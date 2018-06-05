Госкомиссия утвердила состав новой миссии к МКС

Члены основного экипажа МКС-56/57 во время пресс-конференции на космодроме Байконур. 5 июня 2018

Члены основного экипажа МКС-56/57 во время пресс-конференции на космодроме Байконур. 5 июня 2018

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 5 июн – РИА Новости. Госкомиссия утвердила основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-09", который отправится к Международной космической станции в эту среду, сообщили журналистам в "Роскосмосе".

"Основной и дублирующий экипажи утверждены", — сказал представитель госкорпорации.

В основной экипаж входят россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Александер Герст и американка Серина Ауньон.

В составе дублирующего экипажа – космонавт "Роскосмоса", командир отряда космонавтов Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства (CSA) Давид Сен-Жак и представитель NASA Энн МакКлейн.

На станции прибытия нового экипажа ожидают космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Фойстел принял от россиянина Антона Шкаплерова (вернулся на Землю 3 июня) командование станцией. Впоследствии он передаст его Герсту.

Герст отправляется на станцию второй раз. Космический врач Ауньон и пилот дальней авиации Прокопьев окажутся на МКС впервые.