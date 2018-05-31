РАН готовит предложения по вопросам своего взаимодействия с Миннауки

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российская академия наук готовит предложения руководству страны по регламенту взаимодействия РАН с вновь созданным министерством науки и высшего образования, сообщил журналистам президент академии Александр Сергеев.
По словам Сергеева, в РАН есть опасения, что механизм взаимодействия с Миннауки может быть не прописан.
"Главное, что бы мы хотели и о чем мы просим, чтобы такое положение было прописано", — сказал Сергеев. Он отметил, что соответствующие предложения руководству страны в РАН "сейчас готовятся".
"У нас материалы подготовлены. Мы формулируем свои предложения. Я думаю, что эти предложения будут сформулированы в течение нескольких дней после необходимых консультаций", — отметил глава РАН.