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РИА Наука
РИА Наука

Хитин, тяжелые металлы, радионуклиды: почему диетологи не жалуют грибы

08:0017.05.2018
(обновлено: 08:16 17.05.2018)
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© Depositphotos / severinovaГрибной сезонГрибной сезон
© Depositphotos / severinova
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Грибы богаты белком, в них нет жиров, зато много витаминов, полезных макро- и микроэлементов. По пищевой ценности их иногда приравнивают к мясу. Тем не менее специалисты не считают грибы диетическим продуктом и не рекомендуют даже совершенно здоровым людям включать их в постоянный рацион.

Посетители на международной специализированной выставке Импортозамещение в МВЦ Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бери грибы: россиянам разрешат заработать на "дарах леса"

Кладезь питательных веществ

Некоторые виды съедобных грибов или экстракты из них, например ежовики, рядовки, снижают риск развития болезни Альцгеймера и старческой деменции, утверждают ученые из Университета Малайи (Малайзия). 

Все дело в высоком содержании эрготионеина и глутатиона — аминокислот, защищающих клетки организма от избытка свободных радикалов, считают специалисты Университета штата Пенсильвания (США).

Известно также, что грибы содержат соли железа, незаменимые для профилактики анемии, йод и витамин В1, поддерживающие иммунитет, важный для сердечной мышцы витамин РР.

© CC BY 2.0 / Kirill IgnatyevМицелий, подземная часть гриба, занимает сотни квадратных метров и впитывает как полезные, так и вредные вещества
© CC BY 2.0 / Kirill Ignatyev
Мицелий, подземная часть гриба, занимает сотни квадратных метров и впитывает как полезные, так и вредные вещества

Слишком грубые для желудка

"Несмотря на высокое содержание белка, грибы не считаются диетическим продуктом. Их никогда не используют в лечебном питании. Они противопоказаны страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а здоровым рекомендуется ограничивать употребление грибов, не более 50-100 граммов в день”, — рассказывает РИА Новости главный врач клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи доктор

медицинских наук Зайнудин Зайнудинов.

Светящийся гриб вида Neonothopanus gardneri
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Биологи из России научили грибы светиться всеми цветами радуги

Он объясняет, что питательная ценность грибов нивелируется свойствами грибной клетчатки — хитина. В природе это вещество придает жесткость клеточной оболочке грибов и панцирям насекомых, но оно практически не переваривается человеком. Попадая в организм, такая клетчатка создает большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт, особенно на слизистую желудка и поджелудочную железу. Злоупотребление грибами чревато кишечной непроходимостью.

Из-за особенностей клеточного строения грибов организм человека способен усвоить всего треть содержащегося в них белка.

"Главное — не переусердствовать. Немного грибов в мясных, мучных блюдах, в виде супа-пюре допустимо, чтобы разнообразить рацион. Но грибы не продукт для ежедневного питания", — подчеркивает Зайнудинов.

© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / OlgaStrelnikovaСтроение клетки грибов
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / OlgaStrelnikova
Строение клетки грибов

Белые с металлическим привкусом

Грибы относят с особому царству — со свойствами и растений, и животных. Питаются они органикой, добытой из окружающей среды. Например, из почвы: выделяют в нее специальные ферменты и потом высасывают оттуда готовые питательные вещества.

Причем организм гриба огромен. Он состоит из грибницы (мицелия), представляющей собой сеть тонких разветвленных нитей и занимающей иногда сотни квадратных метров, и плодового тела, которое, собственно, мы и употребляем в пищу. Питается гриб всей поверхностью мицелия, и то, что было в почве на площади в сотни квадратных метров, концентрируется в плодовых телах. И порой это весьма вредные вещества.

Лисички. Архивное фото
© Fotolia / babsi_w
Глава Шихан: жители собирают грибы, не боясь отравиться "Новичком"

Прежде всего, речь идет о тяжелых металлах (кадмии, ртути, свинце, меди, марганце), радионуклидах и пестицидах, очень опасных для здоровья человека. Как правило, уровень содержания тяжелых металлов в плодовых телах грибов в несколько раз выше, чем в почве, на которой они растут. Например, ртути в грибах может быть в 550 раз больше, чем в грунте. И чаще всего этот металл обнаруживают в белых грибах (Boletus edulis). Медь накапливается в черном грузде (Lactarius necator), а гриб-зонтик (Macrolepiota) особенно быстро впитывает кадмий.

Поэтому Роспотребнадзор рекомендует собирать грибы вдали от дорог, магистралей, городов и в экологически чистых районах. Соблюдайте дистанцию: не ближе пятисот метров от дорог местного значения и тысячи метров от крупных магистралей с высокой плотностью движения.

С этой точки зрения грибы, растущие на деревьях, например опята, предпочтительнее грунтовых. Они питаются, разлагая древесину, и вредных веществ в них намного меньше.

© РИА Новости / СтоляровПерейти в фотобанкРастущие на деревьях опята содержат меньше токсичных соединений
© РИА Новости / Столяров
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Растущие на деревьях опята содержат меньше токсичных соединений
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