РАН готовит предложения по вопросам своего взаимодействия с Миннауки

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российская академия наук готовит предложения руководству страны по регламенту взаимодействия РАН с вновь созданным министерством науки и высшего образования, сообщил журналистам президент академии Александр Сергеев.

Как подчеркнул Сергеев, очень важно, чтобы в документах, регламентирующих работу нового министерства, были прописаны механизмы взаимодействия между РАН и Миннауки, как это было при взаимодействии РАН с бывшим Федеральным агентством научных организаций.

По словам Сергеева, в РАН есть опасения, что механизм взаимодействия с Миннауки может быть не прописан.

"Главное, что бы мы хотели и о чем мы просим, чтобы такое положение было прописано", — сказал Сергеев. Он отметил, что соответствующие предложения руководству страны в РАН "сейчас готовятся".

"У нас материалы подготовлены. Мы формулируем свои предложения. Я думаю, что эти предложения будут сформулированы в течение нескольких дней после необходимых консультаций", — отметил глава РАН.