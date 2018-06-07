Работа последней миссии НАСА в дальнем космосе продлена до 2021 года

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Миссия Juno была официально продлена до конца 2021 года, что заметно повышает ее шансы стать последним зондом США в дальнем космосе в обозримом будущем, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Это чудесные новости как для нас, так и для всего сообщества планетологов. Продление миссии поможет нам выполнить все основные задачи, а также забраться в дальние части магнитосферы Юпитера и в его магнитопаузу. Все это станет возможным благодаря тому, что на текущей орбите на Juno меньше действует радиация, что не только продлило жизнь инструментам, но и улучшило качество данных", — заявил Скотт Болтон (Scott Bolton), руководитель миссии Juno.

Зонд Juno, летевший к Юпитеру долгие пять лет с августа 2011 года, в начале июля 2016 года сблизился с планетой-гигантом и вышел на стабильную орбиту вокруг нее. Первые два месяца после сближения зонд потратил на снижение орбиты и проверку всех научных инструментов, и первые научные данные были получены только в конце августа.

Проверка всех научных инструментов Juno и переход на новую, более удобную для ведения наблюдений орбиту должны были состояться в середине октября 2016 года, однако буквально перед началом этого маневра НАСА зафиксировало неполадки в работе двигателя. Они заставили инженеров миссии отложить его на следующее сближение с Юпитером, а затем отказаться от всех планов по смене его орбиты.

Эти проблемы, как отмечает Болтон, поставили НАСА в достаточно странную и неприятную ситуацию – продолжительность основной миссии Juno оказалась меньше, чем то время, которое необходимо ученым для получения всех данных по устройству ядра и магнитного поля Юпитера.

Продлению миссии мешали два фактора – периодические "затмения", в которые Juno будет чаще попадать после 2018 года во время сближений с планетой, и отсутствие дополнительного финансирования, необходимого для поддержания работы миссии после ее официального завершения в июле этого года.

По словам представителей НАСА, в апреле этого года руководство агентства собрало группу из нескольких ведущих экспертов, которые оценили работу Juno и пришли к выводу, что зонд получает уникальные данные и что его работу необходимо продлить.

Подобные оценки побудили чиновников официально расширить время работы зонда на орбите Юпитера на 41 месяц, и продлить финансирование миссии до конца 2021 года. Это позволит зонду совершить еще 23 пролета через верхний слой атмосферы планеты и, как отмечает Болтон, реализовать ряд задач, о которых ученые изначально не помышляли.

Теперь главными угрозами для жизни Juno становятся два фактора – высокий уровень радиации, постепенно разрушающей солнечные батареи и электронику зонда, и затмения, способные полностью разрядить его батареи. Если они не погубят зонд, то Juno получит шанс стать последней "современной" миссией НАСА в дальнем космосе после того, как зонды серии "Вояджер" и New Horizons будут отключены или выйдут из строя.

Следующий аппарат НАСА за орбитой Марса появится очень нескоро, не раньше второй половины 2020 годов, когда в космос будет выведена миссия "Европа-Клиппер", предназначенная для поисков следов жизни в океанах Европы, спутника Юпитера.