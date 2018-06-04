Эксперт рассказал о стремительно молодеющей близорукости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В последние годы близорукость выявляется все в более раннем возрасте, и причины этого связаны, в том числе, с развитием технологий, вытесняющих традиционные виды досуга детей, заявил РИА Новости директор отдела образования австралийского Института зрения Брайана Холдена Луиджи Билотто.
"Сейчас проблемы зрения в мире можно назвать целой эпидемией, есть две причины для этого. Первая – старение населения Земли. В группе пожилых людей распространены катаракта, глаукома, диабетическая ангиопатия и связанное с возрастом искажение макулы. А вторая причина – это всплеск миопии (близорукости – ред.), проблема является острой для молодых людей", — рассказал эксперт.
"Есть много свидетельств того, что миопия молодеет, у подростков часто наблюдается миопия, а сейчас все чаще мы ставим такой диагноз с 4-5-6 лет. Сложно сказать, сколько лет назад это началось, но процесс все интенсивнее", — отметил эксперт.
Прогулка вместо гаджетов
"Что касается молодого населения, то здесь очень важно именно контролировать развитие миопии. Мы называем это эпидемией, потому что к 2050 году половина населения Земли будет страдать миопией. И мы сейчас пропагандируем и внедряем некоторые методики, чтобы замедлить этот процесс. Один из самых доступных методов предупреждения – это проводить больше времени на улице. Если ребенок проводит 1-2 часа в день на улице, то есть свидетельства, что риск развития миопии снижается", — заявил собеседник агентства.
Он добавил, что есть и оптические средства уменьшения миопии, например, контактные линзы. Также существуют медикаментозные способы лечения и специальные очки, с помощью которых можно замедлить развитие близорукости.
Билотто отметил, что важная часть борьбы с распространением миопии – это социальная реклама, обращенная прежде всего к родителям, и необходимость в ней высока не только в России, но и во всем мире.
"Миопия начала приобретать масштаб эпидемии только в 2015-2016 году. Откровенно говоря, во всем мире отсутствие подобной социальной рекламы в одинаковой степени является проблемой. И необходимо уделять этому внимание, в последние два года количество рекламы увеличилось, но все равно это самый старт кампании", — заявил он.
"Проблемы со зрением распространены повсеместно, но особенно остро они стоят в странах Африки. Там нет средств, которые могли бы помочь решить эти проблемы. Также в Юго-Восточной Азии есть трудности. К примеру, на Тайване проблема миопии уже затрагивает до 80% населения", — сказал он.
В России, по мнению Билотто, распространенность близорукости находится на среднем уровне. "Примерно 20% населения страдают миопией в России, но исследования показывают, что к 2050 году 50% населения будут страдать от проблем со зрением", — сказал он.
КАК СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ
Собеседник агентства отметил, что необходимо регулярно проходить осмотры у врачей, главная задача – не только вылечить болезнь, но и предотвратить ее.
"Дети должны проходить проверки как можно чаще с самого раннего возраста. И, конечно, важна гигиена глаз – нужно чаще гулять, ограничить использование девайсов. Это вопрос дисциплины с ранних лет. Родители должны за этим следить", — подчеркнул он.
При этом, по мнению эксперта, время, которое ребенок проводит у экрана, необходимо максимально ограничить. "Чем младше ребенок, тем меньше времени. До 3-4 лет вообще нежелательно их использовать. А взрослые люди могут проводить и 5-6-7 часов, но очень важно делать перерывы", — сказал Луиджи Билотто.
Также тем, кто бережет зрение, эксперт рекомендует соблюдать основные правила здорового образа жизни: хорошо питаться, включать в рацион больше зеленых овощей, не курить, поскольку курение оказывает прямое влияние на зрение. Также необходимо защищать глаза, в том числе от солнца, от различных вредных факторов на производстве и от травм во время занятий активными видами спорта.