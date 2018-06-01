МФТИ и институты РАН совместно открыли девять новых лабораторий

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В стенах Московского физико-технического института откроется девять новых научных и прикладных лабораторий, в которых будут совместно работать ведущие ученые МФТИ и институтов РАН, сообщает пресс-служба вуза.

В феврале этого года МФТИ и Российская академия наук запустили совместный открытый конкурс, в рамках которого их руководство пообещало выделить по 6-12 миллионов рублей на работу девяти новых лабораторий, в которых бы совместно работали ученые из вуза, академических институтов и студенты.

"В рамках этого конкурса ведущий учёный из РАН становится руководителем лаборатории, при этом сохраняя основное место работы в институте РАН, а молодой учёный из МФТИ — его заместителем. Создание таких лабораторий позволяет не только привлечь высококлассных специалистов из Академии наук, но и создать условия для более активного вовлечения в научные исследования наших студентов", — пояснил Николай Кудрявцев, ректор МФТИ.

В общей сложности, в конкурсе участвовало 27 научных коллективов, прошедших строгую проверку ведущими экспертами в тех областях науки, в которых они работают. Семь из них получили возможность создать научные лаборатории в МФТИ, а еще две команды – прикладные лаборатории.

В их стенах ученые из МФТИ и институтов РАН будут изучать свойства нанотрубок и других наноматериалов, создавать "компьютеры будущего", изучать свойства квантового мира и химические сигналы, управляющие жизнью клеток и процессом старения тела человека и животных.

Две практических лаборатории будут заниматься геофизическими исследованиями Арктики и решением проблем структурной оптимизации. На текущий момент работа всех девяти лабораторий получила финансирование на два последующих года, а в 2020 году их работа может быть продлена.