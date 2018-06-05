На Байконур доставили космический корабль "Союз"

БАЙКОНУР, 5 июн — РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-10", на котором к Международной космической станции (МКС) вместо космонавта отправят грузовой контейнер, доставлен на космодром Байконур, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

Ранее предполагалось, что с запуском "Союза МС-10" будет увеличена численность российского экипажа МКС. Количество космонавтов на российском сегменте станции было сокращено с трех до двух с весны 2017 года из-за отсутствия на МКС необходимого места для жизни третьего члена экипажа и сокращения отправляемых на орбиту российских грузовых кораблей. Осенью 2018 года численность планировалось восстановить в преддверии запуска к МКС нового российского модуля "Наука". Запуск был отложен на 2019 год, после чего было принято решение перенести сроки увеличения численности российского экипажа. В этой связи вместо российского космонавта Николая Тихонова вместе с Алексеем Овчининым и американским астронавтом Тайлером Ником Хейгом на корабле "Союз МС-10" полетит грузовой контейнер. Официально решение об исключении космонавта из полета еще не утверждено межведомственной комиссией. Это уже не первый случай, когда вместо Тихонова на МКС летит грузовой контейнер. Аналогичная ситуация произошла осенью 2017 года. Тогда третье место в корабле "Союз" занял 70-килограммовый мешок с грузами.

"Сегодня утром на железнодорожную станцию Тюра-Там прибыл железнодорожный состав, который доставил из подмосковного Королёва на Байконур транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-10". Корабль был изготовлен на заводе экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации "Энергия"", — рассказал собеседник.

После выполнения необходимых таможенных процедур, железнодорожный состав с космическим кораблём будет переведен на площадку 254 космодрома, где с 8 июня специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" начнут его проверки после длительной транспортировки.

"В этот же день возобновятся проверки транспортного грузового корабля "Прогресс МC-09", который сейчас находится на космодроме в режиме хранения", — рассказал собеседник.

Актуальный график пусков по пилотируемой программе предусматривает старт 10 июля грузового корабля "Прогресс МC-09". Затем, 11 октября, должен стартовать пилотируемый корабль "Союз МС-10" с экипажем из россиянина Алексея Овчинина и американца Тайлера Ника Хейга. На 31 октября запланирован пуск грузового корабля "Прогресс МC-10", а на 20 декабря – пилотируемого корабля "Союз МС-11" с экипажем из россиянина Олега Кононенко, канадца Девида Сен-Жака и американки Энн МакКлейн.

Посадки кораблей "Союз" с экипажами, работающими на МКС, намечены на 4 октября ("Союз МС-08", космонавт Олег Артемьев, астронавты Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд) и 11-12 декабря ("Союз МС-09", россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньён-Чэнселлор).