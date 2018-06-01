Принадлежавшие ФАНО институты РАН передали в Миннауки

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Институты РАН, принадлежавшие Федеральному агентству научных организаций (ФАНО), переданы в ведение министерства науки и высшего образования, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Отнести к ведению министерства науки и высшего образования Российской Федерации организации, ранее находившиеся в ведении упраздняемого ФАНО России", — говорится в документе.

Также, согласно документу, Миннауки РФ назначено ответственным за ликвидационные мероприятия, председателем ликвидационной комиссии ФАНО РФ утвержден Денис Бриль. Ликвидацию должны завершить до конца конца текущего года.

ФАНО было создано в 2013 году в ходе начатой тогда реформы системы государственных академий наук. В ходе преобразований к "большой" Академии наук были присоединены Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук. Научные институты были переданы под управление ФАНО.

Президент РФ Владимир Путин в мае подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", разделив Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования и передав последнему функции упраздненного им ФАНО.