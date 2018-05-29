Российская станция вошла в состав международной лазерно-дальномерной сети

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российская станция "Сажень-ТМ-БИС", входящая в состав Хартебистхукской радиоастрономической обсерватории (HartRAO) в Крюгерсдорпе (ЮАР) включена в сеть международной службы лазерной дальнометрии (International Laser Ranging Service, ILRS), сообщает во вторник Роскосмос.

"(Станция) успешно прошла квалификационные испытания на получение статуса действующей станции глобальной сети лазерной дальнометрии. Станции был присвоен идентификатор HRTL 7503, и она уже включена в состав сети ILRS", — говорится в сообщении.

"Сажень-ТМ-БИС" станет 11-й по счету российской станцией, включенной в глобальную сеть ILRS, которая в данный момент насчитывает 45 станций по всему миру. Российский сегмент сети, помимо станции в ЮАР, также включает две станции за рубежом, размещенных на территории космодрома Байконур в Казахстане и Университета Бразилиа, и восемь станций, установленных на территории России.

Лазерная дальнометрия — это способ измерения расстояний до объектов на основе свойства электромагнитных волн распространяться с постоянной скоростью. ILRS занимается поддержкой и координатным обеспечением спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и навигационных спутников.