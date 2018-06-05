На Байконур доставили космический корабль "Союз"

БАЙКОНУР, 5 июн — РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-10", на котором к Международной космической станции (МКС) вместо космонавта отправят грузовой контейнер, доставлен на космодром Байконур, сообщил РИА Новости источник на космодроме.
"Сегодня утром на железнодорожную станцию Тюра-Там прибыл железнодорожный состав, который доставил из подмосковного Королёва на Байконур транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-10". Корабль был изготовлен на заводе экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации "Энергия"", — рассказал собеседник.
После выполнения необходимых таможенных процедур, железнодорожный состав с космическим кораблём будет переведен на площадку 254 космодрома, где с 8 июня специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" начнут его проверки после длительной транспортировки.
Актуальный график пусков по пилотируемой программе предусматривает старт 10 июля грузового корабля "Прогресс МC-09". Затем, 11 октября, должен стартовать пилотируемый корабль "Союз МС-10" с экипажем из россиянина Алексея Овчинина и американца Тайлера Ника Хейга. На 31 октября запланирован пуск грузового корабля "Прогресс МC-10", а на 20 декабря – пилотируемого корабля "Союз МС-11" с экипажем из россиянина Олега Кононенко, канадца Девида Сен-Жака и американки Энн МакКлейн.
Посадки кораблей "Союз" с экипажами, работающими на МКС, намечены на 4 октября ("Союз МС-08", космонавт Олег Артемьев, астронавты Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд) и 11-12 декабря ("Союз МС-09", россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньён-Чэнселлор).