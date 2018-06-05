РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Марсоход Curiosity провел первый анализ пород после поломки бура

10:4505.06.2018
02771
© Фото : NASA/JPL-Caltech/MSSSЛаборатория SAM и заклинивший бур марсоходаЛаборатория SAM и заклинивший бур марсохода
© Фото : NASA/JPL-Caltech/MSSS
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Ровер Curiosity впервые за последний год успешно проанализировал образец грунта, добытый при помощи починенной буровой установки, сломавшейся в декабре 2016 года, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

Очередное селфи марсохода Curiosity
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
Ровер Curiosity впервые за два года начал "буровые работы" на Марсе
"Научная команда была уверена в том, что инженеры не подведут – мы были настолько в этом убеждены, что мы вернулись назад в ту точку, где мы хотели взять образцы больше года назад. Этот гамбит оправдал себя, и теперь у нас есть один из ключевых кусочков истории Марса, который бы оставался недоступным для нас в другом случае", — заявил Ашвин Васавада (Ashwin Vasavada), руководитель миссии Curiosity.

В декабре 2016 года произошел сбой в роботизированной руке Curiosity, связанный с буровой установкой, ключевой частью химической лаборатории SAM. Во время забора образца пород, седьмого по счету за все время работы Curiosity на Марсе, ровер передал на Землю сигнал о сбое в работе механизма, который должен вытягивать  сверло бура из "руки" марсохода  во время бурения, и втягивать его обратно после завершения этой операции.

Осенью прошлого года инженерная команда нашла остроумное решение для этой проблемы – они отказались от использования двигателя бура, втягивающего механизма и связанных с ним стабилизаторов, переложив все эти задачи на высокотехнологичную "руку" марсохода, на которой установлен еще более продвинутый комплекс двигателей.

Фотография, полученная Curiosity с точки его временной стоянки
© NASA / JPL-Caltech
НАСА: бур марсохода Curiosity вышел из строя по неизвестным причинам

В конце мая этого года инженеры дали добро на проведение "полевых испытаний" бура, первой "жертвой" которого стал булыжник, получивший имя "Дулут". Прослойки глины и других осадочных пород, сохранившиеся внутри этого камня, как отмечает Васавада, заставили руководство миссии вернуться к нему, несмотря на то, что за время починки бура марсоход продвинулся на несколько сотен метров в сторону вершины горы Шарп.

Успешно пробурив этот кусок пород, инженеры и ученые начали решать следующую проблему, возникшую в результате поломки стандартного бурового механизма – им пришлось придумать новую систему доставки образцов в основную часть SAM.

Раньше марсоход просто "погружал" сверло внутрь лаборатории и стряхивал его, получая кучки пыли с четко заданной массой и объемом. Теперь ученые вынуждены проводить подобную процедуру вручную, устраивая своеобразный "пыльный дождь" над входным отверстием SAM и на глаз замеряя то, как много пыли попадает в приемник образцов.

Потрескавшаяся глина, найденная марсоходом Curiosity
© NASA/JPL-Caltech/MSSS
Марсоход Curiosity нашел на Марсе глину, потрескавшуюся от воды

Подобная методика, как отмечает Васавада, хорошо работала на Земле во время экспериментов с копией Curiosity. Тем не менее, научная команда не была до конца уверена в том, что она сработает на Марсе с его чрезвычайно разреженной атмосферой. Попадание чрезмерного количества пыли внутрь приемника могло вывести его из строя, а небольшая масса образцов сделала бы их бесполезными с научной точки зрения.

Их страхи были развеяны в конце прошлой недели, когда им удалось успешно перенести часть раздробленного "Дулута" внутрь химической лаборатории, используя двигатели "руки" марсохода и обновленную программу управления ей. Как надеются Васавада и его команда, последующие попытки забора грунта окажутся еще более успешными, что поможет марсоходу полностью восстановить свой научный "репертуар".

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена