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РИА Наука
РИА Наука

Медики создали вакцину, защищающую от 30% штаммов ВИЧ

04:0005.06.2018
02121
© Depositphotos / amuzicaВИЧВИЧ
© Depositphotos / amuzica
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Американские вирусологи создали первую экспериментальную вакцину, прививающую иммунитет к примерно трети штаммам ВИЧ, и проверили ее работу на мышах и макаках, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.

Заражение крови бактериями и вирусом
© Fotolia / Phonlamaiphoto
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"Мои коллеги нашли "ахиллесову пяту" в структуре вируса, что позволило им создать новую и потенциально очень сильную вакцину. Это исследование станет первым шагом на пути к созданию безопасной и действительно надежной методики защиты от ВИЧ", — заявил Энтони Фаучи (Anthony Fauci), директор Национальных институтов по изучению аллергии и инфекций в Бетесде (США).

Вирус иммунодефицита проникает в клетки человека при помощи набора из нескольких белков на поверхности его оболочки. Их структура и устройство защищающего их "щита" из углеводородов меняется с каждым новым поколением ВИЧ, что вынуждает иммунную систему вырабатывать новый набор антител. В подавляющем числе случаев вирус становится победителем в этой "гонке вооружений", и эта же особенность мешает ученым создать вакцину или прививку от ВИЧ.

Как объясняют иммунологи, через 3-4 года после заражения ВИЧ иммунная система человека часто начинает синтезировать так называемые антитела широкого профиля действия (bnAbs), способные нейтрализовать сразу несколько разновидностей вируса. Это мало в чем помогает организму,  так как вирус к этому времени уже успеет глубоко проникнуть во все ткани тела и перейти в хроническую стадию.

Питер Квон (Peter Kwong) из Национальных институтов по изучению аллергии и инфекций и его коллеги уже много лет изучают структуру этих антител, пытаясь понять, за какие части ВИЧ они цепляются и как можно заставить организм человека воспроизвести их, не контактируя с "живым" вирусом.

Т-клетка, зараженная ВИЧ
© Фото : NIAID
Ученые создали иммунные клетки, способные бороться с ВИЧ

Сделать это, в силу изменчивой структуры ВИЧ и отсутствия полного понимания того, как он проникает в клетки человека, не так просто – в большинстве случаев ученым удавалось создать вакцину, дающую иммунитет к нескольким разновидностям вируса.

Ситуация изменилась два года назад, когда Квон и его коллеги открыли крайне необычное антитело, получившее имя N123-VRC34, в крови одного из носителей вируса. Эта молекула цепляется не за оболочку вируса, а за так называемый "пептид слияния" – особый белок gp41, "склеивающий" мембрану клетки с частицей ВИЧ и позволяющей вирусной РНК проникнуть внутрь нее.

Структура gp41, как отмечают ученые, почти не меняется по сравнению с остальными частями вируса, так как он играет критическую роль в его жизненном цикле. Это натолкнуло биологов на мысль, что подобное антитело можно использовать в качестве базы для вакцины от ВИЧ.

Обработав этими антителами несколько частиц ВИЧ, ученые заморозили их, просветили при помощи ускорителя частиц и выяснили, за какую часть gp41 "цепляется" N123-VRC34. Получив эти данные, биологи вырастили несколько копий этого участка, собранных так, чтобы они максимально раздражали иммунную систему.

Вирус ВИЧ
© Fotolia / Dr_Kateryna
Биологи нашли новый "бункер" ВИЧ в организме человека

Самые эффективные версии этого белка, как показали опыты на мышах и обезьянах, делали их невосприимчивыми к заражению примерно 70 из 208 существующих сегодня штаммов ВИЧ, что пока остается рекордом для вакцин.

Сейчас ученые продолжают модифицировать структуру белков, надеясь повысить эффективность прививки, и ищут новые антитела, взаимодействующие с gp41. Первая версия вакцины начнет проходить клинические испытания, как надеются ученые, во второй следующего года.

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