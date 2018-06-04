Эксперт рассказал о стремительно молодеющей близорукости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В последние годы близорукость выявляется все в более раннем возрасте, и причины этого связаны, в том числе, с развитием технологий, вытесняющих традиционные виды досуга детей, заявил РИА Новости директор отдела образования австралийского Института зрения Брайана Холдена Луиджи Билотто.

Ранее доцент кафедры офтальмологии педиатрического факультета ФГБУ ВО РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ, куратор межпрофессионального альянса по охране зрения "Врата солнца" Татьяна Павлова заявила, что к 2050 году 50% населения Земли будет близоруким.

"Сейчас проблемы зрения в мире можно назвать целой эпидемией, есть две причины для этого. Первая – старение населения Земли. В группе пожилых людей распространены катаракта, глаукома, диабетическая ангиопатия и связанное с возрастом искажение макулы. А вторая причина – это всплеск миопии (близорукости – ред.), проблема является острой для молодых людей", — рассказал эксперт.

"Есть много свидетельств того, что миопия молодеет, у подростков часто наблюдается миопия, а сейчас все чаще мы ставим такой диагноз с 4-5-6 лет. Сложно сказать, сколько лет назад это началось, но процесс все интенсивнее", — отметил эксперт.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Схема построения изображения глазом © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Схема построения изображения глазом

Прогулка вместо гаджетов

Он рассказал, что врачи связывают эту тенденцию с тем, что дети очень часто пользуются электронными устройствами и слишком близко подносят гаджеты к глазам. Также проблема в том, что люди проводят слишком много времени в помещении.

"Что касается молодого населения, то здесь очень важно именно контролировать развитие миопии. Мы называем это эпидемией, потому что к 2050 году половина населения Земли будет страдать миопией. И мы сейчас пропагандируем и внедряем некоторые методики, чтобы замедлить этот процесс. Один из самых доступных методов предупреждения – это проводить больше времени на улице. Если ребенок проводит 1-2 часа в день на улице, то есть свидетельства, что риск развития миопии снижается", — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что есть и оптические средства уменьшения миопии, например, контактные линзы. Также существуют медикаментозные способы лечения и специальные очки, с помощью которых можно замедлить развитие близорукости.

Билотто отметил, что важная часть борьбы с распространением миопии – это социальная реклама, обращенная прежде всего к родителям, и необходимость в ней высока не только в России, но и во всем мире.

"Миопия начала приобретать масштаб эпидемии только в 2015-2016 году. Откровенно говоря, во всем мире отсутствие подобной социальной рекламы в одинаковой степени является проблемой. И необходимо уделять этому внимание, в последние два года количество рекламы увеличилось, но все равно это самый старт кампании", — заявил он.

По словам эксперта, в развивающихся странах проблема борьбы с заболеваниями зрения упирается еще и в отсутствие грамотных офтальмологов. В некоторых местах люди испытывают сложности не только с диагностикой и лечением, но и с подбором очков.

"Проблемы со зрением распространены повсеместно, но особенно остро они стоят в странах Африки. Там нет средств, которые могли бы помочь решить эти проблемы. Также в Юго-Восточной Азии есть трудности. К примеру, на Тайване проблема миопии уже затрагивает до 80% населения", — сказал он.

В России, по мнению Билотто, распространенность близорукости находится на среднем уровне. "Примерно 20% населения страдают миопией в России, но исследования показывают, что к 2050 году 50% населения будут страдать от проблем со зрением", — сказал он.

КАК СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ

Собеседник агентства отметил, что необходимо регулярно проходить осмотры у врачей, главная задача – не только вылечить болезнь, но и предотвратить ее.

"Дети должны проходить проверки как можно чаще с самого раннего возраста. И, конечно, важна гигиена глаз – нужно чаще гулять, ограничить использование девайсов. Это вопрос дисциплины с ранних лет. Родители должны за этим следить", — подчеркнул он.

При этом, по мнению эксперта, время, которое ребенок проводит у экрана, необходимо максимально ограничить. "Чем младше ребенок, тем меньше времени. До 3-4 лет вообще нежелательно их использовать. А взрослые люди могут проводить и 5-6-7 часов, но очень важно делать перерывы", — сказал Луиджи Билотто.

Также тем, кто бережет зрение, эксперт рекомендует соблюдать основные правила здорового образа жизни: хорошо питаться, включать в рацион больше зеленых овощей, не курить, поскольку курение оказывает прямое влияние на зрение. Также необходимо защищать глаза, в том числе от солнца, от различных вредных факторов на производстве и от травм во время занятий активными видами спорта.