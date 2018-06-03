Авиация вылетела к месту вероятной посадки капсулы с космонавтами МКС

Стыковка пилотируемого корабля Союз МС-07 с экипажем и Международной космической станции. Архивное фото

Стыковка пилотируемого корабля Союз МС-07 с экипажем и Международной космической станции. Архивное фото

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Самолеты и вертолеты, задействованные в поисково-спасательной операции экипажа корабля "Союз МС-07", вылетели из Жезказгана (Казахстан) к месту предполагаемой посадки капсулы, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).

"Транспортно-боевые вертолеты Ми-8 доставят медицинскую бригаду и необходимое оборудование для обеспечения операции в расчетную точку посадки, находящуюся в 180 километрах юго-восточнее Жезказгана. В воздухе находится самолет Ан-26, который должен засечь сигналы радиомаяков, установленных на капсуле", — говорится в сообщении.

Всего в операции задействованы около 200 военных, 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и Ан-26 и автотехника, включая четыре поисково-эвакуационных машины повышенной проходимости.

Дежурство по посадке спускаемого аппарата организовано в центре боевого управления 14-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны в Екатеринбурге.

Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07" запланирована в 15.40 мск. На землю вернутся участники длительных экспедиций МКС-54/55: космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.