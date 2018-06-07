МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Ученые медико-генетического центра Genotek выяснили, что популярные препараты для снижения уровня холестерина опасны для жизни примерно 36% россиян, обладающих генетической предрасположенностью к развитию болезней мышц, сообщает пресс-служба центра.

По статистике ВОЗ, атеросклероз и сопутствующие болезни сердца и сосудов — одна из главных причин развития инфарктов, а соответственно — и смертей в большинстве стран мира. Как правило, заболевание начинается со скопления холестериновых бляшек на стенках сосудов, что через некоторое время приводит к их утолщению, накоплению в них кальция и потере гибкости.

Пока ученые не обнаружили конкретные механизмы формирования холестериновых бляшек и известковых отложений в стенках сосудов. С другой стороны, примерно полвека назад медики открыли несколько веществ из класса так называемых статинов, которые блокируют синтез холестерина и замедляют его скопление на внутренней поверхности артерий.

Статины, как рассказывает Валерий Ильинский, генетик и генеральный директор Genotek, не всегда остаются абсолютно безопасными для пациентов — при наличии мутаций в определенных генах, таких как SLCО1B1 и HMGCR, они начинают негативно влиять на работу мышц. "Опечатки" в этих генах, как недавно выяснили ученые, повышают риск развития миопатии, истощения мышц и массовой гибели их клеток в 5-16 раз.

Ильинский и его коллеги проверили, как часто подобные мутации встречаются в геномах жителей нашей страны. Для этого они проанализировали данные, которые Genotek собирал среди пациентов, проходивших обследование в клиниках компании в первой половине этого года.

В общей сложности в этих опытах приняли участие свыше 2100 человек, живущих в Москве, Петербурге, Сочи и других городах России и принадлежащих к разным возрастным и социальным группам.

Как выяснилось, чуть больше трети россиян оказались обладателями мутаций в SLCО1B1, которые делают прием симвастатина, одного из популярных видов этих лекарств, небезопасным для их здоровья. Ученые рекомендуют обращаться к врачам перед тем, как проходить лечение с применением этого препарата.