"Вкусно и полезно, а холестерина нет". Почему люди едят насекомых и червей

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, употребление насекомых в пищу может решить проблему глобального голода и повысить уровень здоровья по всему миру

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, употребление насекомых в пищу может решить проблему глобального голода и повысить уровень здоровья по всему миру

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Корейцы варят к обеду шелкопрядов, африканцы жарят гусениц, а мексиканцы готовят суп из муравьиных яиц. В западных странах, где насекомых традиционно недолюбливали, уже делают хлеб из сверчков, протеиновые батончики из червей и консервы из пчел. РИА Новости разбиралось, зачем люди употребляют в пищу насекомых и насколько это полезно.

Вкусно, безопасно, недорого

В Москве попробовать жареных кузнечиков и шелкопрядов во фритюре можно только в одном месте — на рынке "Садовод". И то если есть знакомый вьетнамец. Любители также заказывают насекомых онлайн на тайских или вьетнамских сайтах, а мука или протеиновые батончики из сверчков доступны в американских и европейских интернет-магазинах.

В США и ЕС разведение насекомых на специальных фермах и изготовление из них продуктов питания стремительно набирает популярность. Как показали исследования ученых Вагенингенского университета (Нидерланды), выбросы парниковых газов, связанные с культивированием личинок насекомых, почти в десять раз меньше, чем при производстве говядины (сравнение проводилось по объему выделенного углекислого газа на килограмм полученного белка). Совокупная площадь земель, используемых для выращивания насекомых, в 14 раз меньше общей территории животноводческих хозяйств.

© CC BY 2.0 / shankar s. В Таиланде едят жареных кузнечиков и скорпионов © CC BY 2.0 / shankar s. В Таиланде едят жареных кузнечиков и скорпионов

"Культивирование насекомых действительно намного безопаснее с экологической точки зрения, и такая еда невероятно полезна для здоровья. Если взять сверчков, то кроме высокого уровня белка — около семидесяти процентов — в них содержится много железа, кальция, жирных кислот омега-3 и омега-9, есть витамин В12. Где такой набор еще встречается?" — соглашается с выводами исследователей Сергей Макаров, основатель сверчковой фермы недалеко от Минска.

Традиции не позволяют

На его ферме сверчков выращивают и замораживают в вакуумной упаковке при температуре минус тридцать градусов. В таком виде членистоногие попадают в ресторан или на предприятие, где их зажарят в масле или приготовят из них муку. Подобные фермы открываются в США и Европе, а в азиатских странах их очень много. В Японии разводят специальных пищевых пчел, в Китае вареными и жареными употребляют в пищу куколок шелкопряда, оставшихся от производства шелка. В России столь масштабных насекомоводческих хозяйств нет.

© CC BY 2.0 / Blueberry87 В Китае едят куколок шелкопряда, оставшихся от производства шелка © CC BY 2.0 / Blueberry87 В Китае едят куколок шелкопряда, оставшихся от производства шелка

"Наши люди просто к этому не привыкли. Это связано не только с культурными установками, но и с теми видами насекомых, которые водятся на территории России. Они все небольшого размера. Ими очень трудно наесться. В Юго-Восточной Азии насекомые крупные. Поэтому там с самого начала имело смысл употреблять их в пищу", — объясняет энтомолог Сергей Синев, заместитель директора по научной работе Зоологического института РАН.

Полезные, и по вкусу как креветки

Даже небольшие насекомые, обитающие в наших широтах, — настоящий кладезь полезных веществ, в первую очередь белка. На сто граммов муравьев приходится 13,9 грамма белка, 2,9 грамма углеводов. Жиров же нет совсем. А сверчок лидирует по железу и кальцию — 9,5 миллиграмма и 75,8 миллиграмма соответственно. Для сравнения, в ста граммах говядины содержится 23,5 грамма белков и 21,2 грамма жиров.

"В насекомых много белка. Их внутренности, мышцы — это все вкусно и полезно, а холестерина нет. Из наших российских видов к столу сгодились бы кузнечики и саранча. Они по вкусу как креветки. В основном встречаются на юге страны, в Астраханской области, Калмыкии. Но в России это не очень распространено. Хотя мои московские студенты как-то жарили мучнистых червей и ели их как семечки", — рассказывает Олег Горбунов, ведущий научный сотрудник Института экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.

© CC BY 2.0 / Gilles San Martin Азиатскую саранчу (Locusta migratoria), встречающуюся на юге России, в Астраханской области и Калмыкии, можно было бы употреблять в пищу © CC BY 2.0 / Gilles San Martin Азиатскую саранчу (Locusta migratoria), встречающуюся на юге России, в Астраханской области и Калмыкии, можно было бы употреблять в пищу

Кроме того, в насекомых (тараканах, жуках, кузнечиках и мухах) много жирных кислот омега-3, важных для нормального функционирования мозга и зрения. В случае необходимости они могут стать хорошей заменой рыбе.

Трудноперевариваемые панцири

Единственная проблема, с которой сталкивается любитель насекомых, — хитин. В природе это вещество придает жесткость панцирям членистоногих и, как утверждают специалисты, практически не переваривается человеком. В частности, именно из-за высокого содержания хитина диетологи не рекомендуют злоупотреблять грибами.

Однако недавно группа ученых из Ратгерского университета (США) установила , что практически у всех живущих ныне приматов, в том числе и у человека, есть работающий вариант гена CHIA. Он кодирует энзим под названием кислая хитиназа млекопитающих, позволяющий переваривать внешние покровы насекомых. У современных приматов семейства долгопятовых, обитающих на островах в Юго-Восточной Азии и питающихся преимущественно насекомыми, обнаружили пять копий этого гена. Как отмечают авторы работы, чтобы понять, насколько эффективно человек на самом деле может переваривать хитин, необходимо провести дальнейшие исследования среди людей разных культур, в том числе тех, кто питается насекомыми.

Как бы то ни было, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН призывает все страны обратить более пристальное внимание на съедобных насекомых. Согласно докладу организации, к 2050 году население Земли достигнет девяти миллиардов человек, и потребность в белке животного и растительного происхождения вырастет вдвое. Однако уже сейчас под сельхозугодья отдано почти семьдесят процентов поверхности нашей планеты. В таких условиях выращивание и употребление в пищу насекомых выглядит наиболее вероятным способом преодоления грядущего продовольственного кризиса.