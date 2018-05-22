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РИА Наука
РИА Наука

Патология лжи, или Зачем мы врем

08:0022.05.2018
(обновлено: 08:01 22.05.2018)
314744
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / chica-chica, Depositphotos / londondepositКогда человек лжет, температура тела вокруг носа повышается. Ученые называют это «эффектом Пиноккио»Когда человек лжет, температура тела вокруг носа повышается. Ученые называют это «эффектом Пиноккио»
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / chica-chica, Depositphotos / londondeposit
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Мозг тех, кто привык врать, действует лучше и быстрее, чем у тех, кто обманывает лишь время от времени. Причем регулярная ложь способна влиять на организм: изменять уровень гормонов в крови и подавлять активность некоторых отделов мозга. Почему природа поощряет хитрость — в материале РИА Новости.

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Эволюционные хитрости

Обман в животном мире — явление распространенное. Например, насекомое палочник прикидывается веткой в надежде, что его не заметит птица и не съест. Рыба-удильщик с помощью иллиция — светящейся "удочки" — заманивает добычу. Кукушки подкладывают яйца в гнезда жаворонков. Все это следует рассматривать как механизмы адаптации, возникшие в процессе эволюции, ведь естественный отбор поощряет не только силу и ловкость, но и хитрость, утверждает в книге "Эволюция общения у животных" Стивен Новицки, биолог из Университета Дьюка (США).

Однако преднамеренный обман с многоходовой комбинацией характерен лишь для высших приматов и человека, объясняет в работе "Языковые способности человекообразных обезьян" Зоя Зорина, профессор биологического факультета МГУ. Например, шимпанзе умеют изощренно отвлекать сородичей от источников корма, а обезьяны, обученные языкам-посредникам для общения с учеными, обманывают их, чтобы получить любимые сладости.

Между ложью высших обезьян и человеческой есть важное отличие: мы используем вторую сигнальную систему — речь. Как пишет в книге "Обмани себя. Как самобман помогает нам выжить" биолог-эволюционист Роберт Триверс, ложь как тип поведения возникла вместе с языком. Она позволяла человеку манипулировать сородичами без применения физической силы и таким образом выигрывать в борьбе за ресурсы и брачных партнеров.

© Depositphotos / yod67Палочники, или привиденьевые (Phasmatodea), успешно притворяются растениями
© Depositphotos / yod67
Палочники, или привиденьевые (Phasmatodea), успешно притворяются растениями

Разложили по полочкам

Теоретические предположения Триверса подтверждаются данными функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), показывающей активность зон мозга в зависимости от уровня кислорода в крови.

Еще в 2002 году ученые установили: за ложь отвечают те же отделы мозга, что за речь, внимание и принятие решений. Когда человек обманывает, в мозгу наиболее активны префронтальные, теменные и ассоциативные моторные области коры обоих полушарий (часто симметрично). На фМРТ видны все этапы лжи, в том числе предварительный — когда человек только собирается обмануть.

Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На фестивале в Сочи объяснили, почему лгать труднее, чем говорить правду

Исследователи из Института мозга человека РАН считают, что при сознательной лжи у человека срабатывает так называемый детектор ошибок — механизм слаженного функционирования различных отделов мозга, позволяющий не спутать правду с обманом. Ложь требует от человека дополнительного напряжения, в результате усиливается взаимодействие между префронтальной корой, отвечающей за принятие решений и социальное поведение, и базальными ганглиями, связанными, предположительно, с сознанием.

Мозг лгущего человека способен не только отличать правду от обмана, но и сортировать истинные и ложные воспоминания по разным отделам. В эксперименте ученых из Университета Дьюка и Университета Тэгу (Южная Корея) участники запоминали список названий домашних животных, а потом воспроизводили его, иногда добавляя в перечень свинью, которой там не было. При ложном воспоминании о свинье активизировались совершенно другие зоны мозга. Если испытуемые говорили правду, наибольшую активность показывали височные доли, играющие важную роль в процессах запоминания и хранения информации. Когда лгали, активизировались передние отделы теменной доли, отвечающие за способность понимать устройство целого через соотнесение его частей, что, например, позволяет читать и считать.

© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / edesignuaКогда человек обманывает, в его мозге активизируются префронтальные, теменные и ассоциативные моторные области коры обоих полушарий. Если же человек обманывает постоянно, то уменьшается активность миндалевидного тела.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / edesignua
Когда человек обманывает, в его мозге активизируются префронтальные, теменные и ассоциативные моторные области коры обоих полушарий. Если же человек обманывает постоянно, то уменьшается активность миндалевидного тела.

Как организм реагирует на ложь

Если человек обманывает, у него меняется уровень гормонов: в крови резко повышается содержание кортизола и тестостерона. Согласно данным исследователей Гарвардского и Техасского университетов, тестостерон, отвечающий за мужественность и рост мышечной массы, помогает избавиться от страха перед наказанием при обмане, а высокий уровень гормона стресса кортизола способствует снятию эмоционального напряжения.

Ложь, как и многие действия, связанные со стрессовыми состояниями, повышает температуру тела. Если человек говорит неправду о своих чувствах, кожа вокруг носа становится горячее, а в мозге активируется особый участок — островок Рейля, участвующий в регуляции и контроле температуры тела. Ученые, впервые описавшие этот феномен, назвали его "эффектом Пиноккио".

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / Milous
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Регулярная ложь может подавлять активность так называемого центра страха в мозге — миндалевидного тела. В ходе эксперимента Университетского колледжа Лондона испытуемых просили обманывать друг друга. Оказалось, что чем чаще человек врет, тем меньше активность миндалевидного тела. Ученые предполагают, что когда человек обманывает в первый раз, миндалевидное тело активизируется и мы ощущаем беспокойство из-за собственной лжи. Но солгав еще и еще, привыкаем — соответственно, активность амигдалы падает.

Кроме того, мозг патологических лжецов действует быстрее: у них на 14,2 процента меньше серого вещества (нейронов) в префронтальной коре, а белого вещества (нервных волокон) на 22 процента больше. Каковы долгосрочные последствия таких особенностей, пока неясно.

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РИА Наука
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Алексей
Заголовок статьи искажает содержание. Патология - болезненное отклонение от нормального состояния. В статье же о лжи рассказывается как о полезном эволюционном приобретении, абсолютно естественном для большинства людей. Более того, регулярная ложь способствует развитию мозга и стрессоустойчивости. Ничего болезненно-патологичного в ней нет.
09:01
22.05.2018
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Сибирский Тигр
Статья про про власть в России,про враньё правительства,цб,ВЦИОМ.
09:03
22.05.2018
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