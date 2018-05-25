Ученые подсчитали число штаммов неуязвимых супербактерий в России

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Биологи выяснили, что почти половина "российских" штаммов возбудителей пневмонии неуязвимы к действию пенициллина и его "кузенов", и сейчас они начали приобретать стойкость к действию амоксициллина и других современных антибиотиков. Их выводы были опубликованы в Journal of Antimicrobial Chemotherapy.

"Резистентность к антимикробным препаратам – стремительно развивающаяся угроза общественному здоровью. Нам необходимо продолжать развивать программы мониторинга, вовлекая в их финансирование государство, академические учреждения, международные организации и фармацевтические компании", — заявил Роман Козлов, член-корреспондент РАН и директор НИИ антимикробной химиотерапии СГМА в Смоленске.

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супербактерий" – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков. Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в "темные века".

Главными "инкубаторами" таких микробов, как считают ученые сегодня, являются больницы и животноводческие фермы, где антибиотики используются для ускорения роста мясных пород скота. И на фермах, и в больницах сосредоточены большие количества и потенциальных носителей инфекции, и самих бактерий, и антибиотиков, заставляющих их эволюционировать и не дающих "обычным" бактериям вытеснить менее плодовитых супермикробов.

Компания GSK, один из крупнейших производителей и разработчиков антибиотиков в мире, еще с 2002 года ведет наблюдения за подобными "супербактериями" в рамках программы SOAR. Она работает в том числе и в России, и в ней участвуют ведущие эпидемиологи и биологи из институтов РАН в Москве, а также научных центров Смоленска и Санкт-Петербурга.

Первые итоги этих наблюдений, которые велись в нашей стране с 2014 по 2016 год, рисуют достаточно безрадостную картину – пневмококк и гемофильная палочка, два главных возбудителя пневмонии, продолжают быстро наращивать свой защитный "арсенал" для борьбы с антибиотиками.

Как показали эти эксперименты, примерно 36% микробов, собранных ими в больницах России, не реагирует на пенициллин и его аналоги даже в больших дозах. Другие антибиотики пока остаются эффективными против пневмококка и гемофильной палочки, убивая все их штаммы в подавляющем большинстве случаев.

С другой стороны, ученые отмечают, что микробы начали вырабатывать неуязвимость к их действию. К примеру, 2-3% штаммов этих бактерий необычно хорошо сопротивлялась действию амоксициллина, одного из самых популярных современных антибиотиков, а цефалоспорины не действовали на 10-20% культур пневмококка и гемофильной палочки.

Подобная ситуация, как отмечают медики, пока не стала критической, но она продолжает развиваться в очень опасном направлении, так как аналогичные показатели в 2009-2013 годах были почти в два раза ниже. Причина этого, как считают фармацевты и ученые, заключается в том, что россияне часто покупают эти лекарства, занимаясь самолечением, а врачи выписывают антибиотики практически по любому поводу, не учитывая тип инфекции и ее сопротивляемость антибиотикам.