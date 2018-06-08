Созданная пермским ученым нейросеть предсказала победителя ЧМ по футболу

ПЕРМЬ, 8 июн — РИА Новости. Искусственный интеллект, созданный молодым физиком Пермского государственного национального исследовательского университета, вычислил, что кубок Чемпионата мира по футболу-2018 выиграет сборная Германии, сообщает пресс-служба ПГНИУ.

Ученый Пермского университета — студент четвертого курса физического факультета ПГНИУ Виктор Закопайло создал нейронную сеть, которая определила возможного победителя Чемпионата мира по футболу-2018. Вводу данных в сеть предшествовала масштабная исследовательская работа, благодаря которой был выделен критерий, оказывающий наибольшее влияние на итоговый результат выступлений сборной. Им оказалось место в группе отбора на ЧМ. Математическим методом было определены самые незначительные критерии – место в рейтинге ФИФА и рейтинг сборной, из чего ученый сделал вывод о том, что текущий рейтинг сборной любой страны имеет относительный характер, а реальные возможности команды выявляются лишь во время отбора на турнир.

"В результате анализа нейросеть вычислила, что по совокупности параметров в Чемпионате мира по футболу первую тройку образуют сборные Германии, Бразилии и Аргентины соответственно", — говорится в сообщении.

Сборной России нейронная сеть присвоила 27 место из 32 возможных, а это значит, что искусственный интеллект не рассчитывает на выход российской команды даже из группы.

По данным университета, точность прогноза составляет более 80%. Помимо уже упомянутых критериев, способных повлиять на итоговый результат сборных, искусственный интеллект учитывал также стоимость игроков, возраст тренера и количество травмированных футболистов в команде.

Создатель нейросети подчеркивает, что определение шансов на победу футбольных сборных – тяжелая задача, "особенно когда встречаются два равных по силе соперника". По мнению молодого ученого, на результат сборной могут повлиять погода, судья, настрой игроков, состояние газона, физическая форма игроков, травмы, удаления в течение матча. Именно поэтому для своего исследования Закопайло использовал данные из сведений о прошедших чемпионатах мира по футболу 2006, 2010 и 2014 годов.