Принадлежавшие ФАНО институты РАН передали в Миннауки

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Институты РАН, принадлежавшие Федеральному агентству научных организаций (ФАНО), переданы в ведение министерства науки и высшего образования, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Также, согласно документу, Миннауки РФ назначено ответственным за ликвидационные мероприятия, председателем ликвидационной комиссии ФАНО РФ утвержден Денис Бриль. Ликвидацию должны завершить до конца конца текущего года.
ФАНО было создано в 2013 году в ходе начатой тогда реформы системы государственных академий наук. В ходе преобразований к "большой" Академии наук были присоединены Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук. Научные институты были переданы под управление ФАНО.
Президент РФ Владимир Путин в мае подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", разделив Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования и передав последнему функции упраздненного им ФАНО.