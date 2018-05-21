Медики рассказали, как максимально продлить жизнь сердцу

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Сердце и кровеносные сосуды будут оставаться молодыми и здоровыми даже в преклонные годы жизни в том случае, если их обладатель занимается интенсивными физическими упражнениями 4-5 раз в неделю, заявляют ученые в статье, опубликованной в Journal of Physiology.

"Здоровьем сердца и сосудов в старости нужно заниматься в молодости – нельзя ждать до семидесяти лет и надеяться, что вам удастся как-то омолодить их. Даже если вы будете заниматься зарядкой целый год, то в этом возрасте вряд ли что-то изменится. Сейчас мы планируем проверить, помогут ли два года занятий спортом улучшить работу сердца и сосудов у сорокалетних мужчин и женщин", — заявил Бенджамин Левин (Benjamin Levine) из университета Техаса в Далласе (США).

Низкий уровень физической активности считается одной из причин учащения сердечных приступов, инфарктов, инсультов, проблем с костями в пожилом возрасте и целого ряда других проблем и болезней, связанных с накоплением в организме холестерина и других вредных веществ, или развитием хронических воспалений.

Как показывают наблюдения ученых, даже незначительное повышение уровня физических нагрузок резко понижает шансы развития инфаркта и прочих проблем с сердцем и сосудами. Причина этого заключается в том, что зарядка и спорт действуют на организм, как антиоксиданты, подавляя синтез веществ, связанных с развитием воспалений.

Левин и его коллеги пытались понять, где пролегает граница подобного благотворного действия спорта на организм. Для этого ученые проанализировали то, как различные "дозы спорта", как они выражаются сами, влияли на состояние сердца и сосудов, опираясь на данные, собранные госпиталями Далласа во время наблюдений за здоровьем самых пожилых жителей штата.

В общей сложности в этом проекте участвовало 102 пожилых техасца. Четверть из них была профессиональными спортсменами, которые продолжали заниматься спортом каждый день даже после ухода на пенсию, а остальные – от одного до пяти раз в неделю.

Количество упражнений ученые сопоставили с тем, в каком состоянии находились сердце и сосуды этих пожилых любителей спорта. Как оказалось, гибкость стенок артерий, состояние аорты и всех четырех камер сердца напрямую зависели от того, как часто пожилые жители Техаса занимались зарядкой или другими видами упражнений.

Первые положительные эффекты, по словам медиков, появлялись уже в том случае, если пенсионеры занимались спортом 2-3 раза в неделю на протяжении всей жизни. В таком случае сердце и артерии, снабжающие кровью мозг и шею, находились в идеальном состоянии.

Самые спортивные пенсионеры, в свою очередь, заполучали не только "омоложение" сердца и сосудов шеи, но и остальных крупных артерий. В целом, как считают авторы статьи, достаточно заниматься спортом 4-5 дней в неделю на протяжении нескольких лет для того, чтобы сохранить сердце молодым и в пожилые годы жизни.



