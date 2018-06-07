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РИА Наука
РИА Наука

Грязные и заразные: на каких деньгах микробов больше

08:0007.06.2018
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© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / vaivirga, Алина ПолянинаДеньги в грязных рукахДеньги в грязных руках
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / vaivirga, Алина Полянина
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. Банковские карточки не только удобнее, но и безопаснее бумажных денег и монет. Микробов и патогенных бактерий, обитающих на одной банкноте, вполне хватит на небольшую эпидемию. Кто живет на купюрах, можно ли от них заразиться и как отмывают грязные деньги — в материале РИА Новости.

Чьи купюры заразнее

Фотонный крюк, созданный физиками из России, США и Израиля
© Университет ИТМО / Nature Publishing Group
Российские физики превратили свет в крючок для бактерий
Пятидесятирублевые банкноты — возможно, самые грязные деньги, которые вы когда-либо держали в руках. Исследование, проведенное десять лет назад сотрудниками "Гознака" и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, выявило на них 34 вида патогенных микроорганизмов, вызывающих туберкулез, пневмонию, менингит и много других очень опасных болезней.

Американские однодолларовые купюры еще более грязные и "живые". Как установила группа ученых из Университета Нью-Йорка (США), на этих банкнотах обитает почти четыреста видов опасных микроорганизмов. Больше всего — бактерий, от которых возникают акне, угревая сыпь и другие воспаления кожи (Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis), микроорганизмов, ассоциированных с вагинальным трактом (Corynebacterium aurimucosum), микробов из полости рта (Micrococcus luteus, Streptococcus oralis) и болезнетворных вирусов.

Но самые густонаселенные — бразильские реалы: на них нашли более трех тысяч микробных родов.

© CC BY 4.0 (cc_by_40)Электронная микрофотография поверхностей бумажной банкноты (китайский юань), купюры, изготовленной с использованием рисовой бумаги (японская иена), американского доллара, сделанного из хлопчатобумажного волокна, и пластиковой банкноты (австралийский доллар)
© CC BY 4.0 (cc_by_40)
Электронная микрофотография поверхностей бумажной банкноты (китайский юань), купюры, изготовленной с использованием рисовой бумаги (японская иена), американского доллара, сделанного из хлопчатобумажного волокна, и пластиковой банкноты (австралийский доллар)

Кроме бактерий на деньгах живут споры грибов и возбудители практически всех гельминтозных заболеваний (проще говоря, глисты). Иногда встречаются фрагменты ДНК домашних животных и частицы наркотиков. По данным американских токсикологов, почти на 80 процентах однодолларовых купюр есть следы кокаина, попадаются также опиаты и амфетамины.

Самые опасные

Супербактерия Neisseria gonorrhoeae устойчива практически ко всем известным антибиотикам
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / Giovanni_Cancemi
Прирожденные убийцы: почему бактерии выигрывают в борьбе с антибиотиками
Неприятнее всего обитающие на деньгах кишечная палочка (Escherichia coli), сальмонеллы и золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), вызывающие соответственно тяжелые пищевые отравления, сальмонеллез, пневмонию и менингит.

Все эти бактерии Всемирная организация здравоохранения считает критически и сильно опасными для человека, так как отдельные штаммы показывают высокую резистентность к антибиотикам. Кстати, на некоторых американских и канадских банкнотах ученые уже обнаружили разновидность стафилококка MRSA, с которой не справляются даже антибиотики последнего резерва.

Храните ваши денежки

Болезнетворные микробы живут на купюрах довольно долго — от одного до двух месяцев. В бумажных деньгах много целлюлозы, а это для бактерий очень питательная среда. На пластиковых купюрах (например, австралийских долларах) и металлических монетах микроорганизмов в разы меньше, и жизнь их коротка — полторы-две недели.

Интересно, что у бактерий есть свои предпочтения в монетах. Так, кишечные палочки и сальмонеллы особенно часто встречаются на американских центах, в которых много меди. Они живут там до 11 дней.

© CC BY 4.0, MDPI, Basel, SwitzerlandМногие монеты подавляют рост бактерий на чашке Петри, причем степень подавления зависит и от вида бактерии, и от состава монетного сплава. На графике показано изменение границ зоны подавления с течением времени для нескольких монет. Белые квадраты &mdash; одноцентовая монета (Нидерланды, бронза), черные кружки &mdash; 20 центов (Австралия, 75% Cu, 25% Ni), белые кружки &mdash; один доллар (Австралия, 92% Cu, 6% Al, 2% Ni).
© CC BY 4.0, MDPI, Basel, Switzerland
Многие монеты подавляют рост бактерий на чашке Петри, причем степень подавления зависит и от вида бактерии, и от состава монетного сплава. На графике показано изменение границ зоны подавления с течением времени для нескольких монет. Белые квадраты — одноцентовая монета (Нидерланды, бронза), черные кружки — 20 центов (Австралия, 75% Cu, 25% Ni), белые кружки — один доллар (Австралия, 92% Cu, 6% Al, 2% Ni).

Безопаснее всего монеты с добавками серебра и золота — благородные металлы сильно ограничивают возможности роста и размножения микробов. Уже через неделю после того, как такая монета выходит из обращения, микроорганизмов на ней не остается.

Отмыть и обезвредить

Возбудитель туберкулеза - бактерия Mycobacterium tuberculosis
© Фото : Public Domain
"Сеть" микробов внутри организма повышает риск новых инфекций
Впрочем, как показали исследования американских ученых, риск заразиться инфекцией от денег невелик. Наличность больше способствует миграции микробов с континента на континент и распространению среди них генов устойчивости к антибиотикам, считают гонконгские исследователи.

В некоторых странах деньги обеззараживают озоном и ультрафиолетом. В Японии специальное устройство в банкоматах перед выдачей нагревает купюры до двухсот градусов. Этого достаточно, чтобы избавиться от бактерий, грибков и плесени.

А вот евро можно брать в руки безо всяких опасений: на них практически не бывает микробов, поскольку купюры защищены особыми антибактериальными растворами. В России самая чистая — памятная сторублевка, выпущенная к нынешнему чемпионату мира по футболу. Она сделана из полимерных материалов, препятствующих размножению патогенов.

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РИА Наука
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Alex Ander
"Грязные" деньги...
08:35
07.06.2018
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