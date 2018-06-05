РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Отрава, пропаганда, подстава: химическое оружие, которое применяют животные

08:0005.06.2018
011482
© Depositphotos / antreyМуравьи на закатеМуравьи на закате
© Depositphotos / antrey
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. Животные предупреждают друг друга об опасности, зовут на помощь, ищут партнеров для спаривания с помощью химических сигналов. Растения, насекомые и даже млекопитающие вырабатывают тысячи разнообразных летучих соединений, большую часть которых ученым еще предстоит расшифровать. О химическом языке живой природы — в материале РИА Новости.

Спасайся кто может

Гусеница совки
© Фото : Alton N. Sparks, Jr., University of Georgia
Ученые: растения защищаются от гусениц, превращая их в каннибалов
Когда гусеница азиатской хлопковой совки (Spodoptera litura) смыкает челюсти на листе табака, в нем запускается синтез фитогормонов жасмонатов — жасмоновой кислоты и ее эфиров. Гормоны активируют защитные гены, стимулирующие выработку токсичных веществ. В результате листья становятся невкусными и даже опасными для травоядных насекомых.

Если на табаке живет повилика (паразитическое растение, питающееся соками хозяина), то жасмонатовый сигнал об опасности получат все ближайшие растения, объединенные повиликой в единую сеть. Готовясь к встрече с гусеницами, они тоже усилят синтез токсинов.

© CC BY-SA 3.0У растения-паразита повилики нет листьев и корней. С помощью специальных выростов (гаусторий) оно внедряется в растение-хозяина и высасывает из него питательные вещества
© CC BY-SA 3.0
У растения-паразита повилики нет листьев и корней. С помощью специальных выростов (гаусторий) оно внедряется в растение-хозяина и высасывает из него питательные вещества

Тревожные химические сигналы передаются и без участия паразитов. Например, полынь трехзубчатая (Artemisia tridentata) предупреждает о нашествии травоядных насекомых особыми летучими веществами (фитонцидами). Но только ближайших родственников, включая растения-клоны из побегов, срезанных с материнской особи. Всех прочих (даже полынь другого вида) игнорирует.

Муравьиная пропаганда

Муравьи «целуются» и обмениваются феромонами
© Фото : Adria C. LeBoeuf
Муравьи общаются при помощи поцелуев, выяснили ученые
Когда на муравейник нападают враги, муравьи-солдаты очень быстро собираются вместе и отражают атаку. Такую скоординированность обеспечивают особые химические вещества — феромоны, вырабатываемые экзокринными железами насекомых.

В случае опасности солдаты распространяют феромоны в радиусе несколько сантиметров, и другие муравьи распознают их сенсиллами — небольшими чувствительными отростками на усиках.

Если победить не удается, муравьи меняют тактику: пытаются запутать врагов с помощью так называемого "феромона пропаганды", заставляющего захватчиков драться друг с другом. Это один из немногих универсальных сигналов, распознаваемых всеми видами муравьев.

© CC BY 2.0 / Matthew DillonМуравьи передают важную социальную информацию, обмениваясь феромонами
© CC BY 2.0 / Matthew Dillon
Муравьи передают важную социальную информацию, обмениваясь феромонами

Ведь каждое муравьиное семейство "говорит" на собственном языке химических сигналов, непонятном другим насекомым. Существуют тысячи соединений, побуждающих муравьев выполнять то или иное действие — кормить потомство или убирать гнездо, прокладывать маршруты и хоронить погибших.

О химическом составе этих веществ пока известно немного. Ученым удалось разложить на элементы только 36 видов муравьиных феромонов. Но даже их идентификация, утверждают исследователи, поможет продвинуться в понимании механизмов видообразования насекомых.

Феромон любви

Когда молекула "феромона любви", выброшенная самкой павлиноглазки грушевой (Saturnia pyri), попадает на усики самца, раздражается нерв, который посылает сигнал мозгу, и тот обнаруживает летучее химическое соединение. И самец, даже если он находится за десять километров от прекрасной дамы, в буквальном смысле начинает сходить с ума и летит на ее запах.

Феромоны бабочек — самые устойчивые химические сигналы в мире насекомых, а антенны самцов павлиноглазки на три четверти состоят из волосков, чувствительных только к запаху самки.

© CC BY 2.0 / Sergey_FotograyСамка павлиноглазки грушевой (Saturnia pyri) начинает испускать феромоны, едва появившись из куколки
© CC BY 2.0 / Sergey_Fotogray
Самка павлиноглазки грушевой (Saturnia pyri) начинает испускать феромоны, едва появившись из куколки

Впрочем, самцы тоже могут стимулировать самок к спариванию. Например, мужские особи вида блаберус (Blaberus) — тараканов, живущих во влажных тропических лесах Южной и Центральной Америки — при ухаживании поднимают крылья перпендикулярно брюшку, а потом резко опускают их. Этот маневр позволяет распылять выделяемые ими феромоны на большую территорию и привлечь много самок.

Задавить морально и химически

Мышь
© Taschenkruemmel
Мыши помечают территорию с помощью феромонов
Феромоны, особенно гамофионы — летучие химические соединения, связанные с половым созреванием и поведением, есть и у некоторых млекопитающих. Эти вещества вызывают целый ворох поведенческих и физиологических реакций. Так, летучие феромоны, содержащиеся в моче самца, способны ускорять половое созревание самок, привлекать их, блокировать беременность от другой мужской особи и подавлять нормальное развитие сперматогенеза у молодых самцов.

Как показали исследования, за восприятие феромонов у мышей отвечает небольшое плотное скопление круглых клеток на кончике носа — так называемые ганглии Грюнберга. Мыши, лишенные этого важного органа, не реагируют на химические сигналы собратьев, но чуют еду не хуже них — отсутствие ганглий Грюнберга никак не сказывается на обычном обонянии.

Похожие реакции на так называемые половые феромоны зафиксированы и у низших приматов, например лемуров. Некоторые ученые предпринимают попытки найти подобное у высших приматов и человека, но пока безуспешно.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена