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РИА Наука

Созданная пермским ученым нейросеть предсказала победителя ЧМ по футболу

Сюжет:
Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1162)
15:2708.06.2018
124876
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© РИА Новости / Владимир Песня
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ПЕРМЬ, 8 июн — РИА Новости. Искусственный интеллект, созданный молодым физиком Пермского государственного национального исследовательского университета, вычислил, что кубок Чемпионата мира по футболу-2018 выиграет сборная Германии, сообщает пресс-служба ПГНИУ.

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Ученый Пермского университета — студент четвертого курса физического факультета ПГНИУ Виктор Закопайло создал нейронную сеть, которая определила возможного победителя Чемпионата мира по футболу-2018. Вводу данных в сеть предшествовала масштабная исследовательская работа, благодаря которой был выделен критерий, оказывающий наибольшее влияние на итоговый результат выступлений сборной. Им оказалось место в группе отбора на ЧМ. Математическим методом было определены самые незначительные критерии – место в рейтинге ФИФА и рейтинг сборной, из чего ученый сделал вывод о том, что текущий рейтинг сборной любой страны имеет относительный характер, а реальные возможности команды выявляются лишь во время отбора на турнир.

"В результате анализа нейросеть вычислила, что по совокупности параметров в Чемпионате мира по футболу первую тройку образуют сборные Германии, Бразилии и Аргентины соответственно", — говорится в сообщении.

Сборной России нейронная сеть присвоила 27 место из 32 возможных, а это значит, что искусственный интеллект не рассчитывает на выход российской команды даже из группы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По данным университета, точность прогноза составляет более 80%. Помимо уже упомянутых критериев, способных повлиять на итоговый результат сборных, искусственный интеллект учитывал также стоимость игроков, возраст тренера и количество травмированных футболистов в команде.

Создатель нейросети подчеркивает, что определение шансов на победу футбольных сборных – тяжелая задача, "особенно когда встречаются два равных по силе соперника". По мнению молодого ученого, на результат сборной могут повлиять погода, судья, настрой игроков, состояние газона, физическая форма игроков, травмы, удаления в течение матча. Именно поэтому для своего исследования Закопайло использовал данные из сведений о прошедших чемпионатах мира по футболу 2006, 2010 и 2014 годов.

Экономическое и социальное влияние Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
© Инфографика
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России

 

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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radiozaboy
какая непатриотичная нейросеть.... срочно промыть ей все процессорные ядра, а ячейки памяти наполнить фрагментами истории, одобренной партией и правительством!
15:33
08.06.2018
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