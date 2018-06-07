Источник назвал даты новых пусков с космодрома Восточный

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" определила предварительные даты следующих запусков с космодрома Восточный — 6 и 26 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Манифест запусков, уточнённый в конце мая, предусматривает проведение в декабре 2018 года с космодрома Восточный двух пусков – 6 декабря спутника "Метеор-М", а 26 декабря – двух космических аппаратов "Канопус-В"", — сказал собеседник агентства.

Ракеты для пусков уже изготовлены самарским Ракетно-космическим центром "Прогресс" и отправлены на космодром. "Непосредственная работа по испытаниям блоков ракет-носителей, их интеграции и подготовке к пуску будет выполняться с середины осени", — уточнил собеседник.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" предназначена для выведения на орбиту спутника метеонаблюдения "Метеор-М" (№2-2). Ракета-носитель "Союз-2.1а" будет использована для запуска двух спутников дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" (№5 и №6).

Разгонные блоки "Фрегат-М" и "Фрегат" для этих пусков изготавливает НПО имени С.А.Лавочкина, а космические аппараты – корпорация ВНИИЭМ.

Ранее сообщалось, что один или оба запуска могут быть перенесены на 2019 год из-за неготовности космических аппаратов. Во ВНИИЭМ эту информацию опровергли.

Изначально планировалось, что спутник "Метеор" отправят на орбиту в октябре, два "Канопуса" — в ноябре 2018 года.

Спутники серии "Канопус-В" предназначены для мониторинга с околоземной орбиты чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных бедствий, лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, землепользования, картографии. В настоящее время на околоземной орбите находится четыре спутника серии "Канопус", включая аппарат с инфракрасной камерой "Канопус-В-ИК", предназначенный для обнаружения очагов лесных возгораний.

Метеорологический космический аппарат "Метеор-М" №2.2 предназначен для получения изображений облачности и поверхности Земли, ледового и снежного покровов, определения температур океанов и земной поверхности, данных о распределении озона в атмосфере. Сейчас на орбите работает только один спутник серии "Метеор", запущенный в 2014 году. Запуск в конце 2017 года аппарата "Метеор-М" №2.1 закончился аварией, спутник был потерян.

На сегодняшний день с Восточного осуществлено три запуска: в 2016, в 2017 и 2018 годах.