Историки из России раскрыли тайны французских портретов эпохи Ренессанса

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Историки из Санкт-Петербургского государственного университета раскрыли личности людей, изображенных на знаменитой серии "придворных" карандашных портретов, написанных по заказу Франциска I, основателя династии Валуа. Об открытии сообщает пресс-служба вуза.

"Французский двор эпохи Ренессанса стремился подражать античной моде. К примеру, многие античные деятели хотели оставить след в истории: заказывали художникам свои изображения, чтобы они дошли до потомков. С такой целью была создана и эта рукописная книга", — рассказывает Владимир Шишкин, историк из СПбГУ.

В Российской национальной библиотеке хранится множество европейских рукописей 16-18 веков, в том числе на французском языке. Альбом карандашных рисунков, заинтересовавший российских ученых, попал в Россию из аббатства Сан-Жермен, главного государственного книгохранилища дореволюционной Франции. Эту рукопись вывез из страны коллекционер, секретарь-переводчик русского посольства Петр Дубровский.

Сохранилось 40 аналогичных альбомов, созданных в разное время и запечатлевших несколько составов французского двора — он утверждался на один год, а затем менялся. Эти рукописи хранятся в архивах, музеях и библиотеках по всему миру, причем три из них сейчас находятся в Санкт-Петербурге.

Ученых давно интересует один из подобных манускриптов, альбом с 39 портретами придворных, написанный и массово растиражированный в 16 веке по заказу Франциска I, одного из первых абсолютных монархов Франции и больших покровителей искусства.

Как сегодня считают искусствоведы, карандашные рисунки в этих альбомах принадлежат мастерам знаменитой школы изобразительного искусства Клуэ. Помимо самих придворных, на этих портретах были изображены и их друзья и другие знакомые их люди, которых они просили "добавить" на картину. Начиная с 19 века, искусствоведы пытаются понять, кто на них был изображен, но большая часть надписей под портретами оставалась нераскрытой.

"Дело в том, что в средневековой Франции многие имена собственные писались иначе, поэтому сегодня, даже опираясь на подписи, сложно понять, кто перед нами. Именно поэтому дореволюционным искусствоведам не удалось правильно соотнести портреты с реальными историческими личностями", — продолжает Шишкин.

Российским историкам удалось раскрыть эту тайну благодаря тому, что они обратили внимание не только на сами лица людей и надписи, но и на все остальное – на их одежду, на тип и устройство бумаги, из которой был изготовлен альбом, и на технику рисунка.

К примеру, необычный кафтан и головной убор, в которые был одет пожилой мужчина с одного из портретов, "выдали" в нем Гийома Пуайе – канцлера королевства и одного из самых приближенных советников Франциска I. На других рисунках были изображены сам король Франции, его мать и супруга, король и королева Наварры, и ряд придворных сановников и влиятельных феодалов, таких как герцог де Гиз.

Водяные знаки и устройство бумаги, а также одежда королевы Элеоноры, в свою очередь, указали на то, что этот сборник портретов был подготовлен в первую половину правления Франсиска I, в 1530 годы, еще до начала очередной войны с Габсбургами, однако переплетен он был уже после смерти монарха, во времена правления его потомков.

Что интересно, анализ рисунков показал, что они были написаны не одним, а несколькими живописцами, каждый из которых писал определенные части картин – к примеру, только одежду придворных или какие-то другие элементы изображения. Их дальнейшее изучение, как надеются ученые, поможет раскрыть тайны успеха Жана Клуэ и его учеников.