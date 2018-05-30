В Казахстан вылетел поисковый отряд для обеспечения посадки "Союза МС-07"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Российский поисково-спасательный отряд вылетел в Республику Казахстан для обеспечения встречи участников международной экспедиции МКС, сообщает в среду Центральный военный округ (ЦВО).

"Восемь транспортно-боевых вертолетов Ми-8 Центрального военного округа вылетели сегодня с южноуральского аэродрома Упрун. Четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии были переброшены к месту посадки транспортными самолетами Ан-12. Всего в обеспечении задействовано 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-12 и один Ан-26, 20 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе шесть машин-амфибий, а также около 200 человек личного состава", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два вертолета Ми-8 вылетели в Казахстан для проведения разведки района предполагаемого приземления капсулы.

Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07" запланирована на 3 июня 2018 года в казахстанских степях недалеко от города Жезказган. На землю вернутся участники длительных экспедиций МКС-54/55: космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи, уточняет ЦВО.