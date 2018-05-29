Ученые выяснили, что популярные витаминные добавки бесполезны

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Большинство популярных витаминных добавок не оказывают влияния на здоровье, говорится в исследовании канадских медиков из Торонтского университета, об их работе пишет Science Daily.

Ученые провели обзорный анализ рандомизированных контрольных исследований, опубликованных с 2012 по 2017 год. В результате выяснилось, что кальций, а также витамины С и D, которые являются одними из самых распространенных пищевых добавок, не оказывают положительного или отрицательного эффекта на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, сердечного приступа, инсульта или преждевременной смерти.

Одновременно с этим исследование показало, что фолиевая кислота и витамин B в сочетании с этим веществом могут уменьшать сердечно-сосудистые заболевания и инсульт.

"Здоровая диета — лучший способ получить достаточный объем витаминов и минералов. До сих пор никакие исследования по добавкам не показали, что есть что-лучше здоровых порций необработанных растительных продуктов, включая овощи, фрукты и орехи", — резюмирует соавтор исследования доктор Дэвид Дженкинс.

Ранее американские ученые установили, что диабет второго типа можно подавить, используя большие дозы витамина D и вещества, усиливающего эффективность его работы в клетках поджелудочной железы.