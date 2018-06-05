РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Всемирный день окружающей среды: как вузы России превращают отходы в доходы

16:0405.06.2018
0160
© Фото : Сергей Гнусков, НИТУ "МИСиС"Процесс плавки НИТУ МИСиСПроцесс плавки НИТУ МИСиС
© Фото : Сергей Гнусков, НИТУ "МИСиС"
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 5 июн ‒ РИА Новости. 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды, а в России ‒ еще и День эколога. Одна из ведущих экологических проблем во всем мире ‒ отходы. Из года в год растет число промышленных предприятий, соответственно, возрастает количество отходов, что приводит к загрязнению и захламлению природы. На этом фоне природные ландшафты все чаще подвергаются необратимому процессу разрушения.

Чтобы избежать накопления отходов, применяется их переработка и возврат в качестве вторичного сырья в промышленные процессы. Существенный вклад в этот процесс вносят российские ученые. На базе университетов, участвующих в Проекте 5-100, создаются уникальные высокотехнологичные научные разработки, которые смогут помочь экономить ресурсы как в бытовой жизни, так и в атомной энергетике.

Дорожный грунт из отходов

В Центре энергоэффективности Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" разработана технология получения широкого спектра модификаторов грунта на основе промышленных отходов. По мнению экспертов, применение данных модификаторов позволяет значительно снизить стоимость дорожного строительства за счет улучшения физических свойств грунтов на месте проведения работ.

Зимняя автогонка
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Ученые выяснили, как заправить машину банками из-под газировки
Как отметил руководитель проекта развития взаимодействия с корпорациями НИТУ "МИСиС" Станислав Мамулат, предприятия энергетики, металлургической и химической промышленности ежегодно производят сотни миллионов тонн отходов. "Если использовать эти отходы для укрепления грунта, можно не только удешевить строительство региональных и межмуниципальных дорог, одновременно повысив их капитальность, но и решить экологические проблемы регионов", ‒ подчеркнул он.

Чугун из шламов

Научная группа НИТУ "МИСиС" под руководством директора Научно-образовательный центр "Инновационные металлургические технологии" Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Геннадия Подгородецкого совместно с индустриальным партнером университета построила и запустила пилотную установку барботажного реактора (основанного на принципе продувки газом) для эффективного и экологичного производства чугуна и концентрата цветных металлов из бросовых шламов. По оценкам эксперта, успешная отработка технологий и дальнейшее тиражирование агрегатов ‒ выход на создание безотходных производств черной и цветной металлургии, а также мощный позитивный экологический фактор.

Проректор по науке и инновациям НИТУ «МИСиС» Михаил Филонов
© Пресс-служба НИТУ "МИСиС"
Новая металлургия и ученые-звезды: как российские вузы внедряют инновации
В металлургии черных и цветных металлов, химической промышленности накоплено сотни миллионов тонн отходов в виде шламов, пылей, огарков и пр. Эти отходы содержат большое количество металлов, извлечение которых в настоящий момент не осуществляется из-за отсутствия эффективных промышленных технологий раздельного извлечения полезных компонентов.

"За счет уникальной конструкции агрегата расходы энергоносителей могут быть доведены до 500 кг угля и 500 нм3 кислорода на одну тонну получаемого чугуна. В результате мы перерабатываем бросовые техногенные отходы, получаем чугун, товарный шлак и концентрат цветных металлов. Отходов в нашей технологии нет", ‒ подчеркнул Геннадий Подгородецкий.

Расплав металлов
© НИТУ "МИСиС"
В России построили пилотную печь для выплавки чугуна из отходов металлургии
По его словам, важнейшим преимуществом разрабатываемых технологий являются низкие удельные расходы энергоносителей (на 20-30% ниже, чем у мировых аналогов). При этом, как подчеркивают ученые, количество выбросов в таких технологиях существенно ниже, чем у мировых аналогов. В технологиях предусмотрено подавление образования особо опасных экотоксикантов.

Корм для животных из тропического маниока

В рамках Проекта 5-100, одним из ключевых направлений которого является финансирование исследований совместно с международными научными организациями, Центр продовольственной безопасности Новосибирского государственного университета совместно с коллегами из Центра передовых технологий утилизации отходов и управления Технологического университета Короля Монгкута Таиланда оценили наиболее перспективные направления использования и переработки отходов сырья кассавы.

Кассава (маниок съедобный) – важное пищевое корнеплодное тропическое растение. Таиланд ‒ самый крупный экспортер высококачественного натурального крахмала из кассавы (рыночная доля в мире 70%). Стремительный рост промышленного производства крахмала из кассавы способствует увеличению доходов от его продаж, но приводит к возрастающему количеству отходов и увеличению экологических рисков в условиях жаркого и влажного климата этой страны.

