Стали известны обладатели госпремии в области науки и технологий

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий за 2017 год указом президента России присуждена физикам академику РАН Михаилу Алфимову и членам-корреспондентам РАН Сергею Громову и Александру Чибисову за работы в области химических молекулярных "конструкторов", академику Ивану Дедову за работы по фундаментальной эндокринологии и доктору биологических наук Евгению Рогаеву за обнаружение генов, связанных с наследственными болезнями человека.

Текст указа на брифинге в пятницу на брифинге в Кремле огласил помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко.

Цикл работ руководителя научного направления Центра фотохимии РАН федерального научного исследовательского центра "Кристаллография и фотоника" Михаила Алфимова, руководителя этого центра Сергея Громова и главного научного сотрудника центра Александра Чибисова посвящен супрамолекулярной химии — работе по взаимодействию комплементарных (взаимодополняющих) молекул и их фрагментов.

Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава академик Дедов удостоен премии за цикл работ по фундаментальной эндокринологии и внедрение инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранение.

Заведующий лабораторией эволюционной геномики Института общей генетики имени Вавилова РАН Евгений Рогаев награжден премией за обнаружение генов и молекулярно-генетических механизмов, ответственных за наследственные болезни человека, в том числе болезни Альцгеймера.

По традиции награждение лауреатов госпремии пройдет в Кремле в День России, 12 июня.