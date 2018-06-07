"Роскосмос" впервые показал на видео отсоединение "Союза" от ракеты

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. "Роскосмос" впервые показал видео, снятое с внешней камеры пилотируемого корабля "Союз МС-09".

Космическое судно запечатлено в момент отделения от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ".

Таким образом впервые были отработаны новые методы работы визуального контроля за полетом ракеты космического назначения. В корпорации планируют и дальше использовать видео с бортовых камер во время пусков.

Это делается для популяризации космоса и для выяснения причин нештатных ситуаций при отделении кораблей от носителей. Так, 1 декабря 2016 года потерпел аварию грузовой корабль "Прогресс МС-04". Тогда проблема возникла как раз во время работы двигателей третьей ступени.

В среду ракета стартовала с Байконура на Международную космическую станцию. Корабль отправится к МКС по стандартной двухсуточной схеме и пристыкуется к малому исследовательскому модулю станции 8 июня.