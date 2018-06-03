"Союз МС-07" с возвращающимся с МКС экипажем начал торможение двигателями

КОРОЛЁВ (Московская область), 3 июн — РИА Новости. Корабль "Союз МС-07" с тремя возвращающимися с МКС на Землю экипажем начал торможение двигателями, сообщил корреспондент РИА Новости из в подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

Корабль отстыковался от Международной космической станции в 12.16 мск. Двигательная установка включилась в расчетное время — 14.48 мск.

Вскоре спускаемой капсуле "Союза" предстоит войти в плотные слои атмосферы — это должно произойти в 15.17 мск, а в 15.26 мск будет дана команда на открытие основного парашюта. Ожидается, что спускаемая капсула "Союза МС-07" приземлится в казахстанской степи в 15.41 мск.

На Землю возвращаются российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. После отстыковки "Союза МС-07" от МКС начала свою работу длительная экспедиция МКС-56, командиром которой стал американский астронавт Эндрю Фойстел. Бортинженеры экспедиции — космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавт NASA Ричард Арнольд. Втроём они будут выполнять все работы по проведению научных экспериментов, пока 8 июня на станцию не прибудет следующий экипаж, и экспедиция МКС-56 начнет работу в полном составе.