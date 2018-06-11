РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые против букмекеров: кто выиграет чемпионат мира по футболу

08:0011.06.2018
(обновлено: 08:03 11.06.2018)
07881
© Иллюстрация РИА Новости . Григорий Соколов / DepositphotosСтавки на футболСтавки на футбол
© Иллюстрация РИА Новости . Григорий Соколов / Depositphotos
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 11 июня — РИА Новости, Альфия Еникеева. Бразилия в финале встретится с Германией, а сборная России с высокой вероятностью выйдет из группы. Как ученые прогнозируют футбольные результаты — в материале РИА Новости.

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев проводят тренировку по футболу на Международной космической станции. Архивное фото
© Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Мяч чемпионата мира по футболу доставили из космоса на Землю
Перед прошлым чемпионатом мира по футболу покойный ныне Стивен Хокинг разработал несколько рекомендаций для сборной Англии: играть в умеренном климате, не выше пятисот метров над уровнем моря, с расстановкой 4-3-3 и обязательно в красной униформе. Также, чтобы команда победила, штрафные должны бить только нападающие, сделав солидный разбег и непременно нанося удар внутренней частью стопы.

Хокинг проанализировал все матчи англичан с 1966 года и полагал, что эти простые правила внесут свой вклад в победу. Прислушались ли в сборной к советам именитого физика, неизвестно, но в 2014 году британская команда даже не вышла из группы.

Метод букмекеров

Перед нынешним чемпионатом ученые подобных рекомендаций для игроков не составляли, лишь попытались предугадать исход отдельных матчей и всего турнира. Обычно в основе таких прогнозов лежит многофакторный корреляционный анализ, учитывающий огромное количество критериев: от числа забитых и пропущенных в прошлых играх голов до места проведения игры и даже погоды, которую обещают синоптики.

Экономисты из Инсбрукского университета (Австрия) Кристоф Ляйтнер (Christoph Leitner) и Ахим Цайляйс (Achim Zeileis) пошли более легким путем, собрав результаты уже имеющихся прогнозов и построив свой анализ на значениях коэффициентов 26 ведущих букмекерских контор мира.

© Иллюстрация РИА НовостиВероятность победы национальных команд в чемпионате мира по футболу согласно прогнозу Кристофа Ляйтнера и Ахима Цайляйса из Инсбрукского университета (Австрия)
© Иллюстрация РИА Новости
Вероятность победы национальных команд в чемпионате мира по футболу согласно прогнозу Кристофа Ляйтнера и Ахима Цайляйса из Инсбрукского университета (Австрия)

Ученые подсчитали вероятность исхода личных встреч между командами и соотнесли с данными на основе букмекерских показателей. Затем экономисты смоделировали сетку всего чемпионата мира и определили шансы каждой сборной на выход из группы, участие в четвертьфинале, полуфинале, финале и возможность стать победителем.

Таким образом определились фавориты каждой из групп, в числе которых оказалась и команда России. Национальная сборная с вероятностью 64 процента выйдет из группы, уверены ученые. В финале, скорее всего, встретятся Бразилия и Германия (шансы на это оцениваются в 5,5 процента). Вероятность того, что Бразилия выиграет турнир, — 16,6 процента. У Германии, действующего чемпиона мира, этот показатель — 15,8 процента, у Испании и Франции — 12,5 и 12,1 процента соответственно.

© Иллюстрация РИА НовостиВероятность прохода команд в разные стадии плей-офф чемпионата мира &mdash; 2018 у команд группы А и Е
© Иллюстрация РИА Новости
Вероятность прохода команд в разные стадии плей-офф чемпионата мира — 2018 у команд группы А и Е

Метод Монте-Карло

Кубок чемпионата мира по футболу. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Созданная пермским ученым нейросеть предсказала победителя ЧМ по футболу
Прогноз профессора Университета Аделаиды (Австралия) Стива Бегга (Steve Begg) отдает предпочтение не Бразилии, а Германии (13,3 процента — это максимальная вероятность). А шансы своих соотечественников профессор оценивает невысоко — 0,1 процента. Впрочем, выход из группы австралийцев вполне возможен (14 процентов).

Специалист по теории принятия решений и анализу рисков, Стив Бегг привык работать с научными задачами, у которых недостаточно входных данных. Для своего прогноза он использовал так называемый метод Монте-Карло, когда процесс моделируется при помощи генератора случайных величин. Это повторяется много раз, а потом вычисляются вероятностные характеристики решаемой задачи.

В симуляции Бегга роль случайных величин играли все возможные исходы всех матчей, которые будут сыграны в рамках ЧМ-2018. А вероятность вычислялась с учетом дополнительных факторов — места страны в рейтинге FIFA, физической формы ее игроков и других критериев.

Метод нейросети

Пальму первенства немецкой команде отдает и компьютерная программа, созданная четверокурсником Пермского государственного национального исследовательского университета Виктором Закопайло.

В пресс-службе ПГНИУ уверены, что точность прогноза — более 80 процентов. Ведь при его составлении нейросеть учитывала сложную комбинацию критериев — от стоимости игроков до возраста тренера и числа травмированных спортсменов в составе команды.

Проанализировав все эти данные, искусственный интеллект предположил, что сборная России займет 27-е место из 32 возможных, а значит, из группы не выйдет.

Обмануть букмекера

Флаги с символикой чемпионата мира по футболу 2018 на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
ВЦИОМ выяснил, что более половины россиян будут следить за играми ЧМ-2018
Как отмечают специалисты, предсказывать результаты матчей с помощью Big Data и искусственного интеллекта можно и прогностические модели на основе машинного обучения гораздо точнее, чем прогнозы букмекерских контор.

Впрочем, как выяснила международная группа математиков, букмекеры, желая привлечь больше клиентов, сбалансировать ставки и избежать слишком больших потерь, иногда хитрят с коэффициентами. Например, если много клиентов делает ставки на победу какой-то одной команды, то контора может незначительно повысить ставки на победу ее соперника и перетянуть таким образом игроков на сторону более слабой команды.

Проанализировав ставки почти на пятьсот тысяч футбольных матчей, проведенных с 2005 по 2015 год, ученые вывели формулу, позволяющую рассчитать истинную вероятность выигрыша команды по оценкам букмекеров.

Применив свою стратегию к реальным ставкам, авторы работы смогли заработать за пять месяцев около тысячи долларов. Столь скромный выигрыш объясняется небольшим количеством ставок и их малой суммой. Ведь вскоре после начала тестирования алгоритма букмекеры вычислили предприимчивых математиков и ограничили для них ставки.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена