РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

"Луч-бублик" помог физикам из России создать идеальные наноиглы

18:5231.05.2018
03130
© University at BuffaloТак художник представил себе луч лазера, закрученный в спиральТак художник представил себе луч лазера, закрученный в спираль
© University at Buffalo
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Физики из России и Японии случайно научились изготовлять сверхтонкие иглы толщиной в несколько десятков атомов, экспериментируя с лазерными лучами, закрученными в бублик. "Инструкции" по их сборке были представлены в журнале Applied Physics Letters.

Ученые в кривом зеркале (компьютерная модель)
© Фото : liza Grinnell, Nanfang Yu
Физики нашли способ обойти законы оптики с помощью нанотехнологий
"Свойства этих игл – коэффициент отражения, трение, прочность каталитические характеристики – кардинально отличаются от гладкой поверхности. Это позволяет создавать уникальные приборы. Например, метаповерхности с "неправильным" коэффициентом отражения могут служить основой наносенсоров, светящихся в присутствии определенных молекул", — рассказывает Наиль Иногамов из Института теоретической физики РАН в Москве.

Луч света, как выяснили физики примерно два десятка лет назад, может представлять собой не только структуру, похожую по форме на прямую линию, но и на спираль и даже ленту Мебиуса. Если подсветить такими лучами любую произвольную поверхность, то они будут оставлять не круглые пятна света, а своеобразные "бублики" и другие геометрические фигуры, в центре которых царит темнота.

Подобные необычные формы света сегодня интересуют ученых по той причине, что они позволяют передавать информацию в несколько раз быстрее, чем обычные "прямые" пучки фотонов, и создавать различные "притягивающие лучи" и прочие экзотические конструкции.

Российские и японские ученые нашли новое неожиданное применение подобным лучам-"бубликам", пытаясь понять, почему пучки рентгена постепенно разрушают многослойные зеркала, применяемые для их фокусировки в телескопах и приборах, позволяющих получать фотографии молекул с атомным разрешением.

Так художник представил себе луч света, закрученный в ленту Мебиуса
© Фото : University of Rochester
Физики впервые смогли закрутить луч света в ленту Мебиуса

Изначально Иногамов и его коллеги использовали источники "обычного" рентгена, обстреливая ими образцы зеркал, однако через некоторое время они перешли на "закрученные" пучки излучения, надеясь избежать появления своеобразных "кратеров" на отражающей поверхности.

К большому удивлению физиков, этого не произошло. На месте кратера появилась выемка в форме кольца, в центре которой возникла сверхтонкая игла из того материала, из которого было изготовлено зеркало. Ее появление озадачило ученых, и им пришлось создать компьютерную модель этого процесса для раскрытия механизма ее рождения.

Как показали эти расчеты, "закрученный" лазерный импульс длиной в триллионные доли секунды создавал область гигантского давления в той зоне, где его "бублик" касался поверхности зеркала, что особым образом влияло на поведение двух основных его компонентов – золота и хрома.

Огромные давления и температуры заставляли и тот, и другой металл расплавиться, но при этом золото нагревалось в четыре раза быстрее. По этой причине большая часть его превращалась в пар, тогда как хром оставался жидким.

Ученые раскрыли секрет золотой окраски жуков-скарабеев
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Физики: жуки-скарабеи помогут ускорить интернет в несколько раз

"Получается что-то похожее на сильно накачанное колесо, внутри которого под эластичной покрышкой из расплава хрома находится золотой пар под огромным давлением", — добавляет Василий Жаховский, коллега Иногамова.

Этот пар, в свою очередь, толкал хромовую "покрышку" в сторону центра "бублика", где температуры оставались низкими из-за того, что энергия луча туда не попадала, и затем растягивал ее. Постепенно там возникала своеобразная игла из хрома, имевшая идеальную форму и толщину в несколько десятков атомов.

Подобный прием, как объясняет Жаховский, позволяет производить компоненты микросхем с рекордно малой толщиной – 2-4 нанометра, что пока недоступно даже для самых передовых систем изготовления микроэлектроники. Помимо этого, эти иглы уже сейчас можно использовать в качестве наноантенн и сверхчувствительных датчиков света и электрических полей, а излучатели "закрученного рентгена — для прямой "печати" микросхем.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена