная системы.

Как совсем недавно выяснили ученые, в обеспечении паука кислородом главную роль играет сложная, разветвленная сеть кишок. На длинных конечностях членистоногих есть небольшие поры, через которые молекулы кислорода вместе с водой попадают в организм и перемещаются по нему благодаря сокращению кишечника. Пищеварительная система выполняет и свою основную функцию — переваривает полипы-анемоны.

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