Океанологи открыли гигантскую "мертвую зону" у берегов США

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Ученые нашли гигантское "мертвое пятно" у юго-восточных берегов США, сопоставимое по размерам с Уэльсом или Израилем, сообщает пресс-служба университета Луизианы.

Участки океанов с пониженным содержанием кислорода, так называемые "зоны смерти", образуются в результате загрязнения воды удобрениями и промышленными отходами. Попадание нитратов и других соединений в реки, а затем в прибрежные районы моря приводит к бурному размножению одноклеточных водорослей. В процессе их разложения уровень содержания кислорода в воде падает. Большинство животных в таких условиях не выживает.

В последние годы экологи и океанологи находят все больше намеков на то, что глобальное потепление ускоряет рост подобных "мертвых пятен", особенно в тропических и экваториальных зонах. Сегодня подобная участь постигла примерно 7% океанов и морей Земли.

Одна из самых больших зон такого рода, как рассказывает Нэнси Рабалэ (Nancy Rabalais) из университета Луизианы, располагается в северной части Мексиканского залива, у берегов Техаса и Луизианы.

Как обнаружила Рабалэ и ее коллеги, размеры этого "мертвого пятна" резко увеличились в последние годы – его площадь выросла примерно в три раза, и сейчас оно покрывает территорию, сопоставимую по размерам с Израилем, Уэльсом или любой другой небольшой страной мира. Теперь "пятно" занимает твердое второе место среди "мертвых зон", уступая лишь дну Аравийского моря.

В отличие от многих других пятен, возникших в результате потепления вод, ослабления или усиления течений и прочих последствий глобального потепления, в рождении этой "зоны смерти" виноват человек.

Воды Миссисипи и прочих рек, впадающих в Мексиканский залив, содержат в себе огромное количество удобрений и органических нечистот, богатых азотом, фосфором и другими важными нутриентами. Когда они попадают в Атлантику, они вызывают бурное цветение водорослей, что приводит к тем же последствиям, что и формирование "природных" мертвых зон.

Стремительный рост этого "пятна", как отмечают ученые, свидетельствует о том, что фермеры и агрокомпании используют все больше удобрений на полях, несмотря на попытки регулирующих органов ограничить их применение. Если этот тренд продолжится в будущем, границы зоны смерти продолжат стремительно расти.