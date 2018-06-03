Авиация вылетела к месту вероятной посадки капсулы с космонавтами МКС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Самолеты и вертолеты, задействованные в поисково-спасательной операции экипажа корабля "Союз МС-07", вылетели из Жезказгана (Казахстан) к месту предполагаемой посадки капсулы, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).
Всего в операции задействованы около 200 военных, 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и Ан-26 и автотехника, включая четыре поисково-эвакуационных машины повышенной проходимости.
Дежурство по посадке спускаемого аппарата организовано в центре боевого управления 14-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны в Екатеринбурге.
Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07" запланирована в 15.40 мск. На землю вернутся участники длительных экспедиций МКС-54/55: космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.