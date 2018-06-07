Грязные и заразные: на каких деньгах микробов больше

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. Банковские карточки не только удобнее, но и безопаснее бумажных денег и монет. Микробов и патогенных бактерий, обитающих на одной банкноте, вполне хватит на небольшую эпидемию. Кто живет на купюрах, можно ли от них заразиться и как отмывают грязные деньги — в материале РИА Новости.
Чьи купюры заразнее
Американские однодолларовые купюры еще более грязные и "живые". Как установила группа ученых из Университета Нью-Йорка (США), на этих банкнотах обитает почти четыреста видов опасных микроорганизмов. Больше всего — бактерий, от которых возникают акне, угревая сыпь и другие воспаления кожи (Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis), микроорганизмов, ассоциированных с вагинальным трактом (Corynebacterium aurimucosum), микробов из полости рта (Micrococcus luteus, Streptococcus oralis) и болезнетворных вирусов.
Но самые густонаселенные — бразильские реалы: на них нашли более трех тысяч микробных родов.
Кроме бактерий на деньгах живут споры грибов и возбудители практически всех гельминтозных заболеваний (проще говоря, глисты). Иногда встречаются фрагменты ДНК домашних животных и частицы наркотиков. По данным американских токсикологов, почти на 80 процентах однодолларовых купюр есть следы кокаина, попадаются также опиаты и амфетамины.
Самые опасные
Все эти бактерии Всемирная организация здравоохранения считает критически и сильно опасными для человека, так как отдельные штаммы показывают высокую резистентность к антибиотикам. Кстати, на некоторых американских и канадских банкнотах ученые уже обнаружили разновидность стафилококка MRSA, с которой не справляются даже антибиотики последнего резерва.
Храните ваши денежки
Болезнетворные микробы живут на купюрах довольно долго — от одного до двух месяцев. В бумажных деньгах много целлюлозы, а это для бактерий очень питательная среда. На пластиковых купюрах (например, австралийских долларах) и металлических монетах микроорганизмов в разы меньше, и жизнь их коротка — полторы-две недели.
Интересно, что у бактерий есть свои предпочтения в монетах. Так, кишечные палочки и сальмонеллы особенно часто встречаются на американских центах, в которых много меди. Они живут там до 11 дней.
Безопаснее всего монеты с добавками серебра и золота — благородные металлы сильно ограничивают возможности роста и размножения микробов. Уже через неделю после того, как такая монета выходит из обращения, микроорганизмов на ней не остается.
Отмыть и обезвредитьпоказали исследования американских ученых, риск заразиться инфекцией от денег невелик. Наличность больше способствует миграции микробов с континента на континент и распространению среди них генов устойчивости к антибиотикам, считают гонконгские исследователи.
В некоторых странах деньги обеззараживают озоном и ультрафиолетом. В Японии специальное устройство в банкоматах перед выдачей нагревает купюры до двухсот градусов. Этого достаточно, чтобы избавиться от бактерий, грибков и плесени.
А вот евро можно брать в руки безо всяких опасений: на них практически не бывает микробов, поскольку купюры защищены особыми антибактериальными растворами. В России самая чистая — памятная сторублевка, выпущенная к нынешнему чемпионату мира по футболу. Она сделана из полимерных материалов, препятствующих размножению патогенов.