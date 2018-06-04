Ученые из России рассказали о пользе овощей для микрофлоры кишечника

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Необычный эксперимент с участием добровольцев, который проводили ученые из Санкт-Петербурга, показал, что переход на диету с большим количеством овощей и фруктов радикально улучшает микрофлору кишечника. Их выводы были опубликованы в журнале Nutrients.

"Обычно подобные исследования проводятся в условиях клиники под жестким контролем. У нас такого контроля не было. Смысл нашей работы был в том, чтобы показать, что добровольное, даже нестрогое следование богатой волокнами диете уже через две недели приводит к позитивным изменениям", – отмечает Дмитрий Алексеев из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Сегодня большинство ученых считает, что диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела.

К примеру, недавно ученые показали, что употребление больших количеств оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерно большое количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов.

Многие из этих эффектов, как поясняют ученые из Санкт-Петербурга, возникают в результате того, как пища влияет на микрофлору – появление определенных продуктов и веществ в рационе может резко поменять ее и повысить как число полезных, так и потенциально опасных микробов, способствующих развитию ожирения, рака или диабета.

Алексеев и его команда, в том числе биологи из МФТИ, НГУ, БФУ и ряда зарубежных вузов, проверили, как овощи и фрукты влияют на состояние микрофлоры человека, собрав группу из почти 250 добровольцев, до этого не соблюдавших какую-то специальную диету. Они прошли ряд тестов и затем перешли на фруктово-овощную диету, которую для них разработали российские специалисты, периодически сдавая образцы микрофлоры на анализ.

Как отмечает ученый, эти эксперименты были необычны тем, что они проводились и финансировались путем краудфандинга – по сути, каждый доброволец контролировал соблюдение диеты и оплачивал все анализы сам, а диетологи только анализировали результаты анализов и давали рекомендации.

Подобный прием позволил ученым из Санкт-Петербурга набрать большое количество данных за короткий срок и оценить силу действия овощей и фруктов на микрофлору в условиях, приближенных к реальным. Как оказалось, даже нестрогое соблюдение диеты уже через две недели заметно улучшало микрофлору, меняя ее видовой состав и численность некоторых бактерий.

К примеру, число полезных микробов из рода Bifidobacterium и семейства Lachnospiraceae заметно выросло, тогда как видовое разнообразие и численность микробов из группы Bacteroidetes, потенциально связанных с ожирением, наоборот, упали.

Что интересно, не все люди прореагировали на появление растительной пищи в их диете одинаковым образом. Микрофлора части добровольцев оказалась необычно стабильной и поэтому она слабее изменилась при переходе на овощи и фрукты, хотя ее эффект, как подчеркивают авторы статьи, в любом случае был положительным. Все это следует учитывать при подготовке диетических рекомендаций.

Сейчас, как отмечает пресс-служба Университета ИТМО, ученые работают над разработкой диет, которые бы помогали пациентам максимально быстро восстанавливаться после операций по удалению раковых опухолей и после избавления от тяжелых хронических заболеваний.