Селедка, обработанная при помощи пучка электронов
© Фото : Александр Брязгин - nsu.ru
Физики-ядерщики увеличили срок хранения селедки и фарша в четыре раза
Ученые НГУ совместно с тайскими коллегами собрали и проанализировали данные опросных листов более 70 фабрик Таиланда по производству экспортного товара ‒ крахмала кассавы. Ученые представили результаты экономической и экологической оценки альтернатив утилизации твердых отходов производства натурального крахмала кассавы. В частности, рассмотрены результаты сравнения двух вариантов получения добавленной стоимости для отходов ‒ производства ферментированных кормов для животных и получения растительных субстратов для выращивания грибов.

Как отметила заведующая Исследовательским центром продовольственной безопасности ЭФ НГУ Юлия Отмахова, оба вида продукции в настоящее время являются востребованными на рынке Таиланда. "В этой стране более 3 млн домашних хозяйств занято в производстве животноводческой продукции, а ферментированный корм, обогащенный высоким содержанием белка, повышает питательную ценность рациона для животных и позволяет снизить затраты на корм", ‒ пояснила эксперт.

Кроме того, она привела данные, согласно которым производство грибов в Таиланде в 2015 году составило почти 19 млн тонн с экономической стоимостью 20,5 млн долларов США.

Грибы на кофейной гуще

Исследователи из Университета ИТМО инициировали стартап Coffee Cycle ‒ экологичное выращивание грибов на основе кофейной гущи. По оценкам экспертов, разработка является примером продуктивной реализации тенденций ресайклинга с целью бытового использования.

"Мы планируем работать с ресторанами, чтобы они собирали для нас кофейную гущу. Затем на ее основе мы будем формировать грибные наборы для домашнего выращивания", ‒ рассказал один из авторов проекта Алена Николаева. По ее словам, за рубежом есть подобные производства (небольшие грибные фирмы), которые продают грибы и наборы для их выращивания в домашних условиях.

Она полагает, что проект перспективен, поскольку является доступным аналогом выращивания продуктов на подоконнике: авторы Coffee Cycle — стартап является выпускником акселерационной программы Future Technologies ITMO — предлагают вырастить грибы всего за десять дней. Специалисты также намерены охватить образовательную среду, внедрив продукт в образовательный процесс в школах и детских садах.

Топливо из радиоактивных отходов

Заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров в библиотеке национального исследовательского ядерного университета МИФИ в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Эксперт МИФИ: будущее атомной энергетики за надежным моделированием
Специалисты Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) в сотрудничестве с коллегами из Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" разработали программный комплекс, который поможет моделировать процессы обращения с ядерным топливом в рамках российского атомного проекта "Прорыв".

Проект направлен на отработку технологий замыкания ядерного топливного цикла на основе реакторов на быстрых нейтронах, что позволит оптимизировать проблему утилизации опасных для человека радиоактивных отходов. Быстрые реакторы обладают основным преимуществом, которого все ждут от термоядерных: топлива для них человечеству хватит на тысячи и десятки тысяч лет. Оно уже добыто, лежит на складах и отвалах. Основным достоинством этого типа реакторов считается возможность вовлечь в топливный цикл уран-238 и торий-232.

По мнению экспертов, это значительно расширяет топливную базу ядерной энергетики. Кроме того, быстрые реакторы позволяют относительно безопасно избавиться от самых активных и долгоживущих изотопов в отработанном ядерном топливе, принципиально сократив срок биологической опасности.

Ученый за работой
© Fotolia / lightpoet
Физики из МИФИ синтезировали материал для утилизации радиоактивных отходов
Как отмечают ученые, быстрые реакторы по сравнению с реакторами на тепловых нейтронах дают на 20%больше нейтронов на одно деление, и их хватает на цепную реакцию и на наработку нового топлива.

Товар из мусора

Проблема переработки отходов и научные достижения российских университетов, входящих в Проект 5-100, приобретают особую актуальность на фоне законодательных изменений, происходящих в России. Напомним, что с 1 января 2018 года в РФ действует запрет на захоронения отходов, в состав которых входят полезные компоненты. В первую очередь запрет касается лома цветных и черных металлов, ртутьсодержащей продукции, а также макулатуры, автопокрышек, а к 2024 году и всех несортированных отходов.

Во многих странах мира сортировка твердых коммунальных отходов, превращающая мусор в сырье, давно стала распространенной практикой, обеспечивающей безостановочную работу многих предприятий. Например, сотни тонн мусора из США ежедневно поступают в китайский портовый город Шеньчжэнь, после чего переработанный мусор превращается в товары, в которых нуждается население Китая и других стран.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена