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РИА Наука
РИА Наука

Знаменитый физик рассказал, чего следует ожидать и опасаться к концу века

08:0029.05.2018
(обновлено: 08:01 29.05.2018)
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© Fotolia / Mopic Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера MopicИскусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic
© Fotolia / Mopic
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Искусственный интеллект, биотехнологии и нанотехнологии сформируют облик цивилизации к XXII веку, считает физик и футуролог Митио Каку. На ПМЭФ-2018 он очертил контуры будущего, которое уже сейчас закладывается в научных лабораториях по всему миру. Многое из фантастики — телепатия, путешествия на другие планеты — станет реальностью.

Система распознавания лиц
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Алина Полянина
Опознанный объект. Как нейросети ловят преступников и узнают хозяина

Американский физик-теоретик с японскими корнями Митио Каку (Michio Kaku) — специалист по квантовой механике, супергравитации, струнной теории поля. Последние годы активно занимается популяризацией науки, выступает с публичными лекциями, ведет передачи на телевидении и радио.

Он проинтервьюировал примерно три тысячи ученых, ведущих разные перспективные разработки. Его книги "Физика невозможного", "Физика будущего" и "Будущее разума" с прогнозами на 30 и 100 лет вперед стали мировыми бестселлерами.

Митио Каку полагает, что к 2100 году пилотируемые полеты на Марс станут дешевыми и массовыми, будут построены новые суперзвуковые самолеты, которые справятся с волновым сопротивлением, существенно повысится продолжительность жизни, удастся решить проблемы запасания энергии, заработает коммерческий термоядерный реактор. Ученый верит, что существуют параллельные миры и что путешествия быстрее скорости света возможны.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАмериканский ученый Митио Каку на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ-2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Американский ученый Митио Каку на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ-2018

Забудем рак

В 1970-е развитые страны приступили к борьбе с онкологическими заболеваниями. И хотя рак еще не побежден, технологии, позволяющие его успешно лечить, созданы. Например, умная таблетка, представляющая собой чип с видеокамерой. Перемещаясь по желудку и кишечнику, она проводит обследование, передает изображение, выявляя опухоль на самой ранней стадии.

Еще более совершенные устройства — наноботы. Это крошечные биосовместимые частицы, которые переносят лекарства или инструменты, уничтожающие рак.

"Прямо сейчас у кого-то внутри есть раковые клетки, но человек не узнает об этом, пока не вырастет опухоль", — говорит Каку.

Чтобы победить болезнь, нужно уметь выявлять раковые клетки в момент зарождения и уничтожать их одну за другой. Для этого и предназначены наноботы.

Очень скоро привычной станет технология под названием "жидкая биопсия". С ее помощью исследуют кровь и другие жидкости, выделяемые человеком, на предмет онкомаркеров. Не нужно будет ходить к врачу, чтобы сдать анализы: их сделает умный туалет.

"В будущем мы забудем о раке, потому что его смогут определять на уровне клеток и сразу лечить", — утверждает футуролог.

Медицинская концепция будущего
© Fotolia / chagpg
Наномедицина: роботы внутри нас

Опасные роботы

Один из самых совершенных роботов в мире, "Азимо" танцует и узнает людей в лицо. Разработчик утверждает, что у него разум жука. Со временем появятся роботы с разумом как у мыши, кролика, собаки и, наконец, к 2100 году — как у обезьяны.

"Собаки думают, что мы тоже собаки, только более сильные, поэтому они нам подчиняются. Обезьяны же знают, что мы — другие. Когда роботы это поймут, они станут опасными", — предупреждает футуролог.

Boston Dynamics научила робота бегать и прыгать
Как человек: Boston Dynamics "научила" робота бегать и прыгать

Он предлагает встраивать в робота чип-убийцу на случай, если он вздумает причинить человеку вред. Но это временное решение, поскольку рано или поздно машина научится нейтрализовывать угрозу. Что тогда делать?

"Это задача для следующего поколения", — отвечает Каку.

Он предпочел бы не воевать с роботами, а слиться с ними воедино. Мы изобрели экзоскелеты и электронные протезы, так почему бы не стать суперлюдьми? Многим сейчас это кажется неприемлемым. Но в XXII веке люди будут воспринимать все иначе. В любом случае у человечества еще есть время на размышления.

Цифровое бессмертие

Недавно ученые смогли передать простейшие воспоминания от одной мыши к другой через встроенный в гиппокампе чип. Это сулит хорошие перспективы для обмена не только воспоминаниями, но и чувствами, эмоциями.

В человеческом мозге огромное количество нейронов, что осложняет его исследования
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Протез мозга: зачем под черепную коробку вживляют чипы и полимеры

Интернет будущего, по словам Митио Каку, превратится в "мозгонет" и принципиально изменит индустрию развлечений. Как в середине прошлого века звуковое кино пришло на смену немому, так в конце XXI столетия человечество увидит кино, передающее чувства и эмоции.

Свой прогноз Каку основывает на проекте "Коннектом", нацеленном на полную оцифровку мозга и нейронных связей. Его предполагается завершить к концу века.

Ученые всегда отрицали наличие души, они полагали, что мозг — это только нейроны, но "Коннектом" изменил эту парадигму. Полная оцифровка мозга позволит воссоздавать человека после смерти. Имея карту мозга и собрав информацию, оставленную в виртуальной реальности (соцсети, email, онлайн-покупки и так далее), компьютер возродит личность человека и имплантирует ее в робота. Таким образом, любой сможет пообщаться с умершим родственником или другом.

"В некотором роде мы обретем бессмертие", — уверяет физик.

Создадут библиотеки цифровых человеческих душ и образов великих людей, где удастся пообщаться с Наполеоном, Черчиллем или Эйнштейном.

"Цифровую душу можно отправить вместо себя далеко в космос. Через секунду она окажется на Луне, через 20 минут — на Марсе, через час — на Плутоне", — приводит пример Каку.

По его словам, души людей будут путешествовать со скоростью света без ракет. Осваивать Вселенную начнет чистое сознание. Ученый верит, что инопланетяне именно так и исследуют космос.

Британский ученый Стивен Хокинг
© AFP 2018 / Justin Tallis
Если кто-то и знал все о черных дырах, то это был Стивен Хокинг

Телекинез и телепатия

Уже созданы интерфейсы, позволяющие парализованным общаться с окружающими. В очки физика Стивена Хокинга был встроен инфракрасный датчик, который регистрировал движения его щеки и взгляда, помогая набирать текст на мониторе. Но ученых интересует нечто большее — возможность улавливать и расшифровывать электромагнитные сигналы мозга. Пока получается прочесть отдельные слова, образы.

Человеческий мозг. Архивное фото
© Fotolia / taa22
Илон Маск собирается создать технологию для "телепатии"

В США разработкой экзоскелетов занялись, чтобы помочь бывшим солдатам, инвалидам. Полностью парализованный человек открыл футбольный чемпионат в Бразилии в 2014 году, ударив по мячу. Он управлял экзоскелетом силой мысли. Такую технологию Митио Каку называет радиотелепатией.

Мы умеем с помощью сканеров наблюдать за работой мозга в режиме реального времени. Мы знаем, где какая область мозга активизируется, когда человек влюбляется или думает. На основе этих данных нейросеть учится извлекать мысли в виде простых изображений. В будущем люди смогут фотографировать даже мечты. Это сильно повлияет на искусство.

Посредники исчезнут, полицейские останутся

К концу века люди будут управлять виртуальной и продвинутой реальностью в полностью цифровом мире. Моргнув, человек получит любую информацию в контактных линзах, загрузит биографию собеседника, перевод с любого языка. Наши машины, игрушки, одежда и обувь, стены в квартире станут умными благодаря встроенному искусственному интеллекту.

Робот HSR
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Технологии без границ: от онлайн-медицины до робота-секретаря

Искусственный интеллект совершенно изменит рынок труда. Исчезнут профессии, связанные с конвейерным производством, выполнением повторяющихся операций, не станет посредников. Будут востребованы специалисты, чья работа основана на опыте и творчестве, а также те, кто по роду деятельности общается с людьми. Вот почему нам не обойтись без полицейских, уборщиков, садовников, врачей, адвокатов, биржевых брокеров. Их нельзя полностью заменить роботами, не обладающими здравым смыслом, сопереживанием, опытом, интуицией, креативностью.

"Люди могут покупать акции, нажав кнопку на часах. Зачем им обращаться к фондовому брокеру? Ответ в том, что им нужен интеллектуальный капитал, совет, опыт, талант прогнозирования. Этого не дадут роботы. На это способен только человек", — резюмирует Митио Каку.

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