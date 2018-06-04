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РИА Наука
РИА Наука

Эксперт рассказал о стремительно молодеющей близорукости

14:4204.06.2018
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© Fotolia / Stefan GräfКниги и очки. Архивное фотоКниги и очки. Архивное фото
© Fotolia / Stefan Gräf
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В последние годы близорукость выявляется все в более раннем возрасте, и причины этого связаны, в том числе, с развитием технологий, вытесняющих традиционные виды досуга детей, заявил РИА Новости директор отдела образования австралийского Института зрения Брайана Холдена Луиджи Билотто.

Уставшая девушка. Архивное фото
© Depositphotos / artursfoto1
Половина населения Земли будет близорукой к 2050 году, считает эксперт
Ранее доцент кафедры офтальмологии педиатрического факультета ФГБУ ВО РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ, куратор межпрофессионального альянса по охране зрения "Врата солнца" Татьяна Павлова заявила, что к 2050 году 50% населения Земли будет близоруким.

"Сейчас проблемы зрения в мире можно назвать целой эпидемией, есть две причины для этого. Первая – старение населения Земли. В группе пожилых людей распространены катаракта, глаукома, диабетическая ангиопатия и связанное с возрастом искажение макулы. А вторая причина – это всплеск миопии (близорукости – ред.), проблема является острой для молодых людей", — рассказал эксперт.

"Есть много свидетельств того, что миопия молодеет, у подростков часто наблюдается миопия, а сейчас все чаще мы ставим такой диагноз с 4-5-6 лет. Сложно сказать, сколько лет назад это началось, но процесс все интенсивнее", — отметил эксперт.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаСхема построения изображения глазом
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Схема построения изображения глазом

Прогулка вместо гаджетов

Мужчина склонился над клавиатурой. Архивное фото
© Fotolia / smolaw11
Компьютеры или гены? Что приводит к близорукости
Он рассказал, что врачи связывают эту тенденцию с тем, что дети очень часто пользуются электронными устройствами и слишком близко подносят гаджеты к глазам. Также проблема в том, что люди проводят слишком много времени в помещении.

"Что касается молодого населения, то здесь очень важно именно контролировать развитие миопии. Мы называем это эпидемией, потому что к 2050 году половина населения Земли будет страдать миопией. И мы сейчас пропагандируем и внедряем некоторые методики, чтобы замедлить этот процесс. Один из самых доступных методов предупреждения – это проводить больше времени на улице. Если ребенок проводит 1-2 часа в день на улице, то есть свидетельства, что риск развития миопии снижается", — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что есть и оптические средства уменьшения миопии, например, контактные линзы. Также существуют медикаментозные способы лечения и специальные очки, с помощью которых можно замедлить развитие близорукости.

Билотто отметил, что важная часть борьбы с распространением миопии – это социальная реклама, обращенная прежде всего к родителям, и необходимость в ней высока не только в России, но и во всем мире.

"Миопия начала приобретать масштаб эпидемии только в 2015-2016 году. Откровенно говоря, во всем мире отсутствие подобной социальной рекламы в одинаковой степени является проблемой. И необходимо уделять этому внимание, в последние два года количество рекламы увеличилось, но все равно это самый старт кампании", — заявил он.

Коррекция зрения – сохранить и не навредить глазам
© РИА Новости / Алексей Куденко
Коррекция зрения – сохранить и не навредить глазам
По словам эксперта, в развивающихся странах проблема борьбы с заболеваниями зрения упирается еще и в отсутствие грамотных офтальмологов. В некоторых местах люди испытывают сложности не только с диагностикой и лечением, но и с подбором очков.

"Проблемы со зрением распространены повсеместно, но особенно остро они стоят в странах Африки. Там нет средств, которые могли бы помочь решить эти проблемы. Также в Юго-Восточной Азии есть трудности. К примеру, на Тайване проблема миопии уже затрагивает до 80% населения", — сказал он.

В России, по мнению Билотто, распространенность близорукости находится на среднем уровне. "Примерно 20% населения страдают миопией в России, но исследования показывают, что к 2050 году 50% населения будут страдать от проблем со зрением", — сказал он.

КАК СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ

Собеседник агентства отметил, что необходимо регулярно проходить осмотры у врачей, главная задача – не только вылечить болезнь, но и предотвратить ее.

"Дети должны проходить проверки как можно чаще с самого раннего возраста. И, конечно, важна гигиена глаз – нужно чаще гулять, ограничить использование девайсов. Это вопрос дисциплины с ранних лет. Родители должны за этим следить", — подчеркнул он.

При этом, по мнению эксперта, время, которое ребенок проводит у экрана, необходимо максимально ограничить. "Чем младше ребенок, тем меньше времени. До 3-4 лет вообще нежелательно их использовать. А взрослые люди могут проводить и 5-6-7 часов, но очень важно делать перерывы", — сказал Луиджи Билотто.

Также тем, кто бережет зрение, эксперт рекомендует соблюдать основные правила здорового образа жизни: хорошо питаться, включать в рацион больше зеленых овощей, не курить, поскольку курение оказывает прямое влияние на зрение. Также необходимо защищать глаза, в том числе от солнца, от различных вредных факторов на производстве и от травм во время занятий активными видами спорта.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаУдлиненное глазное яблоко вызывает близорукость
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Удлиненное глазное яблоко вызывает близорукость
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