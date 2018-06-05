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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, как мозг отличает галлюцинации от реальности

12:4305.06.2018
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© Фото : Georgia Tech / Rob FeltУченый и добровольная участница опытов настраивают работу магнитного стимулятора центра иллюзий в мозгеУченый и добровольная участница опытов настраивают работу магнитного стимулятора центра иллюзий в мозге
© Фото : Georgia Tech / Rob Felt
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Мозг здоровых людей отличает миражи, галлюцинации и прочие вымышленные феномены от реальности благодаря особому региону в префронтальной коре мозга, который логически "проверяет" воспринимаемую картинку, говорится в статье, опубликованной в Journal of Neuroscience.

Пачка денег
© Fotolia / SemA
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"В принципе, нам удалось открыть нечто похожее на визуальное метасознание, помогающее нам отличать реальность от вымысла. Нашли ли мы то место, где "прячется" сознание человека? Оно включает в себя и порождается столь большим множеством разных процессов, что мы пока не можем говорить об этом", — заявил Добримир Ранев из университета Джорджии (США).

В мире кривых зеркал

Достаточно долгое время ученые считали, что шизофрения и многие другие расстройства психики возникают в основном по генетическим причинам, из-за наличия в генах человека особой комбинации мелких мутаций, которые вызывают серьезные нарушения в работе нервных клеток и ведут к деформации восприятия реальности.

С другой стороны, недавние наблюдения за психическим здоровьем больших групп людей и эксперименты с участием шизофреников показали, что часто человек начинает видеть галлюцинации и слышать "голоса" не только из-за мутаций, но и нарушений в работе цепочек нейронов, связывающих разные части мозга и участвующих в обработке информации из органов чувств.

Ранев и его коллеги открыли один из возможных "кирпичиков" сознания человека, изучая то, как работают эти регионы мозга и как они помогают нам отличать реальность от фантазий нашей нервной системы.

На уроке. Архив
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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Центр памяти мешает человеку одновременно мечтать и решать задачи

Один из таких участков, как выяснили авторы статьи, расположен между верхней и правой частью префронтальной коры (DLPFC) и ее нижней половиной (aPFC). Оба этих региона коры, по словам ученых, отвечают за обработку картинки, воспринимаемой глазами, однако до настоящего времени не было понятно, что именно они делают.

Нейрофизиологам удалось найти ответ на этот вопрос, наблюдая за поведением двух десятков добровольцев, чью префронтальную кору они облучали особыми магнитными импульсами, которые или подавляли или стимулировали работу DLPFC и aPFC, а также связи между ними.

Грань реальности

В тот момент, когда это происходило, участники опытов смотрели на монитор, на который выводился набор из тонких черно-белых полосок, слегка повернутых влево или вправо. Добровольцы должны были понять, в какую сторону "смотрят" эти линии, и нажать соответствующую кнопку на пульте, а ученые следили, меняет ли облучение мозга качество их ответов.

Изменения в работе их мозга действительно были – когда Ранев и его коллеги "включали" DLPFC, точность ответов добровольцев падала, как и их уверенность в своей правоте. Это, как посчитали исследователи, указало на то, что данная часть коры участвует в первичной обработке данных и ее стимуляция порождала большие количества "шума" в воспринимаемой картинке.

Подавление работы aPFC приводило к более интересным последствиям – подопечные нейроизиологов начинали больше ошибаться и чаще видеть "миражи" вместо реальных линий, но при этом их уверенность в своих действиях и ответах не падала и они не считали, что видят что-то несуществующее.

Доброволец проходит сеанс электростимуляции мозга, одновременно решая задачи в уме
© Фото : Snowball et al. / Current Biology
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Это говорит о том, что данный участок коры играет роль нейроцензора – он анализирует данные, поступающие из его "соседа", сравнивая его с тем, что уже имеется в памяти человека, и проверяя уровень его внимательности и возбужденности. Эта часть коры, как объясняют ученые, помогает нам взглянуть на мозг "со стороны" и проверить корректность его работы при помощи логики и альтернативных источников данных.

Соответственно, стимуляция этого региона мозга может помочь многим шизофреникам и другим людям, испытывающим проблемы с восприятием реальности, "вернуться" из мира иллюзий и неслышимых голосов и начать вести нормальную жизнь. В свою очередь, дальнейшее его изучение, как надеются сами ученые, поможет им понять, где "прячется" сознание человека и как оно работает.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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S F
... руками трогает?
13:18
05.06.2018
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radiozaboy
предать анафеме и сжечь! ))))
12:56
05.06.2018
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